Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài

Biệt thự của Lý Nhã Kỳ nằm tại giao lộ đường Nguyễn An và đường 103-TML, có hai mặt tiền, được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu, phủ tông trắng – vàng chủ đạo. Nơi đây còn được mệnh danh là “phố nhà giàu” của TP.HCM, tập trung nhiều biệt thự hạng sang có giá trung bình từ 200 - 250 triệu đồng/m², có thể cao hơn tùy vị trí.