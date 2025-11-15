4 loại nước ép được phụ nữ Hàn ưa chuộng: Giảm mụn, mờ nám, tăng sinh collagen, uống 2-3 lần/tuần da đẹp thấy rõ

Trong bí quyết làm đẹp của phụ nữ Hàn, nuôi dưỡng làn da từ bên trong luôn quan trọng không kém skincare. Bên cạnh các loại "beauty drink" nổi tiếng, phụ nữ Hàn còn ưu tiên uống nước ép và sinh tố trái cây tươi mỗi ngày để bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cho làn da.

Dưới đây là 4 công thức nước ép/sinh tố dễ làm tại nhà, mỗi loại một màu cho công dụng khác nhau phù hợp với nhu cầu chăm da của mỗi người. Ngoài kết hợp nguyên liệu tự nhiên từ các loại hoa quả, công thức còn có thêm gừng tươi giúp giữ ấm cơ thể, dưỡng da căng bóng mịn màng ngay cả trong những ngày hanh khô, lạnh giá.

Da mụn, nhạy cảm: Uống nước màu xanh, màu vàng, màu cam. Da bị nám, tàn nhang: Uống nước màu đỏ, màu cam Da khô, sần sùi: Uống nước màu xanh Da có nếp nhăn lão hóa: Uống nước màu đỏ, màu vàng

Cuối tuần bạn dành chút thời gian làm một loại nước detox này, chất trong tủ lạnh uống dần. Một tuần uống khoảng 2-3 lần, là bạn sẽ thấy làn da được cải thiện rõ rệt, các vấn đề về da như mụn sưng viêm, da khô, da sạm thâm... đều được cải thiện dần dần nếu bạn duy trì uống các công thức nước ép/sinh tố này đều đặn hàng tuần.

1. Chống lão hóa với lọ nước màu cam được ví như "retinol" cho làn da

* Cách thực hiện:

- Nguyên liệu gồm: 2 củ cà rốt, 1 quả cam, 1 quả táo, 1 quả chanh (vắt lấy nước, bỏ hạt),1 củ gừng, 1 củ nghệ.

- Tất cả rửa sạch, gọt bỏ, cam và chanh thì bỏ hạt.

- Cho vào máy ép hoặc xay sinh tố để xay thành nước màu cam.

- Uống không đường là tốt nhất vì cà rốt, táo và cam cũng đã có độ ngọt tự nhiên rồi.

* Cà rốt: Có chứa hàm lượng beta caroten cao, rất tốt cho việc nuôi dưỡng làn da và giữ ẩm cho da. Beta Carotene là tiền thân của vitamin A - một chất chống oxy hóa quan trọng bậc nhất duy trì sự khỏe mạnh cho các tế bào, đảm bảo tính đàn hồi, giúp bề mặt da luôn căng mịn, mịn màng, tươi tắn, tóc khỏe khoắn, bóng mượt.

* Cam và chanh: Chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, kích thích sản xuất collagen, giúp da căng mịn và săn chắc.

* Táo: Có nhiều lợi ích cho da, bao gồm làm sáng da, giảm nếp nhăn, và giúp da đều màu, nhờ vào các chất chống oxy hóa, vitamin C và các dưỡng chất khác. Ngoài ra, táo còn có thể giúp làm mờ sẹo, giảm mụn và se khít lỗ chân lông.

* Gừng: Có chứa nhiều khoáng chất có lợi như K, Ca, Mg, Fe cùng các vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E... giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, tia UV. Các chất này cũng cải thiện độ đàn hồi da, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện sắc tố da rất hiệu quả.

* Nghệ: Có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ của curcumin. Các lợi ích bao gồm làm sáng và đều màu da, giảm mụn và vết thâm, làm mờ sẹo, và hỗ trợ chống lão hóa.

2. Nguồn Vitamin C dồi dào, trị mụn, chữa lành da nhạy cảm: Nước màu vàng

* Cách thực hiện:

- Nguyên liệu: 1/2 quả dứa, 1 quả táo, 1 quả cam, 1 quả chanh, 1 củ gừng, 1 củ nghệ

- Tất cả rửa sạch, gọt bỏ, cam và chanh thì bỏ hạt.

- Cho vào máy ép hoặc xay sinh tố để xay thành nước màu cam.

- Uống không đường là tốt nhất vì dứa, táo và cam cũng đã có độ ngọt tự nhiên rồi.

* Dứa: Giúp làm đẹp da nhờ các thành phần như vitamin C, axit alpha-hydroxy và enzyme bromelain. Vitamin C giúp làm sáng da, mờ thâm nám và thúc đẩy sản sinh collagen. Axit alpha-hydroxy và bromelain có tác dụng tẩy tế bào chết, giúp da mềm mịn và ngăn ngừa mụn.

Trong khi gừng và nghệ đóng vai trò cung cấp dưỡng chất kháng viêm, giảm sưng, trị mụn và trị thâm tận gốc. Đây là loại nước rất tốt cho những làn da bị mụn, da hư tổn, nhạy cảm cần dược chữa lành.

3. Cung cấp Vitamin A tăng sinh collagen, cải thiện da sần sùi, thô ráp: Nước màu đỏ

* Cách thực hiện:

- Nguyên liệu: 1/2 củ dền, 1 quả táo, 1 củ gừng, 1 củ nghệ

- Tất cả rửa sạch, gọt bỏ.

- Cho vào máy ép hoặc xay sinh tố để xay thành nước màu cam.

- Uống không đường là tốt nhất vì củ dền và táo cũng đã có độ ngọt tự nhiên rồi.

* Củ dền đỏ: Có chứa Vitamin C và lycopene giúp chống lại gốc tự do, tăng sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và ngăn ngừa nếp nhăn, chảy xệ. Củ dền cũng cung cấp độ ẩm, làm da mềm mại và mịn màng. Các vitamin (A, B, C, PP) và khoáng chất (sắt, kali, folate) còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể của làn da.

Củ dền đỏ cho khả năng chống lão hóa đỉnh cao nhất trong các loại rau củ

4. Da bị mụn, hư tổn, da nhạy cảm: Detox và chữa lành với nước màu xanh

* Cách thực hiện:

- Nguyên liệu: 6-7 nhánh cần tây, 1 quả táo, 1 quả chanh, 1 củ gừng.

- Tất cả rửa sạch, gọt bỏ, chanh thì bỏ hạt lấy nước.

- Cho vào máy ép hoặc xay sinh tố để xay thành nước màu cam.

- Uống không đường là tốt nhất vì cần tây và táo cũng đã có độ ngọt tự nhiên rồi.

* Cần tây: Chứa nhiều loại vitamin quan trọng như vitamin A, B, C, K, niacin và folate. Những vitamin này đóng vai trò quan trọng trong quá trình chữa lành các tổn thương trên da và duy trì sức khỏe làn da. Chúng cũng hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một protein quan trọng giúp làn da trở nên đàn hồi và săn chắc.

(Nguồn: Redkingdom)