Ấn Độ giảm nhập dầu Nga, một khách hàng khác lập tức chớp thời cơ, chốt đơn mua 15 triệu thùng từ Moscow vì giá quá hời

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã mua 15 lô dầu Urals của Nga cho kỳ giao hàng tháng 10–11 trong bối cảnh nhu cầu từ Ấn Độ suy yếu, Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết.

Từ sau khi một số quốc gia phương Tây ngừng nhập khẩu và áp đặt hạn chế đối với dầu Nga vì cuộc xung đột Ukraine năm 2022, Ấn Độ nổi lên là khách hàng mua dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển nhiều nhất nhờ mức chiết khấu sâu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lọc dầu quốc doanh Ấn Độ đã tạm ngừng mua vào tháng trước khi mức chiết khấu thu hẹp. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo sẽ trừng phạt các nước tiếp tục mua dầu thô Nga.

Richard Jones, chuyên gia phân tích dầu thô tại Energy Aspects (Singapore), cho biết Trung Quốc đã chốt 15 chuyến hàng Urals giao tháng 10–11 vào cuối tuần trước. Mỗi chuyến có khối lượng 700.000 – 1 triệu thùng.

Trong báo cáo ngày 14/8, chuyên gia Xu Muyu của công ty theo dõi hàng hoá Kpler cho rằng Trung Quốc có thể đã mua khoảng 13 lô dầu thô Urals và Varandey để giao vào tháng 10, cùng với ít nhất 2 lô dầu Urals để giao vào tháng 11.

Xu cho biết nguồn cung dầu Ural bổ sung của Nga có thể khiến nhu cầu của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đối với dầu thô Trung Đông giảm. Dầu từ Trung Đông vốn đắt hơn từ 2-3 USD/một thùng.

Một nguồn tin thương mại xác nhận ước tính này của Kpler, nói thêm rằng các hợp đồng chủ yếu được ký từ đầu tháng 8 bởi cả nhà máy lọc dầu quốc doanh lẫn tư nhân Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và cũng là khách hàng mua dầu Nga lớn nhất, chủ yếu nhập khẩu dầu ESPO từ cảng Kozmino (Viễn Đông Nga) do khoảng cách gần. Theo dữ liệu của Kpler, nhập khẩu dầu Urals của Trung Quốc từ đầu năm đến nay chỉ ở mức 50.000 thùng/ngày, trong khi phần lớn dầu Urals và Varandey thường được chuyển tới Ấn Độ.

Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã giảm nhập khẩu dầu Nga khoảng 600.000–700.000 thùng/ngày, theo Richard Jones của Energy Aspects. Jones nhận định Trung Quốc khó có thể hấp thụ toàn bộ nguồn cung dư thừa này, bởi dầu Urals không phải là loại nguyên liệu cơ bản cho các nhà máy lọc dầu quốc doanh Trung Quốc.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng phải cân nhắc rủi ro về khả năng Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt thứ cấp nếu nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của ông Trump không thành.

Ngày 15/8, ông Trump cho biết chưa cần ngay lập tức áp thuế trả đũa với các nước mua dầu Nga như Trung Quốc, nhưng có thể làm vậy “trong vòng 2-3 tuần tới”.

Tham khảo: Reuters﻿