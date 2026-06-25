Bạn cùng lớp tiết lộ sự thật về chuyện học hành của Bảo Ngọc sau drama dùng AI sửa thư mời trúng tuyển

Những ngày qua, cái tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội sau khi công bố thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ). Giữa lúc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một diễn biến khác lại thu hút sự chú ý trên Threads.

Dưới bài đăng đặt câu hỏi về việc liệu hình ảnh "học giỏi, chăm chỉ" của Bảo Ngọc có giống ngoài đời hay chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, hàng loạt tài khoản tự nhận từng học chung trường, chung lớp với nàng hậu đã lên tiếng chia sẻ trải nghiệm cá nhân.

Một tài khoản cho biết từng làm chung nhóm đại học với Bảo Ngọc và khẳng định nàng hậu là người rất năng nổ trong học tập. Người này kể dù lịch trình hoạt động dày đặc, thường xuyên di chuyển và có những ngày làm việc tới khuya, Bảo Ngọc vẫn tích cực phát biểu trên lớp, tương tác với giảng viên đến mức được thầy cô nhớ mặt nhớ tên.

Một tài khoản khác cũng tiết lộ từng học chung lớp online với Bảo Ngọc từ trước thời điểm cô đăng quang hoa hậu. Theo chia sẻ, Bảo Ngọc là một trong những sinh viên phát biểu nhiều nhất lớp và luôn tạo không khí học tập sôi nổi. Thậm chí có người tự nhận là bạn học từ thời THPT còn cho biết Bảo Ngọc từng là học sinh thuộc nhóm dẫn đầu đầu vào của trường, thường xuyên gánh các bài tập nhóm và được lòng của thầy cô và bạn bè.

Loạt tài khoản thừa nhận là bạn cùng lớp, cùng trường của Bảo Ngọc và nhận xét về nàng hậu ở ngoài đời

Nhiều tài khoản xác nhận Bảo Ngọc là người ham học, siêng năng và có năng lực

Bên cạnh những ý kiến bênh vực, một số cư dân mạng cũng đưa ra góc nhìn khác. Họ cho rằng Bảo Ngọc sở hữu năng lực và thành tích thật, tuy nhiên việc liên tục chia sẻ, thể hiện các thành tựu học tập trên mạng xã hội khiến công chúng có cảm giác cô đang "trình diễn năng lực" quá nhiều. Chính điều đó phần nào khiến những tranh cãi liên quan đến lá thư trúng tuyển Columbia nhận được sự quan tâm lớn hơn bình thường.

Học vấn của Bảo Ngọc

Bảo Ngọc vốn đã được biết đến là một trong những người đẹp sở hữu nền tảng học vấn nổi bật trong giới hoa hậu Việt. Ngay từ khi còn đi học, Bảo Ngọc đã được nhận xét là học sinh có thành tích tốt. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu gây ấn tượng với thành tích học tập "khủng": IELTS 8.0 cùng loạt học bổng danh giá như SEED của Chính phủ Canada, Singapore Joint Leaders hay học bổng từ Đại học New South Wales (Australia).

Trước khi vướng ồn ào, Bảo Ngọc có thành tích học tập đáng nể

Bảo Ngọc còn ghi dấu với nhiều hoạt động cộng đồng - xã hội. Cô từng là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu, đại sứ toàn cầu cho Ngày Trái Đất tại Việt Nam, kêu gọi hơn 6.000 tình nguyện viên tham gia thu gom 35 tấn rác thải. Nàng hậu cũng đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan, trước đó được vinh danh trong Top 10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Bảo Ngọc lọt top 40 nữ doanh nhân tiêu biểu do Tổng Lãnh sự quán Mỹ lựa chọn, từng dẫn dắt dự án lọt top 10 cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia và top 5 sáng kiến môi trường của tổ chức CHANGE. Đồng thời, cô còn là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy giới trẻ hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Nhờ học vấn khủng, nàng hậu được khán giả gọi bằng biệt danh "hoa hậu tri thức" nhờ hình ảnh gắn liền với việc học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động cộng đồng liên quan đến giáo dục.

Bảo Ngọc được nhiều người gọi là "Hoa hậu tri thức"

Chuyện gì đã xảy ra với Bảo Ngọc?

Cách đây ít ngày, Bảo Ngọc thông báo được nhận vào chương trình Thạc sĩ tại Đại học Columbia. Tuy nhiên, cư dân mạng soi dòng thông tin được cho là liên quan đến học phí xuất hiện dưới dạng "ho tuition" thay vì "no tuition", cùng một số ký tự và cách trình bày bị cho là không giống với văn bản gốc từ phía nhà trường. Những chi tiết này làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc thư tuyển sinh đã bị chỉnh sửa trước khi công bố.

Ngày 23/6, Bảo Ngọc lên tiếng về ồn ào khi đăng lại bản gốc thư mời nhập học, đồng thời thừa nhận những thông tin trong thư nhập học ban đầu được cô và ekip đã chủ động che đi một số thông tin cá nhân cũng như dữ liệu cần được bảo mật nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Tuy nhiên, sau bài đăng lên tiếng, Bảo Ngọc vẫn bị công chúng chất vấn về câu chuyện cô và ekip thay đổi mức học bổng trong 2 thư mời. Trong thư đầu tiên, không ít người đã mặc định rằng Bảo Ngọc nhận được học bổng toàn phần hoặc ít nhất là được tài trợ phần lớn chi phí học tập cho toàn khóa học. Nhưng trong văn bản mới được công khai, nội dung ghi rõ: "The fellowship carries an award of $15,000.00 to be applied toward tuition" (Tạm dịch: Học bổng đi kèm khoản hỗ trợ trị giá 15.000 USD được dùng để chi trả học phí).

2 thư trúng tuyển Đại học trước và sau khi chỉnh sửa của Bảo Ngọc

Cho đến trưa 24/6, trong thông cáo mới nhất, Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Đại học Columbia là hoàn toàn chính xác và toàn bộ quá trình ứng tuyển được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường.

Nguyên văn thông cáo từ Bảo Ngọc

Liên quan thông tin về việc Bảo Ngọc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Columbia University (Hoa Kỳ), đã xuất hiện tranh luận xoay quanh nội dung thư tuyển sinh được đăng tải trên mạng xã hội.

Bảo Ngọc xin khẳng định rằng việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy thuộc School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University là thông tin hoàn toàn chính xác. Toàn bộ quá trình ứng tuyển, xét tuyển và các thông tin học vụ liên quan đều được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường.

Trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, Bảo Ngọc nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 đã được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc đã chủ động đề nghị xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và đã được phía nhà trường chấp thuận. Điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính ghi nhận tại thời điểm nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi Bảo Ngọc nhập học.

Phải thành thật rằng trong quá trình đăng tải thư thông báo, admin quản lý fanpage của Bảo Ngọc đã sử dụng AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật thông tin.

Trong quá trình admin xử lý hình ảnh, công cụ AI đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản. Việc này dẫn đến một số chi tiết hiển thị trên hình ảnh đăng tải không phản ánh nguyên trạng văn bản gốc, trong đó có chi tiết liên quan đến dòng thông tin "ho tuition".

Đây là một lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình xử lý hình ảnh, một rủi ro mà người quản lý fanpage không lường trước, thiếu kỹ lưỡng trong việc đối chiếu tài liệu gốc trước khi công khai.

Bảo Ngọc xin khẳng định rõ rằng không có bất kỳ cá nhân nào chủ động chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh với mục đích thay đổi thông tin, làm sai lệch kết quả tuyển sinh hay tạo ra một hình ảnh khác với nội dung thật của văn bản mà nhà trường đã gửi.

Bảo Ngọc cũng xin khẳng định việc lựa chọn không hiển thị đầy đủ phần thông tin về khoản hỗ trợ tài chính trong bài đăng ban đầu hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn tạo ra cách hiểu rằng mình nhận được học bổng toàn phần, được miễn toàn bộ học phí, hay nhận một giá trị hỗ trợ lớn hơn thực tế.

Lý do Bảo Ngọc lựa chọn chưa công bố đầy đủ phần thông tin này bởi khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD chỉ gắn với kỳ nhập học năm 2026. Khoản hỗ trợ sẽ được phía nhà trường xem xét lại, không còn là điều kiện chắc chắn khi thời điểm nhập học đã được chuyển sang năm 2027.

Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc đã ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và chủ động gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Là người trực tiếp chia sẻ thông tin tới công chúng, Bảo Ngọc xin nhận trách nhiệm về sự sơ suất này và thành thật xin lỗi khán giả đã quan tâm và góp ý.

Bảo Ngọc luôn trân trọng mọi sự quan tâm, theo dõi cũng như những góp ý từ công chúng, và xem đây là bài học lớn để bản thân cũng như đội ngũ làm việc cẩn trọng hơn trong tất cả những chia sẻ sau này.

Một lần nữa, Bảo Ngọc chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian lắng nghe và nhìn nhận sự việc một cách đầy đủ hơn.

Hiện Bảo Ngọc vẫn nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện dùng AI chỉnh sửa thư trúng tuyển Đại học

Ảnh: FBNV