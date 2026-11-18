Logo của hãng Apple

Ngày 17/11, Apple xác nhận các dịch vụ Apple Music, App Store và AppleCare đã bị gián đoạn hoàn toàn. Giao diện đăng nhập iCloud cũng gặp sự cố. Trang web giám sát hoạt động công nghệ Downdetector.com ghi nhận số lượng khiếu nại của người dùng về Apple Pay tăng đột biến.

“Sau khi một bản cập nhật nội bộ gây ra một số sự cố gián đoạn trong sáng nay, nhiều hệ thống của chúng tôi đã hoạt động trở lại. Chúng tôi đang nỗ lực đưa các hệ thống trực tuyến còn lại trở lại sớm nhất có thể”, công ty cho biết.

Theo phản ánh của người dùng đăng tải trên Reddit, Marriott International - tập đoàn điều hành khách sạn lớn nhất nước Mỹ, cũng gặp sự cố công nghệ. Downdetector.com ghi nhận Marriott đang gặp tình trạng gián đoạn dịch vụ.

Trong tuyên bố, Marriott cho biết công ty đã “khắc phục được một sự cố kỹ thuật” ảnh hưởng đến khả năng đăng nhập trên trang Marriott.com và ứng dụng Marriott Bonvoy. Công ty nói thêm rằng kết quả rà soát nội bộ không cho thấy sự cố này “liên quan đến an ninh mạng”.

Những sự cố trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi trục trặc công nghệ liên tiếp xảy ra gần đây.

Ngày 17/1, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ xác nhận hệ thống của họ gặp tình trạng “suy giảm hiệu suất tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ theo lịch trình”. CNN dẫn nguồn tin cho biết, mạng lưới liên lạc tuyệt mật mà cơ quan này sử dụng cho hoạt động liên lạc nội bộ đã ngừng hoạt động.

Ngày 16/11, một sự cố hệ thống tại United Airlines kéo dài hơn 90 phút, buộc hãng hàng không này phải hoãn các chuyến bay khởi hành. Sự cố tại United xảy ra chỉ vài ngày sau khi mạng lưới của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) gặp trục trặc, khiến cơ quan này phải ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc. Sự việc khiến trăm chuyến bay bị chậm trễ và khiến hàng trăm nghìn hành khách trên khắp nước Mỹ mắc kẹt.

United Airlines cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy sự cố của hãng có liên quan đến an ninh mạng.

Cũng trong ngày 16/11, hàng nghìn khách hàng cho biết họ gặp khó khăn khi truy cập tài khoản trực tuyến tại một số ngân hàng lớn của Mỹ và dịch vụ chuyển tiền Zelle, sau khi sự cố kỹ thuật tại JPMorgan Chase gây ra ảnh hưởng dây chuyền trên toàn hệ thống tài chính.

Chase cho biết các vấn đề kỹ thuật không phải là kết quả của một cuộc tấn công mạng.

Tuần trước, sự cố trên phạm vi toàn cầu của Microsoft đã làm gián đoạn email và nhiều công cụ phục vụ công việc khác, khiến hoạt động trao đổi thông tin trong doanh nghiệp cũng như các dịch vụ thường nhật trên toàn thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các dịch vụ thuộc Microsoft 365, bao gồm Outlook, Teams và trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot, đều bị gián đoạn.

Tập đoàn công nghệ này cho biết “không có dấu hiệu” cho thấy các hoạt động độc hại là nguyên nhân gây ra sự cố. Microsoft nhấn mạnh rằng tình trạng gián đoạn không liên quan đến một cuộc tấn công mạng hay các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agents).