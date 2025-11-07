Bắc Ninh tăng tốc chi trả hàng nghìn tỷ đồng tiền bồi thường thu hồi đất, mở đường cho dự án sân bay 200.000 tỷ đồng

Ngày 5/11, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chi trả tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 để thực hiện đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Đợt chi trả đầu tiên được triển khai tại ba thôn Phương Mới, Phú Trên và Tam Sơn, với diện tích hơn 48 ha, thuộc 376 hộ dân, tổng kinh phí khoảng 214 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, từ ngày 4 - 12/11, xã Lương Tài sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho hơn 2.400 hộ dân ở 20 thôn, với tổng diện tích hơn 313 ha và tổng kinh phí 1.383 tỷ đồng.

Lực lượng tham gia chi trả gồm đại diện UBND xã, nhà đầu tư; cán bộ, nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh. Tại các điểm chi trả tiền, người dân được hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục nhận tiền; hoạt động chi trả diễn ra thuận tiện, nhanh gọn và an toàn.

Sân bay Gia Bình được triển khai trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích khoảng 1.884 ha, vượt quy mô sân bay Nội Bài (1.500 ha) và chỉ xếp sau sân bay Long Thành (5.000 ha). Thời hạn khai thác dự án lên tới 70 năm, từ năm 2025 - 2095.

Sân bay Gia Bình được định hướng đạt chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế, hướng tới top 10 cảng hàng không hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ) theo đánh giá của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI).

Dự án hướng tới trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc, trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa và là cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Sân bay Gia Bình được phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn lớn. Trong đó, giai đoạn 1.1 (2025–2027) sẽ đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Tiếp đó, giai đoạn 1.2 (2026–2030) sẽ hoàn thiện toàn bộ công trình, đưa vào vận hành đồng bộ, đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2 (2031–2050) sẽ tiếp tục mở rộng, nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án sân bay Gia Bình là gần 197.000 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư chiếm khoảng 30.000 tỷ đồng, phần còn lại gần 167.000 tỷ đồng được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.



