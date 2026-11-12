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6 bí mật đằng sau tên các nhân vật trong Doraemon

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6 bí mật đằng sau tên các nhân vật trong Doraemon

Mỗi cái tên trong Doraemon đều có một câu chuyện riêng.

Nếu hỏi bộ truyện tranh nào được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích nhất, Doraemon hẳn là cái tên bật ra đầu tiên trong đầu rất nhiều người. Mèo ú với chiếc túi đầy bảo bối, Nobita hậu đậu, Shizuka dịu dàng, Jaian hát dở mà vẫn mê hát, tất cả quen thuộc như những người bạn cùng lớp. Quen đến vậy nhưng ít ai để ý rằng mỗi cái tên ấy đều có một câu chuyện riêng, thậm chí có cái tên phải đổi tới ba lần mới thành.

1. Doraemon viết lẫn lộn hai kiểu chữ vì không rành bảng chữ cái

Tên Doraemon trong tiếng Nhật được viết ドラえもん, nghĩa là phần đầu là Katakana, phần sau lại là Hiragana. Nhìn qua thì kỳ lạ, nhưng trong truyện có hẳn lời giải thích cho điều này.

Theo đó, khi nhân viên đăng ký robot hỏi tên, mèo ú không viết được chữ "emon" bằng Katakana nên đành dùng Hiragana. Còn lúc ghi tên lên bưu phẩm, mèo ú lại không viết được chữ "dora" bằng Hiragana nên chuyển sang dùng Katakana. Bản thân chữ "dora" cũng có hai nghĩa thú vị, vì vừa gợi đến mèo hoang, vừa trùng âm với dorayaki, món bánh mà Doraemon mê nhất.

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Mỗi cái tên của các thành viên trong nhóm bạn lại mang một câu chuyện riêng

2. Nobita mang theo một lời chúc để lớn lên thật khỏe mạnh

Nobita - cậu bé hậu đậu, nhân vật chính của bộ truyện thực ra có một cái tên rất đẹp. "Nobita" bắt nguồn từ động từ "nobiru" trong tiếng Nhật, nghĩa là lớn lên, vươn dài ra, và được đặt với mong muốn cậu bé sẽ phát triển khỏe mạnh, thoải mái. Trớ trêu thay, nhân vật mang cái tên đầy hy vọng ấy lại là người học dở, hay vấp ngã và chẳng giỏi môn nào...

3. Shizuka trùng tên với một giai nhân nổi tiếng trong lịch sử

Shizuka - "bóng hồng" duy nhất trong nhóm bạn mang họ Minamoto, họ của dòng quý tộc Genji, từng sinh ra các tướng quân dựng nên Mạc phủ Kamakura và Muromachi. Tên Shizuka còn trùng với Shizuka Gozen, người phụ nữ được danh tướng Minamoto no Yoshitsune hết mực yêu thương, nổi tiếng với những điệu múa shirabyoshi. Nhiều người tin rằng tên Shizuka không phải ngẫu nhiên, vì cô bé trong truyện cũng được yêu mến và thanh lịch chẳng kém.

4. Biệt danh Jaian lấn át cả tên thật Takeshi Goda

Biệt danh Jaian của Jaian bắt nguồn từ chữ giant trong tiếng Anh, nghĩa là người khổng lồ, rất hợp với cậu bạn to con nhất lớp. Trong khi đó, tên thật của Jaian là Takeshi Goda hiếm khi được nhắc tới trong truyện, chủ yếu chỉ bố mẹ và thầy cô mới gọi. Theo tìm hiểu, cái tên Takeshi cũng được cho là lấy từ tên một người học trò của tác giả, nên với nhiều khán giả, đây là một chi tiết ít ai biết.

6 bí mật đằng sau tên các nhân vật trong Doraemon - Ảnh 2.

Dù vẫn có những lúc bất hòa nhưng không thể phủ nhận sự thân thiết của nhóm bạn này

5. Dekisugi từng mang đến ba cái tên khác nhau

Họ của Dekisugi trong tiếng Nhật gợi cảm giác "quá giỏi", rất hợp với cậu học sinh gương mẫu của lớp này. Nhưng lúc mới xuất hiện trong tập 22 của truyện, cậu lại có tên là Taro. Sang tập 23, tên đổi thành Eisai, rồi sau đó được thống nhất lại cho cả tập đầu.

Còn trong một câu chuyện năm 1979 về Doraemon và Dorami, Dekisugi thậm chí xuất hiện với tên Akechi, mang bóng dáng của thám tử nổi tiếng Akechi Kogoro. Cách đọc tên cậu cũng gây tranh luận, vì cùng chữ Kanji ấy, có người đọc là Eisai, có người đọc là Hidetoshi. Bản tiếng Việt thường dùng Hidetoshi.

6. Ra nước ngoài, các nhân vật đều đổi tên

Tên các nhân vật còn thay đổi theo từng nơi bộ truyện được phát hành. Ở bản tiếng Anh, Nobita thành Noby, Shizuka thành Sue, Suneo thành Sneech và Jaian thành Big G. Ngay cả dorayaki cũng được gọi là Yummy Bun.

Tại Trung Quốc, phiên bản của CCTV đặt Doraemon là "A Mông", phiên âm phần sau của tên, còn ở Đài Loan (Trung Quốc) thời kỳ đầu, Dekisugi được dịch thành "Vương Thông Minh". Mỗi cách đặt tên mới đều cho thấy người dịch muốn khán giả bản địa hiểu ngay tính cách nhân vật chỉ qua cái tên.

Vì sao bố mẹ Nobita không bao giờ dùng bảo bối của Doraemon để làm giàu?

Theo Thiên An

Thanh Niên Việt

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