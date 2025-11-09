3 người sống sót kỳ diệu sau 48 giờ giữa bão biển: ‘Tình người với nhau, thấy chết không cứu, lương tâm không cho phép’

Sau 48 giờ tay không lênh đênh giữa sóng dữ bão Kalmaegi, cả 3 ngư dân Lý Sơn đã trở về trong tình trạng kiệt sức nhưng sống sót kỳ diệu, giữa niềm vui và nước mắt của cả người dân đảo Lý Sơn.

Ngày 9/11, nhiều người dân Lý Sơn đã đến thăm, chia vui cùng 3 nạn nhân thoát chết kỳ diệu tại Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn.

Ba người đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn.

Trong số 3 người, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) khá tỉnh táo và còn trò chuyện được với nhiều người. Còn anh D.Q.C. (44 tuổi) và anh Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn tỏ vẻ mệt mỏi sau hành trình thoát chết kỳ diệu.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Lê Văn Sanh cho biết, khoảng 15h chiều 6/11, anh C. ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi bất ngờ nhảy xuống biển trong khi bão số 13 sắp đổ bộ vào đất liền. Thấy vậy, anh cùng anh Quang lập tức chèo thúng ra cứu, dù lúc ấy sóng rất lớn. “Trong đầu lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ phải cứu người. Sống chết mình tính sau”, anh Sanh nói.

Khi vớt được anh C. lên thúng, cả hai nghĩ sẽ sớm có tàu ra hỗ trợ. Nhưng gió mạnh, sóng quá lớn khiến cả ba bị cuốn trôi xa dần. Đến khoảng 20h tối 6/11, chiếc thúng chở 3 người không thể trụ nổi, bị sóng lớn đánh lật úp và chìm.

Anh Sanh kể lại khoảnh khắc sinh tử trên biển.

“Cả 3 người chúng tôi đều mặc áo phao, bám chặt nhau chờ cứu hộ, nhưng gió quá lớn, đảo Lý Sơn đã mất hút trong màn mưa trắng trời. Đến khoảng 10h tối, vì quá mệt, nên anh C. và anh Quang đòi buông tay. Nhìn xung quanh vẫn thấy núi, vẫn thấy ánh đèn gần bờ. Tôi động viên cả 2 cùng cố gắng bám sát nhau, không được buông tay. Mình còn vợ, còn con ở nhà, ráng tiếp tục sống”, anh Sanh nhớ lại.

Anh kể tiếp, đến khoảng nửa đêm 6/11, vì quá đuối sức, anh C. đã buông tay anh Quang và anh. Một lúc sau, anh Quang cũng bảo: “Em cứ bơi đi, anh không còn sức trụ nữa rồi…”. Khoảng 3h sáng 7/11, sóng quá lớn đánh anh và anh Quang rời khỏi nhau.

“Lúc đó tôi vẫn còn mặc áo phao, cố gắng giữ sức, tin rằng sẽ nhanh chóng được cứu. Tôi thả lỏng người, cho sóng đánh trôi dạt đi đâu thì đi. Trong lúc trôi, tôi nhặt được một nửa quả táo cùng chai nước. Quả táo bị thối nhưng vẫn cố ăn, cầm cự. Đến chiều 7/11, tôi có thấy một con tàu hàng đi ngang, tôi cố kêu cứu nhưng tàu vẫn lướt qua”, anh Sanh kể.

Anh Sanh khi được phát hiện và cứu vớt trên người không còn mặc áo phao.

Theo lời anh Sanh, trong đêm 7/11 cùng sáng 8/11, có lúc quá khát anh có uống một ngụm nước biển cầm cự, rồi vớt được ít cua chết, cá chết, rong biển... Đến chiều 8/11, may sao có tàu đến cứu.

Theo lời thuyền trưởng tàu tiếp cận anh Sanh, lúc vừa kéo từ dưới nước lên, anh Sanh liên tục nói mê sảng: "Sao đưa tôi đi đâu đây. Tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà...".

Khi PV hỏi, nếu bây giờ cho anh lựa chọn lại, anh có dám chắc mình sẽ nhảy xuống cứu anh C. hay không?. Anh Sanh trả lời: “Tôi vẫn lựa chọn có. Tình người với nhau, thấy chết không cứu, lương tâm không cho phép”.

Nằm điều trị cạnh bên, anh Phan Duy Quang cho biết, sau khi bị sóng đánh tách khỏi anh Sanh, đến sáng 7/11 và ngày 8/11, anh đã thấy 6 chiếc tàu chở hàng xuất hiện và cố kêu cứu nhưng lần lượt các con tàu lướt qua.

Chị Nguyễn Thị Hà (vợ) chăm anh Sanh trong bệnh viện.

Đến sáng 8/11, chiếc tàu thứ 7 xuất hiện, anh nhìn vào hướng đi của tàu và nhẩm tính cách tiếp cận phía mũi. “Tôi bơi liên tục về hướng phía trước con tàu. Vừa bơi tôi vừa kêu cứu, khoảng 30 phút sau có nhiều thủy thủ ra đứng ở boong tàu vẫy tay. Con tàu từ từ dừng lại, lúc đó tôi biết mình sẽ sống”, anh Quang nói.

Theo lãnh đạo Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn, hiện sức khỏe 3 người tạm ổn nhưng do phải nhịn đói khát quá lâu, anh D.Q.C. bị viêm ruột. “Dự kiến trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển viện đưa anh Cường vào đất liền điều trị.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, người dân toàn đảo Lý Sơn ai cũng vui, hạnh phúc khi biết cả 3 đều còn sống trở về với gia đình. Thương nhất là người thân, họ đã tuyệt vọng thì kỳ tích tiếp nối xuất hiện.

Cảnh anh Sanh và anh Quang lao ra cứu anh C. giữa sóng gió bão số 13.

Theo ông Huy, ở Lý Sơn, khi kể về những câu chuyện sống sót trở về sau hàng chục giờ không phải là hiếm. Nhưng kỳ tích bởi giữa sóng gió bão tố, cả 3 bị sóng cuốn 2 ngày vẫn sống sót và trở về đầy đủ. Kỳ tích nữa, họ đều không phải ngư dân sống nơi đầu sóng ngọn gió.

“Hai người dùng thúng ra ứng cứu là nhân viên Ban quản lý cảng Lý Sơn và người nhảy xuống biển cũng không làm nghề đi biển... Kỳ tích đó nhờ một phần may mắn, phần lớn nhờ sự can trường, lỳ lợm và một “kho” kỹ năng sống trên biển của người Lý Sơn. Họ xứng danh con cháu của đội Hùng binh Hoàng Sa”, ông Huy nói.