Bảng chi tiêu không ai chê nổi của cô vợ ở Hải Phòng

Như thế nào là một bảng chi tiêu "tìm mỏi mắt không thấy chỗ để chê"? Tâm sự của cô vợ ở Hải Phòng trong câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta câu trả lời. Nhìn cách cô chi tiêu, thậm chí nhiều người còn phải động viên cô tiêu tiền chứ đừng nên cắt giảm gì nữa!

Bảng chi tiêu do cô chia sẻ

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết: "Nhà em có 6 người gồm mẹ chồng, 2 vợ chồng em và 3 con. Các bé 13 tuổi, 10 tuổi và 6 tuổi. Gia đình em đang sống ở Hải Phòng. Em thì không gửi tiền cho mẹ chồng hàng tháng vì mọi thứ em đều tự sắm hết. Mỗi tháng em chi tiêu như trên thì hợp lý chưa các bác hay cần vén chỗ nào thì mọi người chỉ em với".

Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập hàng tháng, nhưng nhà 6 người - 3 người lớn, 3 bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, mà tổng chi dừng lại ở mức 14 triệu như thế kia thì chắc chắn, không cần bàn cãi gì thêm nữa vì quá khéo rồi!

"Ôi mom ơi quá giỏi rồi. Nhà mình cũng 6 người, cũng ở Hải Phòng đây mà mỗi tháng chi tiêu toàn 33-36 triệu thôi, không biết cắt giảm vào đâu được nữa cơ, cũng đang đau đầu lắm. Nhà bạn thế này là quá ổn rồi" - Một người khen.

"Chả bù cho nhà em, 4 người mà không tháng nào dưới 25 triệu. Em thì ở Hà Nội, nhưng giờ thấy Hải Phòng cũng là thành phố lớn, phát triển sôi động chẳng kém gì mà tiêu được thế này thì đỉnh thật" - Một người khác cảm thán.

"Làm sao mà mỗi tháng tiêu vặt 500k được hay vậy mẹ cháu ơi? Chứ mình 4-5 triệu tiền tiêu riêng một tháng mà nhiều khi còn không đủ nữa, 500k chắc chỉ đủ mua đồ skincare" - Một người khác bày tỏ.

"Chi tiêu thế này thì ổn rồi nhưng mà thi thoảng cũng đi chơi, đi ăn uống bên ngoài, đi du lịch chứ tháng nào cũng vậy thấy hơi bí bách" - Một người bình luận.

Chi tiêu rất hợp lý rồi, làm sao để tăng tỷ lệ tiết kiệm?

Đây là tình huống quen thuộc, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn, thu nhập không quá cao. Vấn đề lúc này không còn nằm ở việc kiểm soát chi tiêu nữa, mà là làm sao để tối ưu hóa nguồn thu và tối đa hóa khả năng tiết kiệm từ chính mức sống hiện tại.

Ảnh minh họa

Nếu cũng đang trong tình trạng chẳng biết phải cắt gọt chỗ nào trong bảng chi tiêu được nữa, bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây, biết đâu sẽ tìm được "lối ra".

1 - Tự hỏi chính mình: Tiết kiệm để làm gì?

Lời khuyên này nghe có vẻ hơi văn mẫu quá, nhưng đây là bước quan trọng nhất nếu bạn muốn nâng tỷ lệ tiết kiệm một cách bền vững. Khi không có mục tiêu rõ ràng, tiền để dành rất dễ bị tái sử dụng cho những việc không cần thiết, chẳng hạn như bù chi phí cho một chuyến đi bất ngờ hoặc nâng cấp điện thoại dù cái cũ vẫn dùng tốt.

Nếu bạn biết rõ mình cần 200 triệu để khởi nghiệp, hay muốn có 50 triệu để học kỹ năng mới trong năm nay, bạn sẽ tự khắt khe hơn trong việc giữ lại từng đồng. Mục tiêu càng rõ, tiết kiệm càng dễ thành thói quen chứ không chỉ là một nỗ lực nhất thời.

2 - Tăng thu nhập từ chính công việc hiện tại

Ngoài công việc chính, không phải ai cũng có thời gian để làm freelance hay buôn bán online vào buổi tối. Nhưng ngay cả khi chỉ làm một công việc toàn thời gian, bạn vẫn có cách để tăng thu nhập. Có thể đó là đề xuất tăng lương hợp lý, chuyển nội bộ sang vị trí có đãi ngộ cao hơn, hoặc học thêm kỹ năng để nhận nhiều việc hơn, từ đó lương cũng cao hơn.

Ảnh minh họa

Khi chi tiêu không còn dư địa để cắt giảm, thì chỉ có tăng thu mới giúp bạn nâng tỷ lệ tiết kiệm. Và việc tăng thu từ nền tảng công việc bạn đang có sẽ ít rủi ro, ít mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy thêm 1-2 công việc ngoài giờ.

3 - Phân bổ lại danh mục tiết kiệm

Nếu đã có quỹ tiết kiệm, hãy cân nhắc phân bổ một phần tiền vào các kênh đầu tư hợp lý với mức độ hiểu biết của mình: Chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp uy tín, cổ phiếu cơ bản, vàng,...

Không nên để tiền nằm yên trong két sắt, cũng không nên dồn hết tiền vào khoản tiết kiệm gửi ngân hàng. Nếu đầu tư cần đa dạng hóa danh mục thì tiết kiệm cũng thế. Bạn có thể phân bổ tiền tiết kiệm thành 3 khoản: Tiền gửi ngân hàng, tiền mua vàng, tiền đầu tư với tỷ lệ tùy theo khẩu vị rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên phải nhớ kỹ một điều: Hãy đầu tư với tư duy của người tiết kiệm có kế hoạch, không được ham giàu nhanh, không chạy theo đám đông và chỉ đầu tư vào những thứ bản thân hiểu rõ, hoặc chí ít là cũng không mù mờ!