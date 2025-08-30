6 năm ở TP.HCM kiếm đủ tiền mua 2 mảnh đất, cặp vợ chồng về Lào Cai xây nhà 2,1 tỷ đồng đẹp như mơ: Chênh lệch thu nhập gây bất ngờ!

Cách đây 5 năm, vào đúng thời điểm thị trường bất động sản gần như "đóng băng" vì dịch bệnh Covid-19, vợ chồng Đặng Nam (sinh năm 1997) và Trần Mai (sinh năm 1994) đã đưa ra một quyết định khá táo bạo: Dồn tiền mua 2 mảnh đất ở quê - Lào Cai.

Lúc đó, cả 2 vợ chồng đều đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, cũng chưa có ý định "bỏ phố về quê", nhưng thay vì cố gắng vay mượn để mua nhà ở thành phố, Nam và Mai lại ưu tiên mua đất để đầu tư.

Vợ chồng Nam - Mai và em bé Bắp (2 tuổi)

6 năm "cày cuốc" cật lực: Mua được 2 mảnh đất, xây được nhà 2,1 tỷ đồng

Chia sẻ với chúng tôi, Nam cho biết cả 2 vợ chồng đều làm sáng tạo nội dung trên MXH, kết hợp kinh doanh online. Năm 2023, sau 6 năm ở TP.HCM, vợ chồng Nam quyết định chuyển hẳn về Lào Cai xây nhà, ổn định cuộc sống. Khi ấy, bé Bắp - Con trai đầu lòng của Nam và Mai, được 10 tháng tuổi.

Muốn cho con về quê để có môi trường sống rộng rãi, trong lành, gần ông bà hơn là lý do lớn nhất khiến vợ chồng Nam "bỏ phố về quê".

"Chúng mình cũng mất gần 1 năm để cân nhắc, chuẩn bị cả về mặt tài chính lẫn tinh thần, rồi mới quyết định về quê ở hẳn. Một phần vì muốn con có không gian sống thoải mái hơn, gần gũi gia đình họ hàng, một phần vì công việc của bọn mình không bị ràng buộc nhiều bởi vị trí địa lý, nên có về quê cũng không bị ảnh hưởng" - Nam chia sẻ.

Căn nhà của gia đình Nam ở Lào Cai

Ở thời điểm quyết định chuyển từ TP.HCM về Lào Cai, vợ chồng Nam đã có trong tay 2 mảnh đất: Một mảnh mua vào năm 2020, một mảnh mua vào năm 2022. Để có tiền xây nhà ở Lào Cai, vợ chồng Nam bán đi 1 mảnh đất và xây nhà trên mảnh còn lại.

Vì gia đình 2 bên cũng không quá dư dả, nên toàn bộ tiền mua đất, tiền xây nhà đều là vợ chồng Nam "tự thân vận động", tự tích góp và vay ngân hàng.

"Nhà mình đang ở là xây trên mảnh đất mình mua từ cuối 2022. Ban đầu bọn mình định mua để đầu tư chứ cũng chưa xác định sẽ về Lào Cai ở. Tiền mua mảnh đất này thì 85% là tiền tiết kiệm, còn lại là tiền bán vàng cưới.

Hơn 1 năm sau khi mua mảnh đất ấy, bọn mình mới chốt sẽ xây nhà, về quê ở. Tiền xây nhà thì 20% là tiền tiết kiệm, 60% là tiền bán mảnh đất mua từ năm 2020 và 20% là tiền vay ngân hàng. Nhưng đến giờ thì vợ chồng mình cũng trả xong hết rồi" - Nam kể.

Góc nào cũng ngập nắng, đẹp như mơ

Thành quả của 2 vợ chồng sau 6 năm cố gắng

Để xây được căn nhà "đẹp như Pinterest" này, ông bố trẻ tiết lộ tổng chi phí xây dựng, đầu tư nội thất là 2,1 tỷ đồng. Cụ thể:

- Chi phí hoàn thiện phần thô: Khoảng 1,3 tỷ đồng

- Chi phí thiết kế - thi công - đầu tư nội thất: 400 triệu đồng

- Chi phí đầu tư thiết bị điện tử, thiết bị vệ sinh: 400 triệu đồng

"Phần thiết kế kiến trúc thì mình tự thiết kế, nên cũng đỡ được một khoản" - Nam chia sẻ.

Bỏ phố về quê: Sống chậm mà chill, thu nhập tăng 20% so với hồi còn ở TP.HCM

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Nam đã về Lào Cai sinh sống được gần 2 năm. Ông bố trẻ cho biết cũng mất khoảng 6 tháng để 2 vợ chồng ổn định công việc, thích nghi với cuộc sống mới. Sau đó, mọi thứ dần vào guồng, thu nhập và cả chất lượng sống đều được cải thiện đáng kể.

"Khoảng 6 tháng đầu thì thu nhập của nhà mình bị giảm khoảng 30%, do lúc đó mình nghỉ việc ở công ty để về Lào Cai. Về sau thì bén duyên với công việc sáng tạo nội dung, nên thu nhập ổn định trở lại, thậm chí còn cao hơn 20% so với khi bọn mình ở TP.HCM.

Từ ngày xưa khi còn ở thành phố, vợ chồng mình cũng đã sống tiết kiệm rồi, nên lúc về quê thì chi tiêu hàng tháng cũng không thay đổi quá nhiều. Có chăng là chỉ giảm bớt các hoạt động giải trí vui chơi, vì Lào Cai cũng là thành phố du lịch nhưng cũng không thể sầm uất như Hà Nội hay TP. HCM" - Nam chia sẻ.

Không gian sống đáng mơ ước

Nhìn lại hành trình bỏ phố về quê của mình, Nam khẳng định chắc nịch một câu: Được nhiều hơn mất. Được ở đây là được sống trong bầu không trong lành hơn, chill hơn, có nhiều thời gian hơn với gia đình, cảm nhận rõ hơn tình làng nghĩa xóm. Mọi lựa chọn đều đi kèm với những sự đánh đổi, Nam không nghĩ mình đang "mất" gì quá nhiều, có chăng chỉ là chấp nhận đánh đổi một số cơ hội về công việc để tận hưởng những "cái được" mà chỉ sống ở quê mới có.

Chia sẻ kinh nghiệm bỏ phố về quê, Nam bộc bạch: "Quan trọng nhất chắc là phải nhìn nhận lại mục tiêu của bản thân và gia đình, vì sao mình muốn sống ở thành phố. Mục đích ấy sẽ quyết định mình nên tiếp tục ở lại hay quay về khi đã tự chủ được tài chính.

Tiếp theo là tính chất công việc có bị ràng buộc về vị trí địa lý hay không? Rồi về quê thì sẽ làm gì kiếm tiền? Việc này cần nghiêm túc suy tính vì nó ảnh hưởng rất lớn tới mức sống của cả gia đình.

Cuối cùng là mong muốn của bản thân về môi trường sống. Mình thích nhịp sống sôi động hay sống chậm sống chill. Như mình thì mình thích nhịp sống chậm hơn, vì trước đây ở Hà Nội học Đại học rồi sau này vào TP.HCM sinh sống 1 thời gian, cả mình và vợ đều nhận ra bọn mình thích môi trường sống thoáng đãng, yên bình, gần gũi thiên nhiên" .