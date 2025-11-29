6 cây NASA khuyên trồng trong phòng khách

Phòng khách là trung tâm của ngôi nhà, nơi cả gia đình quây quần, tiếp khách và hứng trọn năng lượng từ các không gian khác. Vì vậy, việc chọn cây trồng trong phòng khách không chỉ là thẩm mỹ mà còn liên quan đến sức khỏe, tinh thần và phong thủy. Nghiên cứu của NASA về cây lọc không khí trong nhà đã chỉ ra nhiều loại cây giúp loại bỏ các chất độc hại như formaldehyde, benzene, xylene và toluene. Dưới đây là 6 loại cây bạn nên cân nhắc trồng, kèm hướng dẫn chăm sóc chi tiết.

1. Lưỡi hổ (Sansevieria)

Lưỡi hổ là cây rất dễ sống, có thể chịu bóng bán phần hoặc nơi ánh sáng yếu. NASA khuyến nghị trồng cây này vì khả năng lọc formaldehyde và benzene, những chất dễ có trong đồ gỗ, sơn hay nhựa.

Cách chăm: Tưới 1 lần/tuần, đất thoát nước tốt, tránh ngập úng.

Vị trí: Góc phòng khách hoặc cạnh cửa sổ có ánh sáng gián tiếp.

Lợi ích: Giúp không khí trong phòng sạch hơn, giảm căng thẳng, mang lại cảm giác tươi mát.

2. Thường xuân (Hedera helix)

Thường xuân là cây dây leo có lá xanh tươi quanh năm. Nó nổi bật với khả năng loại bỏ mùi, khói và các chất gây dị ứng trong không khí.

Cách chăm: Treo chậu hoặc đặt trên giá cao, tưới đều khi đất khô, tránh ánh nắng trực tiếp.

Lợi ích: Làm dịu không khí, giảm bụi bẩn, giúp phòng khách luôn trong lành.

3. Lô hội (Aloe vera)

Lô hội ngoài tác dụng làm đẹp còn giúp lọc không khí, đặc biệt với formaldehyde. Loại cây này có sức sống tốt, thích ánh sáng nhẹ và dễ chăm sóc.

Cách chăm: Tưới 2-3 lần/tuần, đất thoát nước tốt, tránh để nước đọng.

Vị trí: Trên bàn, kệ hoặc bệ cửa sổ phòng khách.

Lợi ích: Không chỉ lọc khí mà còn mang năng lượng tích cực, tạo góc xanh sinh động.

4. Cọ cảnh (Areca palm)

Cọ cảnh là cây thân mềm, lá xòe rộng, lọc khí tốt và gữ ẩm trong phòng. NASA xếp loại cây này vào nhóm cây lọc không khí hiệu quả.

Cách chăm: Tưới 2-3 lần/tuần, đặt nơi ánh sáng gián tiếp, lá bụi nên lau sạch.

Vị trí: Góc phòng khách hoặc cạnh bộ sofa để tạo điểm nhấn xanh mát.

Lợi ích: Giúp không khí dịu mát, tăng cảm giác thư giãn, đồng thời đẹp về mặt thẩm mỹ.

5. Trầu bà (Epipremnum aureum)

Trầu bà là cây dây leo phổ biến, rất dễ trồng và chịu bóng bán phần. Nó nổi bật với khả năng loại bỏ chất độc và tạo điểm nhấn xanh mát cho phòng khách.

Cách chăm: Đặt trên kệ, treo chậu hoặc để trên tủ cao, tưới 1-2 lần/tuần, lá có bụi nên lau nhẹ. Vị trí: Treo cao để cây rủ xuống hoặc đặt trên kệ trang trí.

Lợi ích: Thanh lọc không khí, làm dịu mắt, phù hợp cho cả phòng khách lớn và nhỏ.

6. Cây dây nhện (Spider plant)

Spider plant là loại cây nhỏ, lá xanh mướt, được NASA chứng minh giúp hút độc tố như carbon monoxide, xylene. Nó thích hợp với căn phòng có ánh sáng vừa và dễ chăm.

Cách chăm: Tưới 2 lần/tuần, đất thoát nước tốt, thường xuyên cắt lá già.

Vị trí: Treo trên giá hoặc đặt trên kệ, bàn trà nhỏ.

Lợi ích: Giúp không khí trong lành, làm dịu mắt và tăng sự sinh động cho phòng khách.

Lời khuyên khi trồng cây NASA trong phòng khách

Chọn chậu phù hợp không gian, tránh quá lớn hoặc quá nhỏ.

Đặt cây nơi ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt trực tiếp.

Thường xuyên lau lá cây để bụi không bám, giúp cây lọc không khí tốt hơn.

Kết hợp nhiều loại cây để tối ưu công dụng lọc khí và tạo điểm nhấn xanh hài hòa.

Trồng những loại cây NASA khuyên trồng này không chỉ giúp phòng khách đẹp, xanh mát mà còn cải thiện chất lượng không khí, tăng năng lượng tích cực, mang lại cảm giác thư giãn và cân bằng cho cả gia đình.