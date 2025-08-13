6 con số đổi đời người đàn ông trúng Vietlott Jackpot Mega 6/45 "khủng" ở Hà Nội

Kiên trì 1 bộ số suốt nhiều năm đến khi trúng Vietlott Jackpot Mega 6/45

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam – Vietlott vừa thông báo, ngày 8/8/2025, ông T.M.C, đã chính thức trở thành "tỷ phú Vietlott" khi nhận giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 25,5 tỷ đồng. Tấm vé may mắn này có bộ số 24 – 26 – 29 – 32 – 37 – 44 , được phát hành tại điểm bán hàng số 98 Đào Duy Anh, P.Kim Liên, TP.Hà Nội, kỳ quay thưởng #01383 .

Ông C. chia sẻ, bộ số này mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu những cột mốc quan trọng trong cuộc đời ông. Ông đã kiên trì theo đuổi dãy số này từ những ngày đầu Vietlott ra mắt sản phẩm. Hôm trúng giải, ông chỉ định mua 3 vé với tổng số tiền 30 nghìn đồng theo thói quen trên đường về nhà con trai. Ai ngờ, sự kiên định và thói quen nhỏ này đã mang đến một may mắn lớn, thay đổi cuộc đời ông.

Sau khi biết tin trúng giải Vietlott, ông C. đã có một đêm không ngủ. Ông cho biết số tiền thưởng khổng lồ này sẽ được dùng để chăm lo cho gia đình, giúp đỡ người thân và đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện.

Vị khách hàng may mắn tại Hà Nội đã trích tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Tâm Tài Việt, thể hiện tấm lòng nhân ái và trách nhiệm với xã hội.

Vị khách tại Hà Nội trung hơn 25,5 tỷ đồng Vietlott Jackpot Mega 6/45.

Vietlott (Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam) được thành lập vào ngày 5 tháng 12 năm 2011. Sản phẩm xổ số tự chọn đầu tiên của Vietlott được phát hành ra thị trường Việt Nam vào ngày 18 tháng 7 năm 2016. Sản phẩm Jackpot Mega 6/45 mà vị khách may mắn vừa trúng hơn 25,5 tỷ đồng nói trên cũng chính là sản phẩm đầu tiên của xổ số Vietlott phát hành ra thị trường Việt Nam. Nếu tính từ cột mốc này, ông T.M.C đã theo đuổi 1 bộ số trong suốt 9 năm.

Vì sao Vietlott Mega 6/45 có giá trị giải thưởng lớn?

Vietlott Mega 6/45 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn phổ biến nhất của Vietlott. Cách chơi của nó khá đơn giản. Theo đó, người chơi chọn 6 con số trong tập hợp các số từ 01 đến 45 . Mỗi bộ 6 số này có giá là 10.000 VNĐ cho một kỳ quay thưởng. Để trúng giải thưởng, bạn cần so sánh 6 con số đã chọn trên vé của mình với kết quả quay thưởng. Thứ tự của các con số không quan trọng.

Jackpot (Giải Đặc biệt): Trùng khớp cả 6 số. Giá trị giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng và được tích lũy không giới hạn cho đến khi có người trúng giải.

Giải Nhất: Trùng khớp 5 số.

Giải Nhì: Trùng khớp 4 số.

Giải Ba: Trùng khớp 3 số.

Ngoài cách chơi cơ bản là tự chọn các con số mình thích hoặc để máy tính tự chọn ngẫu nhiên, Vietlott Mega 6/45 còn có hình thức chơi "Bao" . Người chơi có thể chọn nhiều hơn 6 số, từ 7 đến 18 số hoặc thậm chí là 5 số. Hệ thống sẽ tự động tạo ra tất cả các tổ hợp 6 số từ các số đã chọn, giúp bạn có nhiều bộ số dự thưởng hơn.

Mức thưởng kỷ lục 153 tỷ đồng của Vietlott Mega 6/45 thuộc về ai?

Tính đến thời điểm hiện tại, giải Jackpot Mega 6/45 từng ghi nhận mức trúng thưởng kỷ lục là gần 153 tỷ đồng . Tấm vé trúng giải này được tìm thấy vào kỳ quay số 1.310, diễn ra vào ngày 2/2/2025 (đúng mùng 5 Tết). Đây là giải thưởng lớn nhất của sản phẩm Mega 6/45 từng được ghi nhận trong lịch sử Vietlott.

Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 15-20-22-29-32-36. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, theo quy định của Bộ Tài Chính. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 137,3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Jackpot Mega 6/45 được công bố vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.

Bên cạnh giải kỷ lục gần 153 tỷ đồng, Vietlott Mega 6/45 cũng từng ghi nhận một số giải thưởng lớn khác, bao gồm:

Hơn 127 tỷ đồng : Giải thưởng được trao cho một khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh vào kỳ quay số 1373 ngày 29/6/2025.

Gần 132 tỷ đồng : Giải độc đắc này được xác nhận vào tháng 7 năm 2017.

Các giải thưởng Jackpot Mega 6/45 tích lũy lớn là do cơ chế quay thưởng và tính toán giải thưởng đặc thù của Vietlott. Theo đó, giải Jackpot Mega 6/45 có giá trị khởi điểm tối thiểu là 12 tỷ đồng . Nếu không có người chơi nào trúng Jackpot trong một kỳ quay thưởng, toàn bộ số tiền thưởng của giải này sẽ được cộng dồn vào giải thưởng của kỳ quay thưởng tiếp theo. Quá trình tích lũy này diễn ra liên tục và không có giới hạn, cho đến khi có người trúng giải.