Apple ra mắt iPhone mới 2 lần 1 năm, có mẫu iPhone lần đầu xuất hiện?

11-08-2025 - 20:33 PM | Thị trường

Apple được cho là chuẩn bị thực hiện một thay đổi lớn trong lịch trình ra mắt iPhone.

Theo The Information, Apple đang lên kế hoạch chia nhỏ lịch ra mắt iPhone thành hai đợt mỗi năm. Các mẫu iPhone Pro và Pro Max vẫn sẽ giữ lịch ra mắt truyền thống vào mùa thu, trong khi phiên bản tiêu chuẩn hoặc dòng Air sẽ được giới thiệu vào mùa xuân. Nếu kịch bản này trở thành sự thật, iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ xuất hiện cùng thời điểm với Galaxy S26 của Samsung.

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ khai tử dòng Plus, thay thế bằng các phiên bản Air hoặc 18e. Khi đó, nhóm sản phẩm ra mắt vào mùa xuân sẽ gồm iPhone 18 và 18e, còn dòng Air có thể được chuyển sang ra mắt cùng Pro vào mùa thu.

Apple ra mắt iPhone mới 2 lần 1 năm, có mẫu iPhone lần đầu xuất hiện?- Ảnh 1.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro.

Giới phân tích cho rằng mục tiêu của Apple là cạnh tranh cùng flagship Galaxy của Samsung, tận dụng thời điểm vốn thuộc về đối thủ để thu hút sự chú ý của thị trường. Đây cũng có thể là cách để hãng phân bổ năng lực sản xuất hợp lý hơn và tạo thêm điểm nhấn trong năm.

Ngoài ra, nhà phân tích Samik Chatterjee từ JPMorgan tiết lộ Apple có kế hoạch ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên vào tháng 9/2026. Bên cạnh dòng iPhone 17, sự quan tâm của giới đầu tư đã bắt đầu dịch chuyển sang loạt sản phẩm năm 2026.

iPhone gập này được dự đoán sẽ có thiết kế gập dạng cuốn sách, tương tự Galaxy Z Fold của Samsung, và được định giá khoảng 1.999 USD (khoảng 52 triệu đồng), thấp hơn 500 USD so với nhiều dự đoán trước đó. Với mức giá này, Apple được kỳ vọng có thể bán từ 10 đến 15 triệu máy trong năm tài chính 2027 và thậm chí đạt 40 triệu chiếc vào năm 2029, mang về doanh thu tiềm năng lên đến 65 tỷ USD.

Apple ra mắt iPhone mới 2 lần 1 năm, có mẫu iPhone lần đầu xuất hiện?- Ảnh 2.

Apple được cho có kế hoạch ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên vào tháng 9/2026. (Nguồn: TechConfigurations)

Apple ra mắt iPhone mới 2 lần 1 năm, có mẫu iPhone lần đầu xuất hiện?- Ảnh 3.

iPhone gập này được dự đoán sẽ có thiết kế gập dạng cuốn sách. (Nguồn: TechConfigurations)

Hiện tại, tất cả thông tin vẫn đang chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Apple chưa từng xác nhận bất kỳ thông tin nào về chiến lược ra mắt iPhone mới. Dẫu vậy, với tất cả những thông tin rò rỉ gần đây, người dùng đang vô cùng trông đợi vào thế hệ iPhone 17 và iPhone gập đầu tiên.

Video mở hộp iPhone 17 màu sắc hoàn toàn mới

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

