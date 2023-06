Bác sĩ Nhật đưa ra 4 lời khuyên để ăn ngon ba bữa nhưng vẫn trẻ hóa cơ thể, khỏe dáng đẹp da

Bác sĩ tiên phong trong lĩnh vực y học chống lão hóa Nhật Bản Tadashi Mitsuo đã chỉ ra rằng, các yếu tố gây ra lão hóa là không chỉ liên quan đến độ tuổi mà hầu hết đều chịu tác động của những thói quen ăn uống trong khoảng thời gian trước đó.

BS Tadashi Mitsuo (Nhật Bản)

1. Chỉ nên ăn no 80%

Không ít bác sĩ kiến nghị bệnh nhân chỉ nên ăn no 80%, tuy nhiên, thể chất cũng như cảm nhận mức độ no - đói của mỗi người có khác biệt rất lớn. Chính vì vậy, với trung bình một người trưởng thành, no 80% là mỗi bữa vào ăn khoảng 1 bát cơm với lượng 150 gram. Để giảm lượng đường hấp thụ cũng như giảm cân nặng, chúng ta cũng có thể thay gạo trắng bằng gạo nứt từ hai đến ba bữa mỗi tuần. Gạo nứt có tác dụng bổ sung chất xơ và vitamin B, rất tốt cho sức khoẻ.

Cùng với đó, món chính có thể bao gồm thịt, cá các loại khoảng từ 80 - 100 gram. Dù axit béo có trong thịt có khả năng kích hoạt chức năng não và tăng cường khả năng miễn dịch nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây viêm nhiễm và là nguyên nhân dẫn đến xơ cứng động mạch. Chính vì vậy, chỉ nên ăn thịt 2- 3 lần mỗi tuần và nên chọn thịt ức gà bởi đây là loại thịt giàu protein và ít chất béo.

Không chỉ vậy, bác sĩ Mitsuo cũng khuyến nghị tốt nhất nên sử dụng cá làm món chính khoảng 2 - 3 bữa mỗi tuần. Cá là thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt cá thu đao và cá hồi rất giàu DHA và EPA, có thể hỗ trợ thanh lọc máu, tăng khả năng miễn dịch.

Ba bữa ăn trong một ngày cũng nên được phân chia một cách cân bằng và phù hợp:

- Bữa sáng nên ăn nhiều thực phẩm chứa carbohydrate và một lượng nhỏ protein và chất xơ. Có thể ăn thêm trái cây như táo, dây tây cùng trà thảo dược và cà phê.

- Bữa trưa nên cung cấp nhiều protein cùng một lượng nhỏ chất béo, carbohydrate và chất xơ.

- Bữa tối nên lấy các thực phẩm chứa protein, chất xơ là chủ đạo, cùng với đó là một lượng nhỏ carbohydrate và kiểm soát lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Tất cả bệnh tật hay hiện tượng lão hóa đều do tích tụ quá nhiều chất độc hại trong cơ thể. Táo bón là một trong những nguyên nhân gây ung thư. Bởi khi chất thải tồn đọng trong ruột không chỉ hình thành độc tố, làm suy giảm khả năng miễn dịch và tăng khả năng sản sinh ra chất gây ung thư.

Để giải quyết tình trạng táo bón, hãy uống một cốc nước ấm khoảng 100ml vào buổi sáng khi thức dậy. Nước ấm có thể "đánh thức" đường ruột, kích thích bài trừ chất thải độc hại ra khỏi cơ thể và nếu kéo dài có thể hình thành thói quen tốt đi vệ sinh sau khi ngủ dậy.

Tiêu chuẩn tối thiểu cho lượng nước uống một ngày là 10-20ml nước cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, tức một người nặng 60kg nên uống 600 - 1200ml nước mỗi ngày. Ngoài việc uống đủ nước, bổ sung nhiều chất xơ cũng là một điểm mấu chốt giúp giải độc, tránh tình trạng táo bón kéo dài gây hại cho sức khoẻ.

3. Bổ sung trứng

Nhiều người cho rằng ăn trứng sẽ tăng cholesterol trong máu, nhưng trên thực tế, trứng không chỉ ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ đột quỵ mà còn chứa các axit amin thiết yếu để xây dựng cơ xương và các nền tảng khác của cơ thể. Đồng thời chất lecithin trong trứng cũng là một loại lipid quan trọng và là một loại "thức ăn" tuyệt vời cho tế bào não.

Ngoài ra, trứng cũng là thực phẩm chứa đầy đủ các loại dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho cơ thể và giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn trứng vào bữa sáng sẽ làm giảm lượng calo hấp thụ vào bữa trưa. Chính vì vậy, nên ăn một quả trứng mỗi ngày để cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu, tăng cường sức khoẻ và giúp đẹp dáng.

4. Uống trà và cà phê

Trà và cà phê có tác dụng ức chế sự tăng nhanh của đường huyết sau bữa ăn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một tách cà phê hoặc trà mỗi ngày có thể giảm 13% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đồng thời, axit chlorogen có trong những loại đồ uống này cũng có tác dụng chống oxy hóa, giảm thiểu các tác động của ánh nắng mặt trời lên da.

Ngoài ra, caffein trong đó không chỉ có tác dụng kích hoạt chức năng não bộ, giảm mệt mỏi mà còn có tác dụng giảm mỡ nội tạng, cải thiện tình trạng béo phì.

Đối với những người thích ăn đồ ngọt, việc hấp thụ quá nhiều chất bột đường sẽ làm tiêu hao một lượng lớn vitamin nhóm B gây ra các triệu chứng suy giảm khả năng miễn dịch như táo bón và các cảm xúc tiêu cực. Với tác dụng ức chế sự tăng nhanh của đường huyết, trà và cà phê có thể làm giảm đi những triệu chứng này. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khoẻ cũng như cân nặng, mỗi người nên kiểm soát lượng đường bột hấp thụ, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt.

Dù cà phê có nhiều lợi ích nhưng nếu uống quá nhiều trong một ngày vẫn sẽ gây hại cho cơ thể. Cùng với đó, nên chọn những loại cà phê không chứa các chất phụ gia như đường, kem bơ... để đảm bảo sức khoẻ.

Nguồn: edh.tw, Pinterest