Ảnh thời trẻ của mỹ nam “mặt lạnh cơ địa”, U50 vẫn tiết kiệm nụ cười nhưng visual được ví như "siêu xe"

Ở ngưỡng U50 Hoắc Kiến Hoa vẫn là bức tường thành phong độ của Cbiz chưa dễ bị lật đổ. Mới đây, nam thần 7X đã leo thẳng lên vị trí #4 hot search Weibo với khoảnh khắc ký tặng fan đầy "bá đạo". Trong video đang viral, nam diễn viên vừa lạnh mặt vừa nhíu mày, tay thì ký tên liên tục không ngừng nghỉ.

Đặc biệt, khi nhắc nhở fan đừng chen lấn, Hoắc Kiến Hoa nghiêm giọng nói: "Anh tuổi già rồi không chịu nổi mấy người như vậy đâu". Câu nói với thái độ được ví như chú cán bộ khó tính của nam diễn viên khiến cộng đồng mạng cười ngất vì độ dễ thương khó đỡ.





Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả xứ Trung với những bình luận thú vị xoay quanh nhan sắc ông xã Lâm Tâm Như. "Ferrari dù cũ, nhưng vẫn là Ferrari" - một netizen ví von, cảm thán về Hoắc Kiến Hoa được nhiều người đồng tình.

Ý kiến khác lại nhận xét sâu sắc hơn, cho rằng: Điều quan trọng là "anh chàng Ferrari" này không bao giờ nghĩ mình là Ferrari. Hoắc Kiến Hoa là kiểu người đẹp trai mà không hề nhận ra, vô cùng kín đáo, khiến vẻ đẹp trai của anh ấy trông tự nhiên, giản dị và không hề bóng bẩy.

Dù đã bước sang tuổi 45 và tự nhận mình già rồi, Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ được thần thái đặc trưng. Như nhận xét của Cnet, "Ferrari" dù đã không còn mới tinh như xưa, nhưng vẫn mang trong mình đẳng cấp và sức hút khó có thể thay thế.





Hoắc Kiến Hoa khởi nghiệp trong làng giải trí với vai trò là một người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Với chiều cao 1m83 và visual xuất chúng đã giúp anh nhận được nhiều lời mời chụp ảnh quảng cáo và dần chuyển sang diễn xuất ở tuổi 23. Những bức ảnh thời mới vào nghề của Hoắc Kiến Hoa vẫn được fan "đào mộ" và trầm trồ cho đến tận bây giờ.

Trong các buổi chụp hình tạp chí thời đỉnh cao, nhiều nhiếp ảnh gia nhận xét Hoắc Kiến Hoa có gương mặt 360 độ không góc chết. Đường nét gương mặt anh sắc sảo, cứng cáp nhưng vẫn hài hòa, như được tỉ mỉ điêu khắc. Đặc biệt, góc nghiêng 45 độ của anh được coi là góc thần thánh.

Năm 2011, Hoa ngữ lần đầu xuất hiện danh hiệu "Thiên nhai tứ mỹ" (mỹ nam đẹp nhất Cbiz). Khi đó rất nhiều cái tên được đề cử và cuối cùng Hoắc Kiến Hoa cùng Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan và Kiều Chấn Vũ đã trở thành 4 cái tên cuối cùng trong F4 mỹ nam đẹp nhất màn ảnh xứ Trung.

Nhắc đến Hoắc Kiến Hoa thời đỉnh cao nhan sắc, không thể không kể đến vai diễn Bạch Tử Họa trong "Hoa Thiên Cốt" (2015) - vai diễn đưa tên tuổi anh lên tầm cao mới. Với trang phục cổ trang trắng muốt, Hoắc Kiến Hoa với khí chất thanh cao, lại sở hữu gương mặt sắc sảo, sóng mũi thẳng và đôi mắt sâu đầy biểu cảm, đã định nghĩa lại chuẩn mực "nam thần cổ trang" của Cbiz.

Nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng, ít cười nhưng chính điều này lại tạo nên sức hút riêng của nam diễn viêm. Anh từng thú thật rằng không phải không muốn cười, mà đơn giản là do cơ địa. Thậm chí vào năm 2016 vì chuyện "tiết kiệm nụ cười" trong đám cưới của mình, Hoắc Kiến Hoa từng khiến dư luận nảy sinh nhiều suy đoán. Nam diễn viên sau đó đã cho biết: răng xấu là lý do khiến bản thân kém tự tin. Sự thật thà này khiến fan càng yêu quý anh hơn.