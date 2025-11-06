Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dù khác lĩnh vực và phong cách, cả ba nghệ sĩ đều có điểm chung là sở hữu khối tài sản “khủng” nhưng sống kín tiếng, chọn cách thể hiện đẳng cấp qua gu thẩm mỹ và không gian sống tinh tế.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 1.

Không chỉ thành công trên sân khấu, nhiều nghệ sĩ Việt còn gây chú ý khi sở hữu bất động sản xa hoa bậc nhất tại trung tâm TP.HCM. Các căn hộ, biệt thự trị giá hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng chủ yếu tập trung ở những “tọa độ vàng” như Quận 1, Thủ Thiêm và Thảo Điền.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 2.

Được mệnh danh là “giọng ca lịch lãm” của làng nhạc Việt, Hà Anh Tuấn nổi tiếng với giọng hát trầm ấm, phong cách sống tinh tế và kín tiếng. Anh cũng là một trong số ít nghệ sĩ hiếm hoi đầu tư vào phân khúc bất động sản hàng hiệu giữa trung tâm thành phố.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 3.

Mới đây, nam ca sĩ được xác nhận là chủ nhân của căn hộ duplex hạng sang tại tòa Lake (thuộc dự án Grand Marina Saigon). Dự án do Masterise Homes phát triển, tọa lạc trên trục đường Tôn Đức Thắng, cách cầu Ba Son khoảng 300m, được xem là khu bất động sản hàng hiệu dành cho giới siêu giàu Việt Nam.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 4.

Đáng chú ý, Grand Marina Saigon từng tạo “cơn sốt” trên thị trường bất động sản khi mức giá công bố gần 500 triệu đồng/m². Theo giới đầu tư, giá trị căn hộ của Hà Anh Tuấn ước tính có giá lên đến 100 tỷ đồng, tùy vị trí và gói nội thất.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 5.

Căn hộ của nam ca sĩ ở tầng 45 của toà nhà, có diện tích gần 240 m², gồm 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, thiết kế hai tầng (duplex) với phòng khách rộng hơn 65 m², ban công hướng ra sông Sài Gòn và bến du thuyền.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 6.

Phòng ngủ chính nằm ở tầng trên căn hộ, rộng rãi và thoáng sáng, đồng thời kết nối trực tiếp với khu tiện ích tầng 46, bao gồm hồ bơi, phòng gym cùng khu thư giãn riêng.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 7.

Ngoài ra, gia đình nam ca sĩ còn được cho là sở hữu một dinh thự tại trung tâm TP.HCM, gần khu vực Dinh Độc Lập, song anh hiếm khi chia sẻ về đời tư hay tài sản cá nhân.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 8.

Thuộc nhóm nghệ sĩ sở hữu khối tài sản “khủng”, diễn viên – doanh nhân Lý Nhã Kỳ từ lâu được biết đến với danh xưng “đại gia kim cương” của showbiz Việt. Cô gây choáng ngợp khi sở hữu lâu đài dát vàng nằm tại khu Thảo Điền trong khối tài sản hàng chục triệu USD gồm du thuyền, kim cương và đồ hiệu đắt đỏ.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 9.

Biệt thự của Lý Nhã Kỳ nằm tại giao lộ đường Nguyễn An và đường 103-TML, có hai mặt tiền, được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu, phủ tông trắng – vàng chủ đạo. Nơi đây còn được mệnh danh là “phố nhà giàu” của TP.HCM, tập trung nhiều biệt thự hạng sang có giá trung bình từ 200 - 250 triệu đồng/m², có thể cao hơn tùy vị trí.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 10.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 11.

Theo hình ảnh chia sẻ trước đó, bên trong biệt thự có phòng khách rộng, cầu thang dát vàng, phòng ăn sang trọng với đèn chùm pha lê và hệ thống an ninh riêng biệt, thể hiện rõ phong cách xa hoa của chủ nhân.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 12.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 13.

Căn nhà còn có khu vực giải trí riêng, bao gồm phòng hát karaoke và không gian tiếp khách được thiết kế theo phong cách hoàng gia.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 14.

Đây cũng là nơi Lý Nhã Kỳ thường mời bạn bè, doanh nhân và nghệ sĩ thân thiết đến dùng tiệc hoặc gặp gỡ riêng tư.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 15.

Thời điểm hiện tại, biệt thự của Lý Nhã Kỳ đang được cải tạo, bên ngoài quây tôn kín và bao quanh bởi hệ thống giàn giáo, nhiều hạng mục vẫn đang hoàn thiện.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 16.

Ngoài ra, trong giới Hoa hậu, vợ chồng Đặng Thu Thảo cũng sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Chồng cô là doanh nhân Nguyễn Trung Tín, hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group), doanh nghiệp này đang nắm giữ nhiều dự án bất động sản cao cấp tại khu vực Quận 1 cũ.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 17.

Căn nhà của vợ chồng Hoa hậu nằm trên mặt tiền tuyến đường lớn, ngay giữa trung tâm, sát cạnh Đại sứ quán Kuwait và Cuba tại Việt Nam, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Không gian mở với nhiều mảng kính và cây xanh, sân thượng nhìn toàn cảnh trung tâm thành phố.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 18.

Bên trong, không gian được bài trí tinh tế với tông màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên và nội thất tối giản, tạo cảm giác trang nhã và thanh lịch.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 19.

Tầng thượng biệt thự có view “triệu đô”, hướng nhìn bao quát toàn bộ trung tâm TP.HCM.

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài- Ảnh 20.

Mỗi dịp Tết đến, không gian sống được nàng hậu trang trí tỉ mỉ với hoa tươi, đèn lồng và những chi tiết mang đậm không khí sum vầy.

Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

