49 tuổi, Lâm Tâm Như không có mỡ thừa nhờ 3 bí quyết

Ở độ tuổi 49, Lâm Tâm Như vẫn ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn chuẩn minh tinh hàng đầu. Trong những sự kiện gần đây, minh tinh đình đám khiến công chúng không khỏi mê mẩn với phong thái nhẹ nhàng, tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn. Nữ diễn viên cho biết bí quyết giữ dáng của mình không hề phức tạp mà chủ yếu đến từ những thói quen nhỏ nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày, từ chế độ ăn uống khoa học đến lịch sinh hoạt điều độ. Chính cách chăm sóc bản thân kỷ luật nhưng không cực đoan giúp Lâm Tâm Như duy trì vẻ ngoài thanh thoát, trẻ trung và dáng vóc không chút mỡ thừa - yếu tố khiến cô luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Vóc dáng mảnh mai, thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi U50 của Lâm Tâm Như tại các sự kiện gần đây.

Quy tắc ăn 2-1-1 kết hợp uống nhiều nước, giảm cân mà không cần nhịn đói

Về ăn uống, Lâm Tâm Như cho rằng những kiểu ép cân khắc nghiệt là điều không nên. Muốn cơ thể khỏe mạnh thì phải đảm bảo đủ năng lượng và dinh dưỡng. Suốt nhiều năm, cô luôn tuân thủ quy tắc “2-1-1”: 2 phần rau củ, 1 phần protein chất lượng (như cá, trứng, đậu hũ) và 1 phần tinh bột (ưu tiên ngũ cốc, khoai củ). Đồng thời, nữ diễn viên tập trung ăn thực phẩm nguyên bản, tránh đồ chế biến sẵn hay các món quá đậm vị.

Với những dịp đặc biệt như thảm đỏ hay sự kiện lớn, cô sẽ siết lại chế độ theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng: tinh bột chỉ ăn vào ngày tập luyện hoặc ban ngày, cắt giảm tối đa đường. Trước các sự kiện lớn, Lâm Tâm Như thậm chí còn kiêng trái cây suốt 4–5 tháng để hạn chế lượng đường — một mức độ kỷ luật đáng nể.

Nữ diễn viên cũng đặc biệt chú trọng việc uống nước: đều đặn 3000ml mỗi ngày, hạn chế uống canh để không nạp quá nhiều natri. Nếu hôm trước lỡ ăn mặn, hôm sau cô sẽ tăng lượng nước uống và điều chỉnh bữa ăn để cơ thể tự cân bằng. Những thói quen nhỏ nhưng duy trì lâu dài đã giúp Lâm Tâm Như giữ được vóc dáng thanh mảnh.

Ngủ sớm và duỗi cơ trước khi ngủ để giảm sưng phù

Ngủ đủ và ngủ chất lượng là “vũ khí bí mật” giúp Lâm Tâm Như duy trì hình thể. Lịch sinh hoạt của cô cực kỳ điều độ: “7 giờ sáng dậy, 9 giờ chuẩn bị ngủ, 9 giờ 30 lên giường”, gần như ngủ cùng giờ với con gái để cơ thể có đủ thời gian phục hồi.

Để nâng cao chất lượng giấc ngủ, nữ diễn viên thường duỗi cơ hoặc tập vài động tác yoga nhẹ trước khi đi ngủ. Dù đơn giản nhưng những động tác này giúp thư giãn cơ thể, dễ ngủ hơn và hạn chế sưng phù vào sáng hôm sau. Chỉ cần vài phút mỗi tối, hôm sau thức dậy sẽ thấy cơ thể thoải mái, tinh thần cũng tốt hơn.

Ăn uống khoa học nhưng cũng phải vận động

Muốn cơ thể thon gọn và các đường nét rõ ràng, vận động là điều không thể thiếu. Lâm Tâm Như duy trì thói quen tập luyện siêu kỷ luật: 5 buổi mỗi tuần, luân phiên giữa tập tạ, boxing, cardio, pilates và yoga. Gym và cardio giúp tăng sức bền, siết cơ trung tâm; trong khi pilates và yoga giúp cơ thể mềm mại, đường nét thanh thoát hơn. Đây chính là “combo” mà cô áp dụng để duy trì vẻ ngoài săn chắc như tuổi đôi mươi. Việc thay đổi bài tập mỗi ngày cũng giúp cô tránh nhàm chán và có động lực gắn bó lâu dài.

Nguồn: Beauty 321