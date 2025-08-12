30 lô trái phiếu sắp đến hạn của Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc chậm thanh toán lãi cho 30 lô trái phiếu do chưa thu xếp được nguồn để thanh toán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc (Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 1/3/2025, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc phải thanh toán lãi cho 30 lô trái phiếu có mã từ THP.H2025.01 đến THP.H2025.30 với giá trị thanh toán hơn 4 tỷ đồng/lô. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thanh toán đúng hạn do chưa thu xếp được nguồn.

Được biết, toàn bộ 30 lô trái phiếu có tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng; được lưu ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và có cùng ngày đáo hạn 31/8/2025, lãi suất phát hành là 11%/năm.

Theo Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt số 19/2020/NQ-HĐTV-TP đến số 48/2020/NQ-HĐTV-TP ngày 07/08/2020 của HĐTV của tổ chức phát hành.

Cụ thể, trong kỳ báo cáo từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024, doanh nghiệp đã sử dụng toàn bộ 3.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để tăng quy môn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2013 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và là chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre (số 167 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM).

Doanh nghiệp này trước đó thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty. Đến năm 2016, Liberty đã chuyển nhượng 100% vốn Thiên Phúc cho đối tác là Công ty CP đầu tư Sài Gòn Green View. Thời điểm này, bà Lưu Thị Ngọc Thủy là Chủ tịch HĐTV của doanh nghiệp, đồng thời là người được ủy quyền phần vốn góp của Sài Gòn Green View.

Tháng 6/2016, ông Đặng Liên Minh trở thành Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc và sau đó 1 năm (tháng 6/2017), vị trí này do bà Hồng Kim Yến (SN 1988) đảm nhiệm.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2021, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 2.241,6 tỷ đồng.

Chủ tịch Hồng Kim Yến là cái tên khá quen thuộc trong giới đầu tư. Ngoài Thiên Phúc, bà Hồng Kim Yến còn từng là Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty CP Nha Trang Sao (Nha Trang Sao).

Nha Trang Sao được biết đến nhiều với Dự án Công viên vui chơi giải trí Nha Trang Sao đình đám đã bị Khánh Hòa ra quyết định thu hồi do liên tục chậm tiến độ, sử dụng trái phép di tích lịch sử, không lập phê duyệt, niêm yết, công khai kế hoạch quản lý môi trường trước khi triển khai dự án,..

