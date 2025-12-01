Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

01-12-2025

Sau đây là 6 món thời trang hoàn hảo cho tủ đồ tối giản.

Mùa đông không nhất thiết phải khiến bạn phải rối bời với hàng đống trang phục phức tạp. Nếu bạn yêu thích phong cách tối giản, bạn chỉ cần những món đồ cơ bản nhưng dễ phối hợp, tạo nên những set đồ thanh lịch và ấm áp. Dưới đây là 6 món thời trang vừa đơn giản lại vừa giúp bạn xây dựng phong cách tối giản cho mùa đông.

Áo cardigan trơn

6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 1.
6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 2.
6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 3.

Áo cardigan là một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông của những tín đồ yêu thích phong cách tối giản. Với chất liệu mềm mại và thoải mái, áo cardigan trơn không chỉ dễ dàng mix&match với nhiều loại trang phục mà còn rất dễ chịu khi mặc.

Chọn những chiếc áo cardigan màu sắc trung tính như đen, xám, beige hay trắng sẽ giúp bạn dễ dàng kết hợp với các món đồ khác mà không cần lo nghĩ quá nhiều. Bạn có thể mặc cardigan với áo thun bên trong và quần jeans, hoặc phối cùng váy midi nếu muốn tạo vẻ nữ tính, nhẹ nhàng.

Áo khoác dạ dáng dài

6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 4.
6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 5.

Không có gì hoàn hảo hơn một chiếc áo khoác dạ dáng dài trong mùa đông. Áo khoác dạ là món đồ vừa giữ ấm tuyệt vời lại vừa mang lại vẻ thanh lịch, tinh tế. Kiểu dáng đơn giản, với chất liệu dạ chắc chắn sẽ giúp bạn duy trì phong cách tối giản mà không làm mất đi vẻ sang trọng.

Chọn màu sắc trung tính như xám, đen, nâu hoặc camel để dễ dàng phối hợp với các món đồ khác trong tủ đồ. Chiếc áo khoác này có thể kết hợp hoàn hảo với mọi item từ áo len, sơ mi cho đến quần jeans hay chân váy, tạo nên những bộ trang phục vừa ấm áp lại vừa thời thượng.

Áo blazer

6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 6.
6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 7.
6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 8.

Áo blazer là một lựa chọn tuyệt vời khi bạn muốn tạo ra phong cách tối giản nhưng vẫn mang vẻ chuyên nghiệp, lịch sự. Mặc dù thường được kết hợp với những bộ đồ công sở, áo blazer vẫn có thể dễ dàng được phối với nhiều loại trang phục khác nhau trong mùa đông.

Chọn những chiếc áo blazer có màu sắc cơ bản như đen, xám hoặc be sẽ giúp bạn linh hoạt trong việc kết hợp. Bạn có thể mix blazer với áo thun, áo sơ mi hoặc áo len để tạo ra những bộ trang phục vừa thời thượng vừa dễ chịu. Áo blazer dáng rộng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho mùa đông, vừa giữ ấm tốt lại vừa tạo ra nét cuốn hút, sành điệu.

Chân váy chữ A

6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 9.
6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 10.

Chân váy chữ A không chỉ là món đồ quen thuộc trong mùa hè mà còn rất thích hợp cho mùa đông, đặc biệt khi kết hợp cùng các item ấm áp khác. Với thiết kế ôm nhẹ ở phần eo và xòe rộng ở dưới, chân váy chữ A giúp bạn tạo ra vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính mà vẫn rất thoải mái.

Để xây dựng phong cách tối giản, bạn có thể chọn những chiếc chân váy có màu sắc trung tính như đen, nâu hoặc be. Kết hợp với áo len, áo sơ mi và một chiếc áo khoác dạ là bạn đã có ngay một bộ trang phục hoàn hảo cho mùa đông.

Quần jeans ống suông

6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 11.
6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 12.

Quần jeans ống suông là một lựa chọn tuyệt vời để thêm vào tủ đồ tối giản trong mùa đông. Không như những kiểu quần jeans ôm sát, quần jeans ống suông mang lại sự thoải mái, dễ chịu và rất dễ phối hợp với các loại trang phục khác.

Bạn có thể chọn quần jeans ống suông có màu sắc cơ bản như xanh đen, đen hoặc xám để tạo ra sự kết hợp hoàn hảo với áo thun, áo len hay áo blazer. Chúng sẽ giúp bạn có một diện mạo đơn giản, nhưng vẫn rất thời trang và năng động.

Váy dài màu trung tính

6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 13.
6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 14.
6 món thời trang giúp chị em xây dựng phong cách tối giản cực xuất sắc, sang năm vẫn mặc đẹp- Ảnh 15.

Một chiếc váy dài màu trung tính là món đồ không thể thiếu để xây dựng phong cách tối giản trong mùa đông. Màu sắc trung tính như be, xám, đen hay nâu giúp bạn dễ dàng phối đồ và tạo ra những set đồ thanh thoát, trang nhã.

Váy dài không chỉ giúp giữ ấm mà còn tôn lên vẻ nữ tính của bạn, tạo cảm giác nhẹ nhàng mà vẫn rất sang trọng. Kết hợp váy dài với áo len dày và một chiếc áo khoác dáng dài là cách hoàn hảo để vừa giữ ấm, vừa giữ phong cách tối giản, thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm

Theo Nguyệt Anh

Phụ nữ số

