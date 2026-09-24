Bắt Chu Thị Lý SN 1962

Ngày 21/9, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chu Thị Lý, sinh năm 1962, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3, Điều 175, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 10/9/2026, sau 7 năm ra quyết định truy tìm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã truy tìm được Chu Thị Lý, là người bị tố giác trong vụ việc xảy ra ngày 8/9/2017 tại tổ 35B, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên (cũ).

Chu Thị Lý tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Lý nhận 200 triệu đồng của ông T.K.C., trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên để đặt cọc mua thửa đất. Tuy nhiên, Lý đã bán thửa đất cho người khác và không trả lại số tiền đã nhận, sau đó trốn tránh từ năm 2017 đến nay.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập những người liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Ngày 11/9/2026, sau khi truy tìm được Chu Thị Lý, Cơ quan CSĐT đã ra các quyết định tố tụng nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.