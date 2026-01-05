4 món đồ tôi mua vì lời đường mật, nhận lại trái đắng ê chề

Có một giai đoạn tôi tin rằng chỉ cần mua đúng món đồ được quảng cáo hay, cuộc sống trong nhà sẽ nhàn hơn, gọn hơn và tiện hơn. Người bán nói rất thuyết phục, video review xem cái nào cũng hợp lý, còn tôi thì nghĩ thôi mua thử, có bao nhiêu tiền đâu. Kết quả là nhà có thêm không ít đồ gần như vô dụng, chiếm chỗ nhiều hơn là giúp việc.

1. Máy xông tinh dầu giá rẻ

Thời điểm mua máy xông tinh dầu, tôi bị thuyết phục hoàn toàn bởi lời quảng cáo vừa giúp thư giãn, vừa thanh lọc không khí, lại còn tốt cho giấc ngủ. Máy nhỏ gọn, giá rẻ, nhìn hình ảnh thì rất sang. Mang về nhà mới thấy mọi thứ không như tưởng tượng.

Máy chạy yếu, hơi phun ra không đều, mùi tinh dầu lan chưa được bao lâu thì biến mất. Bình nước nhỏ nhưng lại nhanh bẩn, mỗi lần vệ sinh rất phiền. Sau vài lần thử cho biết, tôi nhận ra mình không có thói quen dùng máy này mỗi ngày, và nó nhanh chóng trở thành món đồ để trưng trên kệ.

Nếu chọn lại, tôi sẽ không mua máy xông giá rẻ nhiều chức năng mà chọn đèn xông tinh dầu gốm hoặc máy khuếch tán siêu âm loại cơ bản, ít chế độ nhưng hoạt động ổn định, dễ lau rửa và dùng được lâu dài.

2. Máy cọ nhà tắm bằng điện

Thời điểm mua máy cọ nhà tắm bằng điện, tôi bị thuyết phục bởi hình ảnh chỉ cần bật nút là cọ sạch gạch, kẽ ron, không cần cúi người hay dùng lực. Mang về dùng mới thấy thực tế không hề nhẹ nhàng như quảng cáo. Máy quay khá mạnh nhưng rất khó kiểm soát lực, chỉ cần tì hơi lệch là đầu cọ văng nước và chất tẩy bắn tung tóe khắp nhà tắm.

Những chỗ cần cọ kỹ như kẽ gạch, góc khuất hay quanh bồn cầu lại không dễ xử lý vì đầu cọ to, máy rung mạnh khiến thao tác kém chính xác. Cọ một lúc thì mỏi tay, còn nước bắn ra ngoài lại phải lau dọn thêm, thành ra mất thời gian hơn cả cọ tay.

Nếu chọn lại, tôi vẫn mua bàn chải cọ nhà tắm truyền thống loại cán dài, lông cứng vừa phải. Dùng hơi mất sức nhưng kiểm soát được lực, cọ trúng chỗ cần cọ, không bắn nước và cũng không phải lo pin, lo hỏng hóc.

3. Hộp đựng thực phẩm đa năng

Người bán giới thiệu hộp kín khí, giữ đồ tươi lâu, xếp chồng tiết kiệm diện tích. Nghe quá hợp lý nên tôi mua một bộ khá nhiều hộp. Khi dùng mới thấy nắp hộp khó đóng, phải canh rất kỹ, dùng một thời gian là không còn kín như ban đầu. Một số hộp còn chiếm diện tích tủ lạnh hơn cả bát đĩa thông thường, xếp lên nhìn gọn nhưng thực tế lại tốn chỗ. Thực phẩm vẫn ám mùi, hộp thì khó vệ sinh ở các rãnh nắp.

Nếu mua lại, tôi sẽ chọn hộp thủy tinh chịu nhiệt nắp kín đơn giản hoặc hộp nhựa an toàn loại trơn, không quá nhiều chi tiết. Ít chức năng nhưng dễ dùng và dễ sắp xếp hơn rất nhiều.

4. Máy massage mini

Quảng cáo nói chỉ cần vài phút mỗi ngày là thư giãn, giảm mỏi, tiện lợi hơn ra tiệm. Nhưng thực tế máy rung khá mạnh, không trúng điểm cần massage, dùng lâu thì ồn và nhanh nóng. Pin yếu, phải sạc liên tục, khiến tôi ngại dùng. Sau vài lần thử, máy bị xếp vào ngăn tủ và gần như không động tới nữa. Tôi nhận ra vấn đề không phải là thiếu máy, mà là thói quen sử dụng không phù hợp.

Thay vào đó, gối massage cổ vai gáy loại cơ bản hoặc đệm massage có chế độ cố định lại dễ dùng hơn, bật lên là dùng, không phải suy nghĩ nhiều.