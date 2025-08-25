Bật điều hòa kèm theo ‘trợ thủ’ này, người dùng có thể giảm 15% chi phí điện năng trong mùa cao điểm

Điều hòa không khí là thiết bị tiêu thụ điện lớn trong gia đình, đặc biệt vào mùa hè khi thời gian sử dụng có thể kéo dài 8–12 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, một cách đơn giản để giảm chi phí điện năng mà không cần đầu tư thêm thiết bị đắt đỏ chính là kết hợp quạt với điều hòa. Đây là giải pháp đã được nhiều chuyên gia năng lượng khuyến nghị, giúp tối ưu khả năng làm mát và giảm 10–15% điện năng tiêu thụ.

1. Vì sao quạt giúp điều hòa tiết kiệm điện?

Điều hòa làm mát không khí trong phòng, nhưng khả năng phân bổ khí lạnh không phải lúc nào cũng đồng đều. Nhiều gia đình gặp tình trạng vị trí gần dàn lạnh quá lạnh, trong khi góc phòng lại oi bức. Khi đó, người dùng thường có xu hướng hạ nhiệt độ xuống thấp hơn, dẫn đến tiêu hao điện năng lớn.

Việc sử dụng quạt (quạt trần, quạt đứng, quạt bàn) giúp luồng khí lạnh lưu thông tốt hơn, phân tán đều khắp phòng. Nhờ vậy, ngay cả khi tăng nhiệt độ điều hòa thêm 1–2 độ C, người dùng vẫn cảm thấy dễ chịu. Theo tính toán, mỗi 1 độ C tăng thêm có thể tiết kiệm khoảng 5–7% điện năng. Kết hợp cùng quạt, mức tiết kiệm có thể đạt tới 10–15%.

2. Mức tiết kiệm điện năng trong thực tế

Lấy ví dụ một gia đình 4 người, sử dụng điều hòa 1,5 HP khoảng 8 giờ/ngày:

Nếu duy trì ở mức 25 độ C, chi phí điện hàng tháng có thể dao động 1,1–1,2 triệu đồng.

Khi bật quạt để hỗ trợ lưu thông không khí và tăng nhiệt độ điều hòa lên 27 độ C, chi phí có thể giảm còn khoảng 950.000–1 triệu đồng/tháng.

Như vậy, chỉ với một chiếc quạt có công suất 40–60W (tiêu thụ chưa đến 0,5 kWh cho 8 giờ sử dụng), gia đình có thể tiết kiệm khoảng 150.000–200.000 đồng/tháng, tương đương hơn 1 triệu đồng trong cả mùa hè.

3. Loại quạt nào phù hợp khi kết hợp với điều hòa?

Quạt trần: Phù hợp với phòng khách hoặc phòng ngủ lớn. Khi cánh quạt quay chậm, luồng khí lạnh được phân tán đều, tạo cảm giác dễ chịu mà không cần để điều hòa ở mức quá thấp.

Quạt đứng/quạt bàn: Linh hoạt, dễ di chuyển, thích hợp cho phòng nhỏ. Người dùng có thể đặt quạt ở vị trí góc phòng để hỗ trợ luồng khí lạnh lan tỏa.

Quạt hơi nước/quạt phun sương: Không khuyến khích dùng chung với điều hòa vì có thể tăng độ ẩm, gây đọng nước và giảm hiệu quả làm mát.

4. Những lưu ý để tối ưu hiệu quả

Không bật quạt công suất quá mạnh: Chỉ cần mức gió nhẹ hoặc trung bình để lưu thông khí. Bật quạt tốc độ cao không giúp mát hơn nhiều mà còn gây tốn điện không cần thiết.

Đặt quạt đúng vị trí: Tránh để quạt thổi trực tiếp vào dàn lạnh vì có thể làm giảm khả năng cảm biến nhiệt của điều hòa. Thay vào đó, nên đặt quạt ở góc phòng hoặc gần vị trí sinh hoạt chính.

Đóng kín cửa khi sử dụng: Sự kết hợp giữa quạt và điều hòa chỉ hiệu quả khi phòng kín. Nếu cửa thường xuyên mở, khí lạnh thoát ra ngoài sẽ khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn.

5. Lợi ích ngoài tiết kiệm điện

Ngoài hiệu quả giảm chi phí điện năng, việc kết hợp quạt với điều hòa còn mang lại một số lợi ích khác:

Làm mát nhanh hơn: Khi mới bật điều hòa, quạt giúp khí lạnh lan tỏa khắp phòng chỉ sau vài phút.

Cảm giác thoải mái hơn: Luồng gió lưu thông giúp tránh hiện tượng không khí lạnh "tích tụ" một chỗ gây khó chịu.

Tăng tuổi thọ cho điều hòa: Vì điều hòa không phải hoạt động liên tục ở mức công suất cao, máy nén ít bị quá tải, tuổi thọ thiết bị được kéo dài.

6. Giải pháp chi phí thấp, hiệu quả cao

Một chiếc quạt trần hoặc quạt cây thường có giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng. So với mức tiết kiệm điện đạt được sau một mùa hè, khoản đầu tư này hoàn toàn hợp lý. Với những hộ gia đình sử dụng điều hòa 2–3 máy cùng lúc, việc tận dụng thêm quạt có thể giúp giảm đáng kể tổng chi phí điện năng.

Sử dụng quạt cùng điều hòa là một giải pháp đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả rõ rệt. Chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa thêm 1–2 độ C và bật quạt ở chế độ gió nhẹ, người dùng có thể tiết kiệm 10–15% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Trong bối cảnh giá điện ngày càng tăng, đây là thói quen nhỏ nhưng mang lại lợi ích kinh tế lớn cho mọi gia đình.