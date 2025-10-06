Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắc Ninh có thêm 9 khu công nghiệp, tổng vốn trên 700 triệu USD

06-10-2025 - 12:42 PM | Bất động sản

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trong 9 tháng năm nay, tỉnh Bắc Ninh có 9 khu công nghiệp (KCN) mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký quy đổi đạt hơn 700 triệu USD.

Thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường, lao động, xuất nhập khẩu và cung ứng điện; hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng và tạo năng lực mới. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 33 KCN với tổng diện tích quy hoạch hơn 10.100 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 56%.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trước tác động từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, nhiều doanh nghiệp FDI vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Các tập đoàn lớn như Foxconn, Luxshare, Samsung tiếp tục mở rộng sản xuất, khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các sản phẩm chủ lực tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ, như phụ tùng máy tính tăng gấp hơn 7 lần, máy tính xách tay và iPad tăng gấp trên 2 lần.

Bắc Ninh có thêm 9 khu công nghiệp, tổng vốn trên 700 triệu USD- Ảnh 1.

Công nhân sản xuất trong KCN tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh - cho biết, quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Ninh có 52 KCN với tổng diện tích gần 16.000 ha. Đến nay, 41 khu đã được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng, với diện tích đất dự kiến sử dụng gần 13.000 ha.

Tính đến hết tháng 8, các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thu hút 2.805 dự án, với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh hơn 44 tỷ USD. Trong đó, có 2.010 dự án FDI với tổng vốn hơn 40 tỷ USD, đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ. Suất đầu tư đạt trên 9 triệu USD/ha, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (5 triệu USD/ha năm 2024). Đặc biệt, Bắc Ninh đã thu hút thành công nhiều dự án lớn của các tập đoàn đa quốc gia có công nghệ lõi như Samsung, Canon, Amkor, Foxconn, Sunwoda, Goertek, Amphenol.

Bắc Ninh có thêm 9 khu công nghiệp, tổng vốn trên 700 triệu USD- Ảnh 2.

Bắc Ninh thu hút dự án bán dẫn của tập đoàn toàn cầu. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ông Phúc cho hay, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ số, hình thành trung tâm điện tử hàng đầu Việt Nam. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới như sản xuất chất bán dẫn và chip bán dẫn, sản xuất rô-bốt, công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, dược phẩm và y tế.

Bắc Ninh thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất, phát triển công nghiệp nội địa, đẩy mạnh chuyển đổi số - chuyển đổi xanh trong công nghiệp. Tỉnh Bắc Ninh hướng tới phát triển bền vững với quan điểm “1 không, 2 ít, 3 cao” (không ô nhiễm; sử dụng ít đất, ít lao động; công nghệ cao, suất vốn cao, hiệu quả kinh tế cao) và “4 sẵn sàng” (mặt bằng, nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư), hướng tới mô hình “hệ sinh thái công nghiệp” bền vững có sự liên kết, tham gia của doanh nghiệp trong nước.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

