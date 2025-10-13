5 tầng được người giàu săn mua vì chuẩn 3 tiêu chí: Ở sướng, giữ giá tốt, bán lại nhanh

Người giàu chọn tầng - không phải vì mê tín mà vì tính toán thực tế

Trong lĩnh vực bất động sản, câu nói “chuyên gia chọn tầng” không phải lời nói đùa. Không ít người có kinh nghiệm mua – bán nhiều năm đều tránh tầng cao nhất hay tầng thấp nhất. Họ không chọn theo cảm tính, mà dựa vào trải nghiệm sống và khả năng giữ giá.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy có những tầng trong khu chung cư luôn “cháy hàng” dù không quảng cáo rầm rộ. Đó là vì chúng hội đủ ba yếu tố: Ở sướng – dễ bán – ít mất giá. Dưới đây là năm tầng nhà được xem là “tầng vàng”, được nhiều gia chủ có kinh nghiệm đánh giá cao nhất.

Tầng 6 - Cân bằng giữa thuận tiện và thoải mái

Tầng 6 tưởng chừng “lưng chừng” nhưng lại được ưa chuộng bất ngờ. Nó không quá cao để người lớn tuổi ngại thang máy, cũng không quá thấp để hứng khói bụi hay tiếng ồn. Ở tầng này, nhiệt độ thường ổn định – ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

Tầng 6 cũng tránh được âm thanh từ gara hoặc cửa hàng tầng trệt, đồng thời không bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng bước chân, trẻ nhỏ chạy nhảy ở tầng trên. Những ai từng sống ở tầng 5–7 thường hiếm khi phàn nàn, bởi đây là vị trí lý tưởng cho gia đình nhiều thế hệ.

Tầng 9 - View đẹp, giá hợp lý, dễ thanh khoản

Tầng 9 thường được ví như “vườn treo giữa trời”. Tầm nhìn mở, không bị che khuất, lại đón gió tốt và ánh sáng dịu. Vào ngày đẹp trời, chỉ cần mở cửa sổ là có thể thấy cây xanh hoặc đường chân trời xa xa – một cảm giác thư giãn hiếm có giữa đô thị.

Không chỉ vậy, tầng 9 còn có mức giá dễ chịu hơn tầng 10-20, nhưng vẫn giữ được cảm giác “cao vừa phải”. Với các gia đình muốn có nhà view đẹp nhưng không thích leo quá cao, đây là lựa chọn “vừa vặn” cả về chi phí lẫn trải nghiệm. Khi cần bán lại, tầng này cũng được săn tìm nhiều vì hợp gu phần đông người mua.

Tầng 11 - Yên tĩnh, riêng tư và ít rủi ro

Tầng 11 được xem là “điểm cân bằng vàng” trong các tòa cao tầng. Nó đủ cao để tránh khói bụi, tiếng ồn, và đủ thấp để không gặp vấn đề thấm dột hoặc áp suất gió mạnh như tầng trên cùng.

Đây là tầng mang lại cảm giác riêng tư, tầm nhìn đẹp và yên tĩnh – rất phù hợp với người làm việc trí óc hoặc gia đình có con nhỏ cần không gian học tập yên ổn. Nhiều người mua nhà lâu năm khẳng định: “Tầng 11 là tầng ở lâu vẫn sướng, mà bán đi cũng dễ”.

Tầng 15 - Ánh sáng tràn ngập quanh năm

Tầng 15 là vị trí “đẹp toàn diện”. Không quá cao để gây chóng mặt, không quá thấp để bị cây xanh hoặc khói bụi che khuất. Ánh sáng mặt trời hầu như chiếu tới suốt năm, kể cả mùa đông.

Ngoài ra, thời gian chờ thang máy ngắn hơn so với các tầng 20 trở lên, rất tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các căn hộ tầng 15 thường được nhiều đối tượng quan tâm – từ người trẻ độc thân, gia đình nhỏ cho đến người lớn tuổi muốn tìm nơi an cư. Dễ cho thuê, dễ bán lại, tầng 15 là “lựa chọn an toàn” đúng nghĩa.

Tầng 18 - “Vòng eo vàng” của nhà cao tầng

Nếu tầng 15 được xem là ổn định, thì tầng 18 lại là tầng được săn đón nhất. Ở các tòa cao tầng, tầng 18 thường nằm đúng “vòng eo vàng” – nơi tầm nhìn thoáng, gió mát, không khí sạch và yên tĩnh hơn hẳn.

Nghe “18” cũng thuận tai, tạo cảm giác may mắn trong văn hóa Á Đông. Nhưng điều khiến tầng này đắt khách không phải phong thủy, mà vì sự cân bằng hoàn hảo giữa trải nghiệm sống và giá trị đầu tư. Nhiều người giàu chọn tầng 18 vì họ có thể ở lâu dài mà vẫn dễ cho thuê hoặc bán lại. Các căn penthouse tầng trên cùng tuy sang, nhưng chi phí bảo trì và thời gian chờ thang máy khiến nhiều người ngại.

Chọn tầng đúng - đầu tư lời, ở cũng sướng

Người giàu mua nhà không chỉ để “ở cho sang”, mà để sống thoải mái và sinh lời dài hạn. Khi chọn tầng, họ cân nhắc kỹ những yếu tố như thông gió, ánh sáng, riêng tư, chi phí bảo trì và khả năng thanh khoản.

Trước khi ký hợp đồng, nhiều người tự hỏi: “Nếu ở mười năm, tầng này có còn đáng không? Nếu bán lại, có dễ ra hàng không?” Và câu trả lời, thường nằm ở những tầng như 6, 9, 11, 15, 18 – nơi được giới sành bất động sản gọi là “tầng của người hiểu đời”.