Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ăn cơm nguội để qua đêm có hại không?

04-09-2025 - 00:18 AM | Sống

Ở nhiều gia đình, chuyện cơm thừa để qua đêm rồi phân vân có nên ăn tiếp hay bỏ đi vốn rất quen thuộc.

Không ít người lo ngại cơm và thức ăn để lâu có thể gây hại sức khỏe, nên chọn cách bỏ đi. Nhưng cũng có người lại tin rằng, bao thế hệ ông bà vẫn quen ăn cơm nguội mà sức khỏe không hề hấn gì, vậy thì chắc chắn “cơm qua đêm” không đến mức gây nguy hiểm.

Trước khi trả lời, cần hiểu rõ tầm quan trọng của cơm trong bữa ăn. Cơm là nguồn cung cấp carbohydrate, dưỡng chất thiết yếu để cơ thể tạo ra năng lượng. Ở góc nhìn Đông y, gạo còn mang lại nhiều lợi ích như kiện tỳ dưỡng vị, bổ khí huyết, giúp an thần và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Ăn cơm nguội để qua đêm có hại không?- Ảnh 1.

Ăn cơm nguội để qua đêm có hại không?- Ảnh 2.

Vậy thế nào mới gọi là “cơm thừa”?

Theo chuyên gia, bất kỳ cơm hoặc thức ăn nào để quá 8 tiếng đều được xếp vào nhóm “cơm, thức ăn thừa”, chứ không chỉ riêng cơm qua đêm. Vấn đề là trong quá trình để lâu, thực phẩm dễ biến đổi, sinh ra các chất như nitrit hoặc bị vi khuẩn tấn công. Khi ăn phải, cơ thể có thể xuất hiện triệu chứng ngộ độc: đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn hay nôn ói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thực phẩm nấu chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Khi nguội xuống mức 30-40 độ C, vi khuẩn sinh sôi cực nhanh, khó kiểm soát. Vì vậy, cơm nấu xong nên ăn ngay, nếu thừa cần bảo quản trong tủ lạnh càng sớm càng tốt . Để ngoài không khí qua đêm thì không nên dùng lại.

Dù bảo quản trong tủ lạnh, vi khuẩn không ngừng sinh trưởng, chỉ chậm hơn mà thôi. Do đó, cơm thừa chỉ nên để tối đa 3 ngày. Một mẹo nhỏ là khi nấu có thể thêm vài giọt giấm, vừa giúp cơm ngon hơn, vừa tạo môi trường acid nhẹ để hạn chế vi khuẩn phát triển. Khi hâm lại, phải đảm bảo cơm được đun nóng kỹ, tránh chỉ làm ấm sơ sài.

Ngoài ra, nhiều lời đồn cho rằng cơm hâm nóng dễ gây ung thư . Thực tế, vi khuẩn và độc tố có thể tồn tại trong cơm để lâu, nhưng quá trình hâm nóng bản thân nó không trực tiếp làm cơm sinh ra chất gây ung thư. Điều quan trọng vẫn là thời gian bảo quản và điều kiện lưu trữ .

Tóm lại, cơm là món ăn quen thuộc trong bữa cơm mỗi gia đình, nhưng để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất nên nấu vừa đủ, hạn chế để thừa. Nếu có cơm thừa, hãy cất giữ đúng cách, tránh lãng phí nhưng cũng đừng xem nhẹ nguy cơ sức khỏe từ việc ăn cơm để qua đêm.

Nguồn và ảnh: 163.com

“Nàng tiên cá” cực kỳ quý hiếm của Việt Nam: Nằm trong Sách Đỏ thế giới, được bảo vệ nghiêm ngặt

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học là “ngoại lệ chục năm mới thấy" của ĐH Y Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội việc làm

Ngành học là “ngoại lệ chục năm mới thấy" của ĐH Y Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội việc làm Nổi bật

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê Nổi bật

Mỹ đánh giá đây là 3 loại nước giúp sống thọ 100 tuổi, Việt Nam có nhiều

Mỹ đánh giá đây là 3 loại nước giúp sống thọ 100 tuổi, Việt Nam có nhiều

00:06 , 04/09/2025
Người cao tuổi ở TP HCM đón nhận tin vui

Người cao tuổi ở TP HCM đón nhận tin vui

23:30 , 03/09/2025
Cậu bé 11 tuổi kiếm 14 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán trà sữa ở chợ đêm

Cậu bé 11 tuổi kiếm 14 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán trà sữa ở chợ đêm

23:18 , 03/09/2025
20 năm lái xe cho ông chủ giàu có, lương 33 triệu đồng/tháng, khi xin nghỉ tôi được tặng 1 chiếc hộp thiếc han gỉ: Mở ra, thứ bên trong khiến tôi cả đời khó quên

20 năm lái xe cho ông chủ giàu có, lương 33 triệu đồng/tháng, khi xin nghỉ tôi được tặng 1 chiếc hộp thiếc han gỉ: Mở ra, thứ bên trong khiến tôi cả đời khó quên

22:35 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên