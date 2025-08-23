50.000 người đổ về Đông Anh bất chấp mưa trắng trời
Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống giữa lúc hàng nghìn khán giả vẫn chờ check-in chuẩn bị vào sân khấu biểu diễn đại nhạc hội 8wonder, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR Ian, Soobin, Hòa Minzy…
Chiều 23/8, ngay trước giờ biểu diễn đại nhạc hội Moments of Wonder diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống gây khó khăn cho hàng nghìn khán giả khi check-in đổi vòng, chuẩn bị vào sân.
Khán giả chuẩn bị sẵn ô, áo mưa cá nhân để đề phòng điều kiện thời tiết xấu.
Người hâm mộ tìm chỗ trú mưa ở khu vực sảnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. Yếu tố thời tiết không làm giảm đi sự nhiệt huyết của các bạn trẻ. Họ khẳng định sẽ không ra về, kiên quyết đợi trời ngớt mưa để hòa mình vào đại nhạc hội hôm nay.
Đa số khán giả đến check-in từ sớm, tránh tình trạng chen lấn, đông đúc.
Bạn Gia Hân (22 tuổi) cho biết: "Tôi make-up từ 12h trưa, có mặt ở sự kiện lúc 16h. Tôi chuẩn bị sẵn sàng để quẩy hết mình trong đêm nhạc, bất chấp mưa nắng".
Sau gần một tiếng, cơn mưa nhẹ hạt dần, đại diện BTC của đại nhạc nhạc hội phát loa cảm ơn sự ủng hộ của khán giả, thông báo đêm nhạc sẽ bắt đầu ngay khi trời hết mưa.
Ngay khi trời ngớt mưa, một số khán giả bắt đầu xếp hàng vào sân khấu.
Đại nhạc hội Moments of Wonder quy tụ nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR Ian, Soobin, Hòa Minzy…
Đây là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam là điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực.
Đêm nhạc có sức chứa khoảng 50.000 khán giả.
