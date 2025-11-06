Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài
Dù khác lĩnh vực và phong cách, cả ba nghệ sĩ đều có điểm chung là sở hữu khối tài sản “khủng” nhưng sống kín tiếng, chọn cách thể hiện đẳng cấp qua gu thẩm mỹ và không gian sống tinh tế.
Huy Nguyễn
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/bat-dong-san-cua-cac-nghe-si-viet-ha-anh-tuan-co-duplex-tram-ty-dang-thu-thao-o-biet-thu-quan-1-ly-nha-ky-so-huu-ca-mot-lau-dai-205251105153658307.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM