5 thói quen đơn giản nhưng giúp phụ nữ trung niên thoát cảnh áp lực tiền bạc

05-10-2025 - 09:07 AM | Sống

Nhiều phụ nữ trung niên chia sẻ rằng dù thu nhập không thấp, họ vẫn thường xuyên căng thẳng vì chuyện tiền bạc.

Áp lực chi tiêu cho con cái, gia đình, bản thân… khiến ví tiền luôn trong tình trạng “mỏng”. Thực tế, một số thói quen tiêu tiền nhỏ nhưng đúng cách có thể giúp thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Dưới đây là 5 thói quen như vậy.

1. Lập ngân sách rõ ràng cho từng khoản

5 thói quen đơn giản nhưng giúp phụ nữ trung niên thoát cảnh áp lực tiền bạc- Ảnh 1.

Người phụ nữ trung niên dễ rơi vào cảnh “tiền đi đâu không biết” vì quá nhiều khoản phải chi. Lập ngân sách theo tháng giúp bạn kiểm soát từng đồng, giảm bớt căng thẳng.

Cách làm: Chia thu nhập thành các mục cụ thể (nhu cầu thiết yếu, tiết kiệm, đầu tư, quỹ dự phòng).

Ví dụ: Thu nhập 15 triệu/tháng → 9 triệu cho chi tiêu thiết yếu, 3 triệu tiết kiệm, 1,5 triệu đầu tư, 1,5 triệu quỹ khẩn cấp.

2. “Trả cho mình trước” – trích tiết kiệm ngay khi nhận lương

Thói quen này giúp bạn không “quên” tiết kiệm và tránh tiêu hết trước khi kịp để dành.

Cách làm: Đặt lệnh chuyển tự động 10–20% lương sang tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương.

Ví dụ: Nhận lương 12 triệu, tự động trích 2 triệu vào quỹ hưu trí trước khi chi tiêu.

3. Ghi chép chi tiêu nhỏ hằng ngày

5 thói quen đơn giản nhưng giúp phụ nữ trung niên thoát cảnh áp lực tiền bạc- Ảnh 2.

Nhiều khoản nhỏ cộng lại thành số tiền lớn. Ghi chép giúp bạn nhìn ra “lỗ rò” và điều chỉnh.

Cách làm: Dùng app ghi chép chi tiêu (Money Lover, Sổ thu chi…) hoặc sổ tay đơn giản.

Ví dụ: Một cốc cà phê 50.000đ x 20 ngày = 1 triệu/tháng; ghi lại mới thấy mình có thể cắt giảm.

4. Ưu tiên mua sắm có kế hoạch, hạn chế “mua vui”

Mua hàng giảm giá, mua để giải tỏa tâm lý là thói quen phổ biến khiến ví mỏng. Người có kỷ luật lên danh sách trước khi mua sẽ ít bị cuốn theo “deal hot”.

Cách làm: Lập danh sách trước khi đi chợ/siêu thị, đặt giới hạn ngân sách cho từng hạng mục.

Ví dụ: Trước khi mua đồ bếp, lập danh sách món cần thay, kiểm tra giá online, so sánh trước khi quyết định.

5. Duy trì quỹ khẩn cấp riêng

5 thói quen đơn giản nhưng giúp phụ nữ trung niên thoát cảnh áp lực tiền bạc- Ảnh 3.

Quỹ khẩn cấp giúp bạn không phải vay nợ khi có việc bất ngờ. Đây là “van an toàn” quan trọng để giảm áp lực tiền bạc.

Cách làm: Mỗi tháng để ra ít nhất 5–10% thu nhập cho quỹ khẩn cấp cho đến khi đủ 3–6 tháng chi tiêu.

Ví dụ: Thu nhập 15 triệu/tháng, trích 1 triệu cho quỹ khẩn cấp cho đến khi đạt 45–60 triệu.

Bảng tóm tắt 5 thói quen “giải tỏa” áp lực tiền bạc

Thói quenLợi ích chính
Lập ngân sách rõ ràngKiểm soát từng khoản, giảm căng thẳng
Trả cho mình trướcTạo kỷ luật tiết kiệm, tránh tiêu hết lương
Ghi chép chi tiêu nhỏPhát hiện “lỗ rò” tiền bạc, dễ cắt giảm
Mua sắm có kế hoạchHạn chế chi tiêu cảm tính, tiết kiệm đáng kể
Duy trì quỹ khẩn cấpCó “van an toàn” khi có việc bất ngờ

Vì sao những thói quen này hiệu quả với phụ nữ trung niên

Giúp nhìn rõ dòng tiền: Khi biết mình chi gì, tâm lý bớt căng thẳng.

Tạo kỷ luật tự nhiên: Khi thói quen hình thành, bạn không cần “cố gắng” mỗi tháng.

Bảo vệ tương lai: Tiết kiệm và quỹ khẩn cấp giúp bạn yên tâm hơn về tuổi hưu, không phải “chạy tiền” bất ngờ.

Kết

Áp lực tiền bạc ở tuổi trung niên là có thật, nhưng không phải không thể kiểm soát. Chỉ cần 5 thói quen tiêu tiền đơn giản này, bạn sẽ dần thoát khỏi cảm giác “thiếu trước hụt sau” và tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn cho tuổi hưu. Đừng đợi đến khi gặp sự cố mới thay đổi – bắt đầu ngay hôm nay để tương lai nhẹ nhàng hơn.

Cựu giảng viên về quê xây biệt thự dưỡng già, chưa đầy 1 năm đã hối hận: "Nhìn qua thì hay, nhưng lâu dài thì phải xem lại"

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

