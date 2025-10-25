Bán 50kg heo quay chỉ trong 30 phút, ông chủ áp lực vì khách chờ mua chật cứng cả con đường

Các món ăn của Thái Lan luôn có sức hút đặc biệt với nhiều du khách quốc tế nhờ hương vị đậm đà và kết hợp tinh tế giữa chua, cay, mặn, ngọt. Tuy nhiên, giữa vô vàn những món ăn nổi tiếng ấy lại có một món ăn bán ở lề đường bình dị lại đặc biệt thu hút rất nhiều thực khách mua, thậm chí là xếp hàng dài như chờ xem concert chỉ để mua được món này.

Đây là món heo quay được bán tại một con đường nhỏ tại Bangkok tên “Mu Krob Reggae - Heo quay reggae”, chủ quán rất được nhiều người yêu thích vì sự nhiệt tình và hay pha trò với khách đến mua. Quầy heo quay của anh nằm gói gọn trên chiếc xe máy, mỗi ngày đến giờ bán là anh sẽ chạy đến địa điểm và đậu xe ngay tại chỗ để bán. Một điều đặc biệt là, món ăn của anh ngon đến độ chưa đến giờ bán là khách đã xếp hàng dài.

Nhiều thực khách đến mua và cho biết rằng, thịt heo của anh khiến ai thử một lần cũng khó quên. Lớp da giòn rụm, chỉ cần cắn một miếng là miếng da đã tan trong miệng. Phần giữa miếng thịt là thịt mềm, mọng nước, được ướp chuẩn vị Thái với hương thảo mộc và gia vị khá đậm đà, vừa thơm vừa béo ngậy. Khi ăn, chỉ cần chấm với nước tương hoặc sốt hải sản chua cay là hương vị sẽ lập tức bùng nổ ngay đầu lưỡi.

Một số thực khách chia sẻ, dù đã chuẩn bị tận 40 - 50kg thịt mỗi ngày nhưng chỉ trong 30p là hàng của anh đã được bán sạch. Thậm chí, dù có người cố gắng đến sớm nhưng vẫn không có thịt để mang về. Chính vì thế, một số người đã mua ở đây đã chỉ một mẹo nhỏ đó chính là khi muốn ăn thịt, thực khách cần phải đặt hàng trên trang chính thức của hàng.

Đặc biệt, chủ tiệm cũng gây chú ý mạnh mẽ khi có phong cách ăn mặc và giao diện vô cùng ấn tượng. Bên ngoài nhìn anh chủ quán có phần mạnh mẽ và có mái tóc rất chất nhưng thực chất anh luôn là người tạo tiếng cười cho các thực khách khiến thời gian chờ đợi của họ trở nên thú vị hơn.

Nguồn: Instagram @el_jidapa

Từ những review chân thực trên mạng xã hội, hầu hết các thực khách đều dành lời khen có cánh cho món thịt của anh chàng. Được biết, giá cho một phần thịt là 70bath, tương đương 700bath/kg và 350bath/nửa kg. Đây là mức giá có thể nói là phù hợp với mức sống của người dân ở Thái Lan và khách du lịch nếu có dịp thì có thể ghé quán để thưởng thức.

Hàng “Mu Krob Reggae – Heo quay reggae” mở cửa từ 14h30 đến 16h và chỉ bán từ thứ 2 đến thứ 7, nhưng thường hết nhanh hơn giờ đóng cửa nên thực khách muốn ghé quán để mua heo quay thì nên đặt trước trên trang chính thức của quán hoặc phải đến thật sớm.