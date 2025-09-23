Bắc Ninh đề nghị hủy dự án nhà kho KCN nhiều tầng giữa Việt Nam-Nhật Bản có sự tham gia của Shark Vương

UBND tỉnh Bắc Ninh đang xin ý kiến Bộ Ngoại giao về việc chấm dứt bản ghi nhớ (MoU) giữa UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Western Pacific (Việt Nam) và Công ty Mitsubishi Estate Co., Ltd (Nhật Bản).

Ông Trần Anh Vương﻿ là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Western Pacific. Ông cũng được biết đến với vai trò lãnh đạo tại Sam Holdings (HoSE: SAM). Sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam, ông thường được gọi là "Shark Vương".

﻿UBND tỉnh cho biết ngày 25/11/2021, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tại Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ) đã ký kết biên bản ghi nhớ với Western Pacific và Mitsubishi Estate để nghiên cứu khả năng thiết lập mối quan hệ đối tác tiềm năng để cùng phát triển nhà kho nhiều tầng hiện đại cho thuê tại Khu công nghiệp Yên Phong 2A.



Ông Trần Anh Vương (bên trái), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần hạ tầng Western Pacific, tại Nhật Bản tháng 11/2021.

Tới tháng 2/2022, Western Pacific và One MEA Holdings Pte. Ltd., (Công ty con của Mitsubishi Estate) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác liên doanh để thực hiện dự án nhà kho thông minh, cao tầng tại Khu công nghiệp Yên Phong II-A.



Tuy nhiên, do không đáp ứng kế hoạch triển khai đầu tư của One MEA Holdings Pte. Ltd., hai bên đã đồng ý chấm dứt Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận đặt cọc, Western Pacific đã hoàn trả tiền đặt cọc cho One MEA Holdings Pte. Ltd.﻿

﻿Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bắc Ninh và Western Pacific và Mitsubishi Estate.

Western Pacific đã được UBND tỉnh Bắc Ninh giao thực hiện nghiên cứu quy hoạch, lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A từ tháng 9/2019. Công ty này sau đó góp vốn 275 tỷ đồng trong cả dự án có quy mô hơn 151ha và tổng vốn đầu tư hơn 1.830 tỷ đồng . Ngày 1/11/2021, dự án này đã chính thức nhận được phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000.

Phạm vi ranh giới như sau: Phía bắc giáp đê sông Cà Lồ; phía đông giáp ruộng canh tác và QL3; phía tây giáp đê sông Cà Lồ; phía nam giáp ruộng canh tác thôn Yên Vĩ và QL18.



