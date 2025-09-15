Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 dấu hiệu của người giả vờ có EQ cao

15-09-2025 - 11:28 AM

Dưới đây là những dấu hiệu thường gặp giúp bạn nhận ra ai đó chỉ đang giả vờ có EQ cao chứ chưa thực sự tinh tế trong ứng xử và cảm xúc.

Trong thời buổi ai cũng thích nói về trí tuệ cảm xúc (EQ), nhiều người bỗng dưng hóa cao thủ cảm xúc chỉ trong vài nốt nhạc. Nhưng thực chất, có những dấu hiệu rất dễ lộ ra rằng họ chỉ đang cố tỏ ra EQ cao mà thôi.

Nghe thì tưởng tinh vi, nhưng nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra ngay từ cách họ nói chuyện, ứng xử hay xử lý tình huống. Dưới đây là năm dấu hiệu điển hình của kiểu EQ nửa mùa.

1. Nói năng ngọt ngào nhưng chẳng bao giờ lắng nghe thật sự

Người có EQ thật sự sẽ biết khi nào nên im lặng, khi nào nên đặt câu hỏi để người đối diện bộc lộ cảm xúc. Ngược lại, kiểu giả vờ thường luôn miệng khen ngợi, rót mật vào tai, nhưng lại chẳng hề để tâm đến điều bạn đang chia sẻ. Bạn kể chuyện khó khăn, họ chỉ gật gù cho có lệ rồi nhanh chóng kéo chủ đề về phía mình. Sự quan tâm ở đây không đến từ lòng thấu hiểu mà giống một kỹ năng xã giao được tập luyện quá nhiều.

2. Thể hiện sự bình tĩnh một cách gượng gạo

EQ cao gắn liền với khả năng kiểm soát cảm xúc, nhưng những người cố tỏ ra như vậy thường diễn vai quá mức. Khi có mâu thuẫn, họ gò mình trong một vẻ mặt lạnh lùng, buông câu không sao đâu trong khi rõ ràng đang tức đến mức tay run. Họ nghĩ rằng giữ im lặng là biểu hiện trưởng thành, nhưng sự kìm nén gượng ép lại khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Người có EQ thật không ngại nói thẳng rằng mình đang bực và cần một chút thời gian để bình tĩnh, nghe chân thành hơn nhiều.

3. Dùng EQ như công cụ lấy lòng

Người tinh tế thật sự quan tâm đến người khác một cách tự nhiên. Còn kiểu EQ giả thì mọi hành động tử tế đều mang mục đích xây dựng hình ảnh. Họ nhớ ngày sinh nhật bạn, tặng món quà nhỏ, hỏi han vài câu nhưng lại khéo léo để cả tập thể biết đến việc mình đã làm. Hành động đó ít nhiều có ích, nhưng xuất phát điểm không phải vì sự quan tâm, mà vì mong muốn tạo ấn tượng.

4. Luôn chọn đứng giữa để an toàn

Một đặc trưng khác của kiểu giả vờ là né tránh. Trong tập thể có xung đột, họ thường chọn đứng giữa, nói vài câu kiểu ai cũng có cái đúng, thôi bỏ qua đi. Nghe có vẻ khéo léo, nhưng thực chất là cách trốn tránh trách nhiệm. Người EQ cao thật sự biết khi nào cần làm trung gian hòa giải và khi nào phải chỉ ra cái sai để giải quyết vấn đề tận gốc. Còn EQ giả thì chỉ muốn giữ hình ảnh dễ chịu, không để ai ghét mình, dù mâu thuẫn vẫn chưa được tháo gỡ.

5. Thích phán xét tinh vi dưới lớp vỏ thẳng thắn

Nhiều người còn hay mượn danh góp ý chân thành để hạ thấp người khác. Họ mở đầu bằng vài câu trấn an rồi buông ra nhận xét khá khó nghe. Sự tinh vi nằm ở chỗ, họ tạo cảm giác như đang giúp bạn tiến bộ, nhưng thực chất là để bản thân trông sáng suốt hơn. Người có EQ thật sự sẽ biết chọn từ ngữ, thời điểm và cách diễn đạt để lời góp ý trở thành sự nâng đỡ, chứ không biến thành con dao đâm vào lòng tự trọng.

Tóm lại, EQ cao không phải là kỹ năng giả vờ lịch sự hay luôn nói những lời dễ nghe. Nó nằm ở sự chân thành, khả năng thấu hiểu và kiểm soát cảm xúc của chính mình trước khi phản ứng với người khác. Người EQ thật sự không cần chứng minh, trong khi người EQ giả thì luôn bận tâm phải thể hiện. Vậy nên, lần tới khi gặp ai đó ngọt ngào quá mức, bình tĩnh gượng gạo hay quan tâm có tính toán, hãy tỉnh táo nhận ra rằng có thể đó chỉ là EQ giả vờ mà thôi.

5 nghệ sĩ sở hữu EQ cao nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc

Theo Đông

EQ cao

