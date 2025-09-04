Ăn cơm nguội để qua đêm có hại không?

Không ít người lo ngại cơm và thức ăn để lâu có thể gây hại sức khỏe, nên chọn cách bỏ đi. Nhưng cũng có người lại tin rằng, bao thế hệ ông bà vẫn quen ăn cơm nguội mà sức khỏe không hề hấn gì, vậy thì chắc chắn “cơm qua đêm” không đến mức gây nguy hiểm.

Trước khi trả lời, cần hiểu rõ tầm quan trọng của cơm trong bữa ăn. Cơm là nguồn cung cấp carbohydrate, dưỡng chất thiết yếu để cơ thể tạo ra năng lượng. Ở góc nhìn Đông y, gạo còn mang lại nhiều lợi ích như kiện tỳ dưỡng vị, bổ khí huyết, giúp an thần và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Vậy thế nào mới gọi là “cơm thừa”?

Theo chuyên gia, bất kỳ cơm hoặc thức ăn nào để quá 8 tiếng đều được xếp vào nhóm “cơm, thức ăn thừa”, chứ không chỉ riêng cơm qua đêm. Vấn đề là trong quá trình để lâu, thực phẩm dễ biến đổi, sinh ra các chất như nitrit hoặc bị vi khuẩn tấn công. Khi ăn phải, cơ thể có thể xuất hiện triệu chứng ngộ độc: đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn hay nôn ói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thực phẩm nấu chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Khi nguội xuống mức 30-40 độ C, vi khuẩn sinh sôi cực nhanh, khó kiểm soát. Vì vậy, cơm nấu xong nên ăn ngay, nếu thừa cần bảo quản trong tủ lạnh càng sớm càng tốt . Để ngoài không khí qua đêm thì không nên dùng lại.

Dù bảo quản trong tủ lạnh, vi khuẩn không ngừng sinh trưởng, chỉ chậm hơn mà thôi. Do đó, cơm thừa chỉ nên để tối đa 3 ngày. Một mẹo nhỏ là khi nấu có thể thêm vài giọt giấm, vừa giúp cơm ngon hơn, vừa tạo môi trường acid nhẹ để hạn chế vi khuẩn phát triển. Khi hâm lại, phải đảm bảo cơm được đun nóng kỹ, tránh chỉ làm ấm sơ sài.

Ngoài ra, nhiều lời đồn cho rằng cơm hâm nóng dễ gây ung thư . Thực tế, vi khuẩn và độc tố có thể tồn tại trong cơm để lâu, nhưng quá trình hâm nóng bản thân nó không trực tiếp làm cơm sinh ra chất gây ung thư. Điều quan trọng vẫn là thời gian bảo quản và điều kiện lưu trữ .

Tóm lại, cơm là món ăn quen thuộc trong bữa cơm mỗi gia đình, nhưng để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất nên nấu vừa đủ, hạn chế để thừa. Nếu có cơm thừa, hãy cất giữ đúng cách, tránh lãng phí nhưng cũng đừng xem nhẹ nguy cơ sức khỏe từ việc ăn cơm để qua đêm.

Nguồn và ảnh: 163.com