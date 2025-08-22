Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của cán bộ hội phụ nữ Bùi Thị Thu Thủy

22-08-2025 - 14:12 PM | Xã hội

Bị can Bùi Thị Thu Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản.

Ngày 21/8, tờ Công an nhân dân dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, thực hiện biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam Bùi Thị Thu Thủy (63 tuổi, ngụ xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về tội tham ô tài sản. 

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của cán bộ hội phụ nữ Bùi Thị Thu Thủy- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét nhà của bà Bùi Thị Thu Thủy (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo Công an Quảng Ngãi, đây là vụ án rất nghiêm trọng, liên quan đến gần 50 cá nhân. 

Cơ quan điều tra cho biết, bà Thuỷ trước đó là cán bộ mặt trận, hội phụ nữ Thị trấn La Hà (cũ), nay là xã Tư Nghĩa.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ngãi và Hội phụ nữ thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa cũ), nay là xã Tư Nghĩa, bà Thuỷ lợi dụng việc được phân công là người trực tiếp thực hiện việc thu hồi tiền gốc, lãi vay đối với các hội viên tham gia vay vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ngãi đã chiếm đoạt tiền do các hội viên với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị cá nhân là hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn La Hà (cũ) đã nộp đủ số tiền tất toán hợp đồng vay cho Thuỷ thì đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ngãi để kiểm tra lại thông tin về hợp đồng vay vốn. 

Nếu tình trạng hợp đồng vay vốn chưa được tất toán, có dấu hiệu bị Thuỷ chiếm đoạt thì đề nghị đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 216 đường Bích Khê, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để trình báo, cung cấp tài liệu để đảm bảo về quyền lợi.

10 ngày sau hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy, nam thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo Duy Anh

