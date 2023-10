5 thực phẩm giúp nam giới 'trì hoãn' lão hoá, bồi bổ thận gan, toàn thứ Việt Nam có sẵn

Mọi người vẫn thường nghĩ chỉ có phụ nữ mới quan tâm tới lão hóa nhưng thực tế nam giới cũng vậy, họ cũng muốn bản thân trẻ lâu hơn, lão hóa chậm hơn. Đặc biệt, nam giới là những đối tượng thường xuyên phải chịu căng thẳng, áp lực trong cuộc sống do gánh nặng làm trụ cột của gia đình, trách nhiệm trong công việc. Điều này cũng vô hình chung khiến nam giới nhanh già hơn so với tuổi thật của mình.

Do đó, để 'trì hoãn' quá trình lão hóa, nam giới cũng nên học cách chăm sóc bản thân, chú ý duy trì tâm trạng tốt, giải tỏa căng thẳng, chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh và kiên trì tập luyện hợp lý.

Trong đó, chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm mệt mỏi, bồi bổ thận, gan, trì hoãn lão hóa, nâng cao khả năng miễn dịch ở nam giới. Điều này sẽ giúp họ duy trì sự khỏe mạnh của cơ thể.

Ảnh minh họa: Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với quá trình lão hóa của cơ thể.

Theo đó, có một số thực phẩm giàu dưỡng chất, có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa, bồi bổ cho cơ thể mà nam giới nên tham khảo.

1. Cá

Thịt cá có hàm lượng protein cao, giàu vitamin và chất béo có lợi chẳng hạn như omega-3 tốt cho sức khỏe, có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa, ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Nghiên cứu sức khỏe và chế độ ăn uống NIH-AARP trên 240.729 nam giới và 180.580 nữ giới trong 16 năm đã chỉ ra rằng việc ăn nhiều cá và bổ sung omega-3 chuỗi dài có thể làm giảm tỷ lệ tử vong sớm.

Cụ thể, trong nghiên cứu, những người đàn ông ăn nhiều cá nhất có nguy cơ tử vong thấp hơn 9% so với những người ăn ít cá nhất. Còn đối với nữ giới, những người ăn nhiều cá nhất có tỷ lệ tử vong thấp hơn 8% so với những người ăn ít cá nhất.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu phát hiện chế độ ăn nhiều cá cũng giúp giảm 10% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở cả nam và nữ; Giúp giảm 6% tỷ lệ tử vong do ung thư, giảm 20% tỷ lệ tử vong do bệnh hô hấp và giảm 37% tỷ lệ tử vong do bệnh gan mạn tính ở nam giới. Đối với nữ giới, chế độ ăn nhiều cá giúp giảm 38% nguy cơ tử vong do bệnh Alzheimer.

Ảnh minh họa: Ăn cá có lợi cho sức khỏe.

2. Hạt dẻ

Hạt dẻ là một trong những loại hạt cực kỳ bổ dưỡng, giàu axit béo không no, vitamin và khoáng chất. Hạt dẻ chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm: vitamin C; axit galic; axit ellagic; chất tanin; ancaloit; nhiều loại polyphenol; lutein; zeaxanthin.

Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại từ các gốc tự do gây stress oxy hóa. Quá trình stress oxy hóa có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa khác nhau có trong hạt dẻ, chẳng hạn như axit gallic và ellagic, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm tình trạng kháng insulin, phòng ngừa bệnh tiểu đường; ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của khối u.

Ngoài ra, hạt dẻ có thể đem lại một số lợi ích như bồi bổ dạ dày, lá lách, thận, gan, tăng khả năng miễn dịch, tốt cho trí não, chống lão hóa.

Ảnh minh họa: Ăn hạt dẻ giúp bồi bổ sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa.

3. Súp lơ

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ là một loại rau quen thuộc. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin chẳng hạn như vitamin A, C, E, B5 và B6 cùng nhiều loại khoáng chất như mangan, kẽm, canxi, sắt, kali và các chất chống oxy hóa.

Súp lơ là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, rất cần thiết cho hệ tiêu hóa và trái tim khỏe mạnh. Hàm lượng vitamin C trong súp lơ giúp tăng khả năng miễn dịch và giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh cảm lạnh. Folate trong súp lơ cần thiết cho sự phát triển của tế bào khỏe mạnh.

Nghiên cứu cho thấy chất xơ và sulforaphane trong bông cải xanh giúp giảm mức cholesterol ‘xấu’, làm sạch mạch máu và ngăn ngừa chất béo xấu tích tụ. Điều này cũng giúp ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Súp lơ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao do đó, nam giới thường ăn bông cải xanh có thể giúp mạch máu thông thoáng, nuôi dưỡng gan, nâng cao thể lực và sức đề kháng, trì hoãn lão hóa và ngăn ngừa bệnh tật phát sinh.

Ảnh minh họa: Súp lơ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

4. Mộc nhĩ

Mộc nhĩ là một loại nấm mọc trên nhiều loại thân cây gỗ khác nhau. Mộc nhĩ rất giàu protein, sắt, canxi, vitamin và chất xơ, và các chất chống oxy hóa...

Ăn mộc nhĩ có thể giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, nâng cao hệ miễn dịch, giảm lượng cholesterol xấu trong máu, phòng ngừa bệnh tim mạch. Ngoài ra, ăn mộc nhĩ cũng có tác dụng bổ huyết, bồi bổ cơ thể, nhuận tràng, giải độc, trì hoãn lão hóa.

5. Đậu đen

Đậu đen là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein thực vật và 18 loại axit amin cùng hàm lượng lớn axit béo không bão hòa. Đậu đen cũng rất giàu vitamin E, anthocyanin, isoflavone và các thành phần có lợi khác. Các chất dinh dưỡng này có thể giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, chống lại quá trình oxy hóa, tăng cường sinh lực và làm chậm quá trình lão hóa.

Đậu bao gồm cả đậu đen cũng là một trong những thực phẩm quen thuộc ở các Vùng Xanh trên thế giới, nơi tập trung nhiều người sống thọ trăm tuổi. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng ăn đậu 4 lần/tuần có thể giúp giảm 22% nguy cơ mắc bệnh tim và những người ăn khoảng 20g đậu một ngày có thể kéo dài tuổi thọ thêm được khoảng 8 năm.