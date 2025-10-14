Bạc phá đỉnh 50 USD/ounce, hàng loạt chuyên gia dự báo khó tin: ‘100 USD/ounce không hề xa vời’

Vàng đã phủ khắp các trang báo trong năm nay - nhưng bạc vẫn âm thầm theo đuổi, đạt đỉnh cao mới với mức cao kỷ lục mà các nhà phân tích cho rằng có thể tăng gấp đôi trong những năm tới.

Tuần trước, giá bạc giao ngay đã vượt mốc 50 đô la lần đầu tiên trước khi thu hẹp đà tăng. Hôm thứ 2, kim loại này tăng mạnh, thậm chí vượt 52 USD/ounce. Giá bạc giao ngay đã tăng hơn 78% kể từ đầu năm, so với mức tăng hơn 50% của giá vàng giao ngay từ đầu năm.

Cả hai kim loại này đều được hưởng lợi từ làn sóng đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh biến động trên thị trường vốn nói chung và, trong trường hợp của bạc, là sự mất cân bằng cung-cầu tiềm ẩn.

Paul Syms, người đứng đầu bộ phận quản lý sản phẩm hàng hóa và thu nhập cố định ETF EMEA tại Invesco, nói với CNBC rằng đà tăng kỷ lục của vàng trong năm nay đã thúc đẩy các nhà đầu tư cân nhắc phân bổ vốn vào các kim loại quý khác. “Mối quan tâm đến bạc tăng lên khi tỷ lệ vàng-bạc tăng trên 100 lần sau đợt tăng giá vàng”, ông cho biết hôm thứ Sáu. “Lần duy nhất tỷ lệ này trước đây vượt quá 100 lần trong thế kỷ này là trong đại dịch và sau đó là một sự đảo ngược mạnh mẽ”.

Tuy nhiên, Syms cho biết các nhà đầu tư hiện đang xem bạc như một kênh lưu trữ giá trị vì nhiều lý do. Vàng đã lập 39 kỷ lục mới chỉ trong năm nay. Và theo Syms, bạc cũng mang lại những công dụng thiết thực mà vàng không thể sánh kịp.

Ông giải thích rằng “các ứng dụng công nghiệp của vàng là có hạn”. “Theo quan điểm của một nhà đầu tư, bạc cũng được coi là một kho lưu trữ giá trị nhưng cũng có nhiều công dụng công nghiệp, đặc biệt là trong công nghệ điện tử và năng lượng tái tạo”.

Mặc dù ông cho biết rất khó để dự đoán giá bạc sẽ hướng đến đâu tiếp theo, Syms nhấn mạnh rằng đợt tăng giá năm 2025 của bạc đã vượt quá mong đợi. “Tâm lý đối với vàng và bạc vẫn tích cực và các nhà đầu tư nhìn chung có mức phân bổ tương đối thấp, do đó giá khó có thể bị ảnh hưởng”, ông nói. “Thật vậy, nếu tâm lý vẫn tích cực, hoàn toàn có thể hình dung rằng bạc có thể tiếp tục tăng giá”.

Bạc 100 đô la?

Paul Williams, giám đốc điều hành của nhà cung cấp vàng và bạc Solomon Global, cho rằng sự tăng giá của bạc là do “những lực lượng mạnh mẽ, thực tế” chứ không phải là sự đầu cơ đã đẩy giá bạc lên mức cao nhất vào năm 1980. “Thâm hụt cơ cấu ngày càng sâu sắc, nhu cầu công nghiệp kỷ lục và đầu tư tăng tốc vào công nghệ xanh đang thắt chặt nguồn cung và đẩy giá lên cao hơn”, ông nói trong một lưu ý.

“Mặc dù bạc không có đầy đủ các đặc tính trú ẩn an toàn như vàng, nhưng vai trò kép của nó là một kim loại công nghiệp và lưu trữ giá trị tiếp tục thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định và tiềm năng tăng giá.”

Bạc là một thành phần quan trọng trong các sản phẩm thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau và được sử dụng trong sản xuất công tắc điện, tấm pin mặt trời và điện thoại di động. Nó cũng được sử dụng trong các chất bán dẫn thúc đẩy sự bùng nổ của AI.

Williams nói thêm rằng các động lực cơ bản của thị trường bạc không có dấu hiệu giảm bớt, cho thấy đà tăng giá của bạc có thể được duy trì đến tận năm 2026. "Mặc dù ở mức kỷ lục, bạc vẫn rẻ so với vàng", ông nói. "Với tình hình hiện tại, giá bạc chắc chắn có thể đạt 100 đô la vào cuối năm 2026".

Đây là quan điểm được chia sẻ bởi Philippe Gijsels, giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, người đã dự đoán bạc ở mức 50 đô la trong hơn một năm và cũng tin rằng giá trị của nó có thể tăng gấp đôi so với mức cao mới.

"Những con số tròn lớn có xu hướng thu hút [các nhà đầu tư] như một thỏi nam châm", ông lập luận. "Một khi giá đó rơi vào trường hấp dẫn, chúng ta thường thấy sự tăng tốc và đỉnh điểm mua vào".

Tuy nhiên, ông cho biết có thể có một sự tạm dừng trong đợt tăng giá trước khi giá tăng vọt trở lại. “Điều thường xảy ra sau một đợt tăng giá mạnh như thế này là chúng ta thấy một khoảng lặng. Chúng ta có thể thấy một đợt thoái lui ngắn nhưng khá dữ dội, giá có thể đi ngang trong một thời gian khá dài, hoặc có thể là sự kết hợp của cả hai. Nhưng bằng cách nào đó, tình trạng quá mua kỹ thuật phải được giải quyết.”

Về lâu dài, Gijsels cho biết, các điều kiện thúc đẩy đợt tăng giá vẫn còn đó, điều mà ông tin rằng vẫn còn dư địa cho đà tăng tiếp theo. “Các nhà đầu tư đã tham gia thị trường từ đầu năm nay. Họ đã hiểu đúng rằng… trong một thế giới lạm phát, một thế giới mà sự biến động và bất ổn là điều bình thường mới và các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục in tiền để duy trì hệ thống, người ta cần nắm giữ tài sản thực để bảo vệ sức mua của mình. Những tài sản thực này là bất động sản, cổ phiếu, rượu vang và có lẽ trên hết là kim loại quý”.

“Chúng ta vẫn đang ở gần điểm bắt đầu hơn là điểm kết thúc của một trong những thị trường tăng giá lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận”, ông lập luận. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy giá bạc vượt xa mức 100 đô la trong tương lai không xa”.

Bạc trong nước lập đỉnh Sau khi giá bạc thế giới tăng vọt, bạc trong nước cũng điều chỉnh tăng mạnh sáng ngày 14/10. Tham khảo tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng được bán ra ở mức 2,075 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. Loại bạc thỏi 1 kg 999 cũng đã vượt 55 triệu đồng. Trong 3 tháng qua, giá bạc trong nước đã tăng 34% còn nếu tính trong 1 năm, mức tăng là hơn 78%.



