50.000 người đổ về Đông Anh bất chấp mưa trắng trời

Người hâm mộ tìm chỗ trú mưa ở khu vực sảnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. Yếu tố thời tiết không làm giảm đi sự nhiệt huyết của các bạn trẻ. Họ khẳng định sẽ không ra về, kiên quyết đợi trời ngớt mưa để hòa mình vào đại nhạc hội hôm nay.