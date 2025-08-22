Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường

22-08-2025 - 12:09 PM | Xã hội

Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường vì liên quan đường dây cho vay lãi nặng do Má Hạnh cầm đầu.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM rằng vừa bắt khẩn cấp ông Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), Giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại khu vực Gò Vấp. Ông Cường bị điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, việc bắt giữ Cường xuất phát từ kết quả mở rộng chuyên án triệt phá đường dây cho vay nặng lãi do Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, thường gọi là Má Hạnh) cầm đầu. Đường dây này hoạt động tinh vi, tổ chức cho vay theo hình thức tiền góp, tiền đứng với số tiền từ 5 đến 200 triệu đồng, mức lãi suất “cắt cổ” lên tới 180% – 360%/năm.

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường- Ảnh 1.

Chân dung Trần Hữu Cường. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Các đối tượng núp bóng quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để thu tiền, gây mất an ninh trật tự tại nhiều khu vực. Nhóm cầm đầu ngoài Thu Em còn có con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cùng các đối tượng Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi), tờ VnExpress cho biết.

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường- Ảnh 2.

Chân dung Lâm Thị Thu Em (Má Hạnh). Ảnh: Báo CA TP.HCM

Từ năm 2024 đến nay, đường dây đã cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Trong quá trình điều tra, công an còn bắt giữ Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

