Bầu Đức nhẹ gánh: HAGL vừa "xóa" được hơn 2.500 tỷ đồng nợ, chính thức hết lỗ lũy kế sau nhiều năm

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa hoàn tất đợt phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng.

Nhóm chủ nợ tham gia đợt hoán đổi gồm CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 cá nhân: bà Nguyễn Thị Đào, ông Phạm Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung. Sau giao dịch, nhóm này nắm giữ 16,65% cổ phần HAG, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Cơ cấu sở hữu sau phát hành cho thấy: Hướng Việt nhận hơn 60 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Đào gần 40 triệu cổ phiếu; ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung mỗi người khoảng 50 triệu cổ phiếu.

Nhóm chủ nợ tham gia đợt hoán đổi gồm CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 cá nhân.

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/6/2025, nợ phải trả của HAGL ở mức 15.630 tỷ đồng, gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay đạt 9.320 tỷ đồng, bao gồm 2.061 tỷ đồng trái phiếu dài hạn do nhóm 6 chủ nợ trên nắm giữ, cùng 1.831 tỷ đồng liên quan đến thỏa thuận chuyển đổi trái phiếu.

Động thái hoán đổi nợ được kỳ vọng sẽ giúp HAGL giảm gánh nặng tài chính và chi phí lãi vay trong thời gian tới. Riêng 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp của bầu Đức đã chi 360 tỷ đồng tiền lãi, bình quân khoảng 2 tỷ đồng/ngày.

Dù vậy, công ty vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu thuần 3.707 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2024. Đóng góp lớn nhất đến từ mảng trái cây với 3.005 tỷ đồng, tăng 47%; trong khi mảng nuôi heo giảm 78%, chỉ còn 134 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, HAGL của bầu Đức lãi sau thuế 880 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Với kết quả này, HAGL chính thức xóa lỗ lũy kế, ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 400 tỷ đồng vào cuối quý II/2025.

Trước đó, bầu Đức nhiều lần cam kết với cổ đông về việc xóa lỗ lũy kế của HAGL. Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/11/2021, ông Đoàn Nguyên Đức lần đầu thừa nhận việc từ bỏ bất động sản để chuyển sang nông nghiệp là một quyết định sai lầm. Khi đó, ông cam kết sẽ xóa lỗ lũy kế trước năm 2023, sau đó sang tháng 6/2024. Dù tiến độ chậm hơn kỳ vọng, nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực đáng kể của bầu Đức trong hành trình tái cấu trúc và vực dậy HAGL.