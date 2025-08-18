3 loại trái cây nằm trong “danh sách đen”, chứa nhiều ký sinh trùng và độc tố: 2/3 là quả mà người Việt nào cũng mê

Trái cây vốn được xem là nguồn thực phẩm lành mạnh, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại quả nào cũng an toàn tuyệt đối. Trên thực tế, có những loại trái cây tưởng chừng quen thuộc nhưng lại nằm trong “danh sách đen” vì chứa nhiều ký sinh trùng, độc tố, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Đáng chú ý, 2 trong số 3 loại quả này lại chính là món khoái khẩu của rất nhiều người Việt.

Dưới đây là những loại quả mà chuyên gia khuyến nghị cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng:

1. Quả cau

Từ lâu, cau là thành phần không thể thiếu trong tục ăn trầu ở nhiều nước châu Á và châu Đại Dương. Ít ai biết rằng quả cau cũng chứa nhiều dưỡng chất. Cau rất giàu ancaloit có tác dụng thúc đẩy hoạt động đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn. Đồng thời, catechin và choline có trong cau có thể kích thích hoạt động thần kinh của não một cách hiệu quả và đạt được tinh thần sảng khoái.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc ăn cau trầu thường xuyên có thể dẫn đến nhiều tác hại cho sức khỏe răng miệng như làm đen và xỉn màu răng. Bên cạnh đó, cau khá cứng, nếu nhai lâu sẽ gây tổn thương lớn đến niêm mạc miệng do tác dụng trực tiếp của miếng trầu hoặc do cọ xát của miếng trầu trong lúc nhai.

Ngoài ra trong trầu có một lượng lớn nitrit, có thể dẫn đến ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh một cách rõ rệt mối liên hệ giữa ăn trầu và ung thư niêm mạc miệng. Các chuyên gia ghi nhận rằng tất cả các trường hợp ung thư miệng đều xảy ra ở người có thói quen ăn trầu kèm theo có hút thuốc lá.

2. Quả thanh mai

Thanh mai có vị chua ngọt, không chỉ thơm ngon mà còn là một "kho" chất dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Loại quả này rất giàu chất xơ, có thể tăng cường hiệu quả hoạt động đường tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và trao đổi chất của cơ thể. Thanh mai còn rất giàu vitamin có thể duy trì làn da trẻ đẹp và cải thiện khả năng miễn dịch của con người.

Ngoài ra, hàm lượng kali trong loại quả này cũng tương đối phong phú, có thể điều hòa huyết áp và thúc đẩy tuần hoàn máu rất hiệu quả. Dù bổ dưỡng là vậy nhưng theo các chuyên gia, vỏ của quả thanh mai khá mỏng và có cấu tạo đặc biệt với nhiều kẽ hở, khiến cho ký sinh trùng thuận lợi trú ẩn. Đặc biệt, nếu trẻ nhỏ ăn phải quả này sẽ rất có hại cho sức khỏe.

Chính vì thế trước khi ăn thanh mai, bạn hãy rửa chúng nhiều lần với nước sạch hoặc ngâm trong nước muối để đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình.

3. Quả hồng

Hồng là loại trái cây quen thuộc, thường được chế biến thành nhiều món ngon. Loại quả này giàu sắt, chứa các hợp chất có tính axit giúp phòng ngừa thiếu máu, tăng cường độ đàn hồi của mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn. Ngoài ra, hồng còn dồi dào chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, tannin và pectin có trong loại quả này là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Ăn lúc đói dễ khiến đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nôn mửa, nặng thì có thể dẫn đến tắc ruột.

Hơn nữa, giới hạn độ chín của quả hồng rất khó phân biệt, quả hồng chưa chín có chứa một thành phần độc hại là solanin, khi ăn vào sẽ dễ làm tăng áp lực cho thận và gan. Vì vậy, chỉ nên ăn hồng vào lúc no và chỉ nên ăn trái chín - không ăn trái xanh.

(Tổng hợp)