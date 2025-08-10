Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025

10-08-2025 - 13:25 PM | Thị trường

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trong tháng 8, xe tay ga SH của Honda tiếp tục bán ra thị trường với 3 mẫu xe: SH125i, SH160i và SH350i, đi kèm với các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 7, giá niêm yết của xe Honda SH trong tháng 8/2025 vẫn giữ nguyên mức cũ. Cụ thể: Giá xe SH 125i với 4 phiên bản đang dao động trong khoảng từ 73.921.091 - 83.444.727 đồng.

Giá xe SH 160i với 4 phiên bản đang được duy trì trong khoảng từ 92.490.000 - 102.190.000 đồng.

Giá xe SH 350i với 3 phiên bản vẫn đang dao động trong khoảng từ 151.190.000 - 152.690.000 đồng.

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025- Ảnh 1.

Honda SH 350i phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Xe tay ga Honda SH không chỉ được đông đảo khách hàng Việt lựa chọn nhờ sở hữu kiểu dáng thanh lịch, đậm nét châu Âu sang trọng mà còn có khối động cơ hiệu suất cao. Bên cạnh đó, xe SH còn được hãng trang bị cho hàng loạt tính năng và công nghệ mới, mang đến những trải nghiệm lái xe tuyệt vời nhất.

Tại các đại lý, giá xe máy SH trong tháng 8 không có sự biến động mới. Giá thực tế hiện cao hơn mức giá đề xuất của hãng khoảng 1.710.000 - 8.010.000 đồng, mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe SH 160i bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch
SH125i phiên bản tiêu chuẩn Đen 73.921.091 80.600.000 6.678.909
Đỏ đen 73.921.091 80.600.000 6.678.909
Trắng đen 73.921.091 80.600.000 6.678.909
SH125i phiên bản cao cấp Trắng đen 81.775.637 88.300.000 6.524.363
Đỏ đen 81.775.637 88.300.000 6.524.363
SH125i phiên bản đặc biệt Đen 82.953.818 90.300.000 7.346.182
SH125i phiên bản thể thao Xám đen 83.444.727 90.800.000 7.355.273
SH160i phiên bản tiêu chuẩn Đen 92.490.000 97.900.000 5.410.000
Đỏ đen 92.490.000 97.900.000 5.410.000
Trắng đen 92.490.000 97.900.000 5.410.000
SH160i phiên bản cao cấp Trắng đen 100.490.000 107.100.000 6.610.000
Đỏ đen 100.490.000 107.100.000 6.610.000
SH160i phiên bản đặc biệt Đen 102.190.000 108.100.000 5.910.000
SH160i phiên bản thể thao Xám đen 102.190.000 110.200.000 8.010.000
SH350i phiên bản cao cấp Trắng đen 151.190.000 152.900.000 1.710.000
SH350i phiên bản đặc biệt Xám đen 152.190.000 156.000.000 3.810.000
SH350i phiên bản thể thao Xám đen 152.690.000 156.500.000 3.810.000
Xanh đen 152.690.000 156.500.000 3.810.000

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

