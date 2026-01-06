Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 loại trái cây là "kem dưỡng trắng da từ bên trong", giúp chị em chậm tốc độ lão hóa, càng ăn càng khỏe

06-01-2026 - 06:30 AM | Sống

Chăm ăn và ăn đúng cách 7 loại trái cây này, da trắng và khỏe lên từ trong ra ngoài có thể chẳng thua gì dùng mỹ phẩm đắt tiền.

Việc duy trì một làn da trắng mịn và cơ thể dẻo dai luôn là ưu tiên hàng đầu của phái đẹp. Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, sự sụt giảm nội tiết tố khiến da dễ khô sạm, chân chim xuất hiện và sức khỏe tổng thể giảm sút.

Dưới đây là 7 loại trái cây được ví như "kem dưỡng trắng da từ bên trong", giúp chị em dưỡng nhan và bồi bổ sức khỏe toàn diện. Đáng nói là chúng không hề khó mua hay đắt đỏ:

1. Táo

Táo chứa lượng pectin và chất xơ dồi dào, giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho da. Ngoài tác dụng dưỡng da, táo còn giàu kẽm và sắt, hỗ trợ tăng cường trí nhớ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Với phụ nữ ngoài 40, ăn táo hàng ngày giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Ảnh minh họa

2. Dâu tây

Dâu tây là nguồn vitamin C nồng độ cao giúp ức chế hắc sắc tố, làm trắng da và cân bằng độ pH. Càng ăn dâu tây chị em càng khỏe mạnh vì chúng có khả năng làm chắc nướu, làm dịu cổ họng và thơm miệng. Đặc biệt, các hoạt chất trong dâu tây hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch và giảm các phản ứng viêm trong cơ thể.

3. Quả kiwi

Kiwi sở hữu lượng vitamin C gấp 5 lần cam quýt, kết hợp cùng vitamin E tạo thành màng chắn chống lão hóa tầng sâu. Loại quả này chứa đến 12 loại protease và nhiều khoáng chất như magie, kali giúp giảm khô da mùa đông. Về mặt sức khỏe, kiwi hỗ trợ ổn định huyết áp, cải thiện tiêu hóa và cung cấp lượng sắt cần thiết để ngăn ngừa mệt mỏi do thiếu máu.

Ảnh minh họa

4. Quả anh đào (Cherry)

Anh đào giúp da hồng hào rạng rỡ nhờ hàm lượng sắt và vitamin C cực cao, ngăn ngừa hình thành melanin gây nám. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, anh đào là bài thuốc tự nhiên giúp giảm đau nhức xương khớp và hỗ trợ sản sinh melatonin, giúp chị em đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, không còn nỗi lo mất ngủ đêm.

5. Cà chua

Lycopene trong cà chua là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp da giữ nước và tăng độ đàn hồi. Cà chua còn cung cấp axit folic thiết yếu cho quá trình tái tạo tế bào. Càng ăn cà chua, chị em càng khỏe vì lycopene còn giúp bảo vệ thị lực và ngăn ngừa các nguy cơ liên quan đến ung thư cổ tử cung hay các vấn đề phụ khoa thường gặp.

Ảnh minh họa

6. Cam, quýt

Hàm lượng carotene và axit hữu cơ trong cam giúp tăng cường độ đàn hồi, làm mờ các nếp nhăn nhỏ li ti. Bên cạnh đó, các loại vitamin trong cam quýt giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh cảm cúm mùa lạnh. Việc bổ sung cam quýt thường xuyên còn giúp giảm lượng cholesterol trong máu, rất tốt cho hệ mạch máu của phụ nữ trung niên.

7. Quả Chanh

Chanh nổi tiếng với khả năng làm mềm lớp sừng, loại bỏ tế bào chết và làm trắng da bật tông nhờ axit citric. Không chỉ dừng lại ở làm đẹp, chanh còn hỗ trợ gan đào thải độc tố, giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường trao đổi chất. Một ly nước chanh ấm mỗi ngày giúp chị em duy trì tinh thần tỉnh táo và cơ thể nhẹ nhàng, đầy sức sống.

Ảnh minh họa

Bí quyết da trắng, "già chậm" cho phụ nữ hiện đại

Để các loại "kem dưỡng" thiên nhiên này phát huy tối đa quyền năng, chị em nên ăn trực tiếp hoặc ép lấy nước uống vào các bữa phụ trong ngày. Việc kiên trì nạp đủ vitamin và khoáng chất tự nhiên giúp cơ thể chống lại sự tàn phá của thời gian từ gốc tế bào.

Bên cạnh dinh dưỡng, chị em có thể kết hợp các liệu pháp thẩm mỹ nội khoa không xâm lấn như liệu pháp Mesotherapy cấp ẩm hoặc công nghệ Laser trẻ hóa da. Những phương pháp này giúp xử lý nhanh các đốm nâu lâu năm và kích thích collagen sản sinh mạnh mẽ, giúp chị em giai đoạn tiền mãn kinh giữ vững phong độ nhan sắc.

Một loại trái cây nhập khẩu từ Úc về Việt Nam giá hơn nửa triệu đồng/kg, gấp nhiều lần hàng nội

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

