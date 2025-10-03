Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 11 Matmo thành cuồng phong khi vào biển Đông, gió giật 125 km/h

03-10-2025 - 10:50 AM | Tài chính quốc tế

Sáng 3/10, bão Matmo dự báo sẽ đổ bộ Bắc Luzon (Philippines) trước khi đi vào Biển Đông và có khả năng tăng cấp nhanh.

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết bão Matmo (tên địa phương là Paolo) tiếp tục mạnh lên khi tiến gần khu vực phía Nam Isabela và phía Bắc Aurora (Philippines).

Bão số 11 Matmo thành cuồng phong khi vào biển Đông, gió giật 125 km/h- Ảnh 1.

JMA/NOAA/CIRA, Himawari

Lúc 5 giờ sáng, tâm bão được xác định cách Casiguran (Aurora) khoảng 150 km về phía Đông, với sức gió duy trì tối đa 100 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 125 km/h. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h.

PAGASA cảnh báo bão Matmo có thể dịch chuyển xuống phía Nam, tùy thuộc vào cường độ của khối áp cao nằm ở phía Bắc cơn bão.

Dự báo Matmo có thể đổ bộ vào sáng thứ Sáu tại phía Nam Isabela hoặc phía Bắc Aurora và đi qua vùng đất liền Bắc Luzon (Philippines).

Sau khi đi qua Luzon, bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành bão số 11 và có khả năng rất cao tăng cấp nhanh, mạnh lên thành bão cuồng phong (cấp 12-13).

Dự kiến, đến sáng mai (4/10), bão sẽ rời khỏi khu vực dự báo của Philippines (PAR) và tiến sâu vào Biển Đông, hướng về phía Tây Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay đến 1h ngày 5/10, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, có thể mạnh lên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng 1h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và giảm 1 cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Hong Kong (Trung Quốc) thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng trong 2 ngày "tê liệt" do siêu bão Ragasa quần thảo

Theo Thanh Nguyên/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
Bão số 11 Matmo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sự thật khó tin: Suốt 5 năm qua, hai "con hổ" kinh tế của châu Á, với tổng dân số gần 3 tỷ người, hoàn toàn không có 1 tuyến bay thẳng

Sự thật khó tin: Suốt 5 năm qua, hai "con hổ" kinh tế của châu Á, với tổng dân số gần 3 tỷ người, hoàn toàn không có 1 tuyến bay thẳng Nổi bật

EU tính đưa 200 tỷ USD tài sản của Nga cho Ukraine, Moscow sẵn sàng trả đũa: Ra sắc lệnh mới, sẽ 'xả' nhanh gần 50 tỷ USD của hàng trăm doanh nghiệp phương Tây

EU tính đưa 200 tỷ USD tài sản của Nga cho Ukraine, Moscow sẵn sàng trả đũa: Ra sắc lệnh mới, sẽ 'xả' nhanh gần 50 tỷ USD của hàng trăm doanh nghiệp phương Tây Nổi bật

Nhiều tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa

Nhiều tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa

10:23 , 03/10/2025
Trung Quốc 'phá lệ' tính đổi công nghệ lấy tài nguyên: Một nước Đông Nam Á sẽ sở hữu năng lực đặc biệt?

Trung Quốc 'phá lệ' tính đổi công nghệ lấy tài nguyên: Một nước Đông Nam Á sẽ sở hữu năng lực đặc biệt?

10:03 , 03/10/2025
Triển vọng đàm phán Nga - Mỹ vòng 3

Triển vọng đàm phán Nga - Mỹ vòng 3

08:45 , 03/10/2025
Trung Quốc chạy thử nhà máy điện Mặt trời tháp đôi

Trung Quốc chạy thử nhà máy điện Mặt trời tháp đôi

08:16 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên