313 nhân viên SHS được mua cổ phiếu ESOP thấp hơn 66% thị giá

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS, sàn HNX) vừa thông báo phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.



Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 3-23/9/2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thu về 50 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.

Kết thúc phiên 29/8, cổ phiếu SHS dừng ở mức 29.200 đồng/cổ phiếu. Qua đó, mức giá chào bán cổ phiếu ESOP thấp hơn tới 66% so với thị giá cổ phiếu SHS.

Theo danh sách được công bố trước đó, có tất cả 313 người lao động được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc được mua nhiều nhất với 624.720 cổ phiếu. Tiếp đến là ông Đỗ Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT được mua 200.000 cổ phiếu ESOP, ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT được mua 70.000 cổ phiếu,...

Hồi tháng 5/2025, SHS đã tăng vốn điều lệ từ 8.131,5 tỷ đồng lên mức 8.944,6 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025, tổng doanh thu hoạt động ở mức gần 694 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) hơn 417 tỷ đồng, tăng 10,9% so với quý II/2024. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 153 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán 71 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn tài chính hơn 13 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động ở mức 156 tỷ đồng; chi phí lãi vay hơn 52,5 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản thuế, phí, SHS báo lãi ròng quý II/2025 gần 383 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, SHS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 1.255,4 tỷ đồng; tăng gần 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế bán niên 2025 đạt 788,7 tỷ đồng.

Năm 2025, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu ở mức 2.519,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.600,6 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này đã hoàn thành 57,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã đặt ra.



