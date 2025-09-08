5 cái bánh khọt bán giá 500k tại khách sạn Việt Nam, nghe nguyên liệu xong người giàu mỉm cười ngay lập tức!

Trên mạng xã hội dạo gần đây hiện đang có một video đang thu hút sự chú ý của đông đảo dân tình vì trải nghiệm quá mức đẳng cấp. Cụ thể, một tài khoản TikTok có tên Alex Một Mình đã đăng tải video đi ăn một mình ở Park Hyatt nhưng phần ăn của nam TikToker này đã khiến nhiều người phải giật mình.

Trong video, dân tình đã chú ý ngay đến dòng chữ: “POV: Bạn đi ăn bánh khọt 500k ở Park Hyatt một mình”. Điều này đã khiến dân tình khá tò mò, vì bánh khọt là món ăn bình dân từ miền Tây, mức giá cho một đĩa bánh khọt ở các hàng quán bình dân có mức giá từ 20k - 30k một phần. Thế nhưng tại Park Hyatt, một phần bánh khọt chỉ có 5 chiếc lại có giá tận 500.000 đồng.

Ban đầu, không ít người cảm thấy khó hiểu nhưng khi nghe nhân viên phục vụ giới thiệu nguyên liệu gồm thịt cua alaska và thịt heo iberico thì nhiều người phải gật gù thừa nhận “đắt xắt ra miếng”. Được biết, hai món nguyên liệu trong bánh khọt này đều có giá thành khá cao, một cư dân mạng bình luận dưới video rằng “thịt heo iberico có giá hơn 1 triệu đồng/kg”.

Chính vì vậy, sau khi xem xong video, không ít cư dân mạng cho rằng mức giá 500k cho một đĩa bánh khọt ở Park Hyatt hoàn toàn có thể chấp nhận, nhất là khi xét đến chất lượng nguyên liệu, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.HCM. Ngoài món bánh khọt, Alex còn gọi thêm một chai sparkling water cùng món tráng miệng canalé trong bữa ăn của mình.

Ngoài ra, sự tương tác với nhân viên trong nhà hàng của anh cũng gây ấn tượng mạnh. Phong thái tự tin, lịch sự và nhẹ nhàng của anh đã nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phần bình luận của video cũng có một số ý kiến trái chiều về trải nghiệm đắt đỏ này nhưng cũng có nhiều người cho rằng đây là một trải nghiệm đáng để thử:

- Tui không có ý kiến nhưng 500k cho 5 cái bánh khọt oách thật sự.

- Mình không quan tâm bánh khọt 500k hay Park Hyatt gì. Thứ mình quan tâm là bạn ấy Hello và Cảm ơn từ anh bảo vệ đến em nhân viên. Đáng khen nha!

- Dịch vụ như này mình cũng muốn thử một lần, 500k mua trải nghiệm cũng ok mà.

- Ê bữa mới ăn bánh khọt ở đây rồi nha. Ngon thiệt nha mấy ní, 10 điểm không có nhưng.

- Nghe nguyên liệu xong nồng mùi tiền quá.

Có thể nói, trải nghiệm ăn bánh khọt tại Park Hyatt của nam TikToker này khiến nhiều cư dân mạng phải chú ý. Dù vẫn còn ý kiến trái chiều, song nhiều người cho rằng đây là một trải nghiệm đáng thử ít nhất một lần nếu có cơ hội.

Nguồn: TikTok @alexnguyen.zip