Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt: Mỏng hơn, mạnh hơn, bổ sung nhiều tính năng sức khỏe

10-09-2025 - 07:34 AM | Thị trường

Apple nâng cấp toàn diện ba dòng đồng hồ thông minh với thiết kế mỏng hơn, kết nối 5G, tính năng theo dõi huyết áp và hỗ trợ liên lạc vệ tinh.

Tại sự kiện thường niên giới thiệu iPhone thế hệ mới, Apple đồng thời công bố ba mẫu đồng hồ thông minh mới gồm Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3. Cả ba thiết bị đều được nâng cấp mạnh mẽ về kết nối, thiết kế và tính năng theo dõi sức khỏe, hứa hẹn mở rộng khả năng hỗ trợ người dùng trong nhiều tình huống.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt: Mỏng hơn, mạnh hơn, bổ sung nhiều tính năng sức khỏe- Ảnh 1.

Apple Watch 11 Series

Apple Watch Series 11 là bản nâng cấp chính cho dòng smartwatch phổ thông của Apple, với thiết kế được giới thiệu là “mỏng nhất và thoải mái nhất từ trước đến nay”. Bề mặt kính ionX được phủ một lớp gốm liên kết ở cấp độ nguyên tử, giúp tăng khả năng chống trầy xước gấp đôi so với thế hệ trước. Thiết bị cũng tích hợp kết nối 5G, sử dụng kiến trúc modem và ăng-ten mới nhằm mở rộng vùng phủ sóng trong khi vẫn tiết kiệm năng lượng.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt: Mỏng hơn, mạnh hơn, bổ sung nhiều tính năng sức khỏe- Ảnh 2.

Tính năng nổi bật là khả năng phát hiện và cảnh báo nguy cơ tăng huyết áp, mở rộng thêm các công cụ theo dõi sức khỏe quan trọng bên cạnh đo nhịp tim hay phát hiện té ngã. Watch Series 11 chạy hệ điều hành watchOS 26 với giao diện Liquid Glass hoàn toàn mới, đồng thời giới thiệu mặt đồng hồ Flow lấy cảm hứng từ kiểu đồng hồ regulator truyền thống.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt: Mỏng hơn, mạnh hơn, bổ sung nhiều tính năng sức khỏe- Ảnh 3.

Apple Watch Ultra 3

Ở phân khúc cao cấp, Apple Watch Ultra 3 mang đến một loạt nâng cấp đáng chú ý sau hai năm không có bản mới. Thiết bị sử dụng khung vỏ in 3D mới, viền màn hình được làm mỏng hơn để nhường chỗ cho màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc Apple Watch. Công nghệ hiển thị LTPO thế hệ thứ ba cho phép hiển thị rõ ràng kể cả khi nhìn ở góc nghiêng, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn. Nhờ đó, thời lượng pin đạt 42 giờ sử dụng bình thường và lên đến 72 giờ ở chế độ tiết kiệm pin.

Tính năng quan trọng nhất là kết nối vệ tinh hai chiều, cho phép gửi tin nhắn, chia sẻ vị trí qua Emergency SOS và Find My, ngay cả ở những vùng không có sóng di động. Máy cũng được trang bị chip S10 như Series 11 và hỗ trợ đo huyết áp. Apple Watch Ultra 3 được mở đặt trước từ ngày 10/9, giao hàng từ 19/9, với giá khởi điểm 799 USD (khoảng 21 triệu đồng).

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt: Mỏng hơn, mạnh hơn, bổ sung nhiều tính năng sức khỏe- Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Apple cũng không quên người dùng phổ thông với bản nâng cấp cho dòng SE. Apple Watch SE 3 lần đầu tiên có màn hình luôn hiển thị (always-on display), kết nối 5G và chip S10. Sản phẩm được bổ sung hai tính năng mới gồm cảm biến nhiệt độ cổ tay và cảnh báo ngưng thở khi ngủ. Ngoài ra, tốc độ sạc của SE 3 cũng nhanh gấp đôi đời trước. Dù nâng cấp đáng kể, giá bán của mẫu SE mới vẫn giữ nguyên ở mức 249 USD (khoảng 6.5 triệu đồng) cho bản 40mm, giao hàng từ ngày 19/9.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt: Mỏng hơn, mạnh hơn, bổ sung nhiều tính năng sức khỏe- Ảnh 5.

Apple Watch SE 3

Ba mẫu Apple Watch mới đại diện cho ba phân khúc khác nhau nhưng đều cho thấy định hướng tập trung vào sức khỏe và khả năng kết nối mạnh mẽ hơn của Apple. Từ theo dõi huyết áp đến liên lạc qua vệ tinh, các thiết bị đeo tay của Apple ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong đời sống hàng ngày.

Theo Phạm Hoàng

Đời sống và Pháp luật

