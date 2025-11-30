Bắt đầu sửa chữa tuyến đường 'đau khổ' giữa trung tâm Hà Nội
Tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (phường Định Công) vừa được Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức giao thông để bắt đầu sửa chữa. Chỉ dài có 0,6 km, nhưng tuyến đường đang là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông vì sự xuống cấp, chằng chịt ổ gà, ổ trâu.
29-11-2025
26-11-2025
22-11-2025
Đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài là đoạn đường nối từ cầu sông Lừ đến cầu Định Công, hàng ngày có rất đông xe qua lại.
Tuy nhiên gần 10 năm nay, tuyến đường bị xuống cấp trầm trọng, ổ gà, ổ trâu chằng chịt, nhiều đoạn trời không mưa mặt đường luôn lênh láng nước.
Đường Nguyễn Cảnh Dị (phía bờ nam sông Lừ) xấu, xuống cấp, nên xe đang đổ dồn sang đường Trịnh Đình Cửu phía bờ đối diện để lưu thông, khiến tuyến đường này thường xuyên ùn tắc. Ảnh chụp chiều 29/11/2025.
Mặt đường Nguyễn Cảnh Dị xuống cấp, mặt đường hư hỏng trầm trọng.
Để bảo đảm giao thông và giảm tải cho các tuyến đường lân cận, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa tuyến đường. Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội cũng triển khai phương án phân luồng và lắp đặt biển báo phục vụ thi công.
Chiều 29/11, một số máy móc đã được huy động đến đường Nguyễn Cảnh Dị để tiến hành sửa chữa, trong đó hạng mục được sửa đầu tiên là mặt đường.
Theo phương án tổ chức giao thông của Sở Xây dựng Hà Nội, từ tháng 11/2025 đến 30/4/2026 (5 tháng), các đơn vị có liên quan thực hiện phân luồng giao thông theo biển báo đã được cắm. Tiếp đó, tiến hành sửa chữa các hư hỏng mặt đường, hệ thống đảm bảo giao thông trên đường Nguyễn Cảnh Dị.
Theo Nhóm phóng viên
Tiền Phong
