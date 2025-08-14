BĐS phía Nam rộn ràng: Doanh nghiệp khởi động rầm rộ, người mua hào hứng “đón sóng”

Từ "làn sóng" bung hàng....

Theo ghi nhận, từ tháng 7/2025 đến nay, các doanh nghiệp bất động sản liên tục khởi công, tổ chức lễ mở bán, ký kết dự án...khiến thị trường bất động sản tại Tp.HCM (mới) và các khu vực lân cận như Đồng Nai, Long An, Cần Thơ trở nên sôi nổi. Đây là điểm khác biệt so với cùng kỳ quý 3/2024 - thời điểm mà thị trường còn ảm đạm do nhu cầu thấp và hoạt động dự án diễn ra nhỏ giọt.

Tại Tp.HCM, một số dự án sau thời gian hoàn thiện pháp lý đã chính thức khởi động ra thị trường tạo nên kì vọng về nguồn cung mới vốn đã thiếu hụt suốt nhiều năm tại khu vực.

Chẳng hạn, mới đây, Vạn Phuc Group chính thức động thổ và ra mắt dự án căn hộ cao cấp Diamond Sky – phân khu cao tầng đầu tiên tại KĐT Van Phuc City (Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình, Tp.HCM). Dự án có quy mô 296 căn hộ (1-3 phòng ngủ) và 7 shophouse, có giá dự kiến khoảng 130 triệu đồng/m2. Đây là nguồn cung căn hộ hiếm hoi xuất hiện tại thị trường Tp.HCM (cũ) trong quý 3/2025.

Sau thời gian chỉ tập trung phát triển các dự án tại thị trường tỉnh, Nam Long bất ngờ thông báo chuẩn bị tung ra 800 căn hộ biệt lập và các sản phẩm nhà liên kế tại khu đô thị Mizuki Park 26ha (Bình Chánh, Tp.HCM cũ). KĐT này hiện đã có hàng ngàn cư dân vào sinh sống ổn định.

Vào đầu tháng 8, Đất Xanh Group cũng chính thức khai trương căn hộ mẫu The Privé, (Quận 2, Tp.HCM cũ), đánh dấu việc khởi động dự án này ra thị trường sau nhiều năm vướng mắc pháp lý. Dự án có quy mô 6,7ha, hơn 3.000 căn hộ, giá dự kiến từ 100 triệu đồng/m2.

Doanh nghiệp bất động sản cùng lúc khởi động dự án ra thị trường, người mua hào hứng “đón sóng”. Ảnh minh hoạ.

Tại Bình Dương (cũ, nay là một phần của Tp.HCM), không khí trở nên sôi động khi hàng loạt dự án căn hộ cùng lúc chào sân với gần 20.000 căn hộ ra thị trường từ nay đến cuối năm.

Đáng nói, thị trường Bình Dương (cũ) liên tục chứng kiến hoạt động mở bán, kick off dự án, áp đảo các khu vực khác. Sức cầu ghi nhận khá tích cực ở các dự án nằm quanh ngưỡng giá bán từ 40-50 triệu đồng/m2.

Phải kể đến loạt dự án như TT AVIO (chuẩn bị mở bán đợt tiếp theo trong tháng 9/2025); Phú Đông SkyOne (dự kiến mở bán cuối quý 3/2025); La Pura bán tiếp những sản phẩm còn lại trong giỏ hàng; hay The Flex, Bcons Bình An Đông Tây, The Gió, The Emerald 68, Sycamore, Green Tower, Midori Park The Ten, Habitat.... liên tục giới thiệu sản phẩm ra thị trường, tạo không khí sôi nổi.

Tại Long An (nay là Tây Ninh), hoạt động dự án chủ yếu nghiêng về các sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ trong khu đô thị quy mô lớn. Với động thái khởi công, mở bán dự án của các doanh nghiệp như Vinhomes, Nam Long, Eco Park, Prodezi, Hai Thành, Solia Group... đã khiến thị trường khu vực này trở nên sôi động từ đầu năm 2025 đến nay. Trong đó, một số dự án quy mô lớn từ 200ha đến 1.000ha như KĐT Vinhomes Green City, Vinhomes Phước Vĩnh Tây, Waterpoint, Eco Retreat... đã "dẫn sóng" đầu tư của khu vực.

Tại Đồng Nai (cũ) và Cần Thơ (cũ), nguồn cung có phần "lép vế" hơn so với các khu vệ tinh Tp.HCM. Tuy nhiên, tận dụng thời điểm thị trường đang bước vào giai đoạn hồi phục, các doanh nghiệp cũng tranh thủ đưa dự án ra thị trường "đón sóng" cuối năm.

Tại Cần Thơ, dự án Nam Long II Central Lake của Nam Long quy mô 43,8ha đang giới thiệu giai đoạn 3 với 249 sản phẩm gồm đất nền và nhà phố thương mại ra thị trường. Cuối tháng 6/2025, chủ đầu tư này cũng chính thức khởi công giai đoạn tiếp theo khu nhà ở EHomeS gồm 4 block, tương đương 671 căn hộ. Trước đó, hơn 1.100 căn hộ EHomeS bên trong đô thị cũng đã bàn giao đúng tiến độ, đón cư dân về an cư.

Tại Đồng Nai, một số dự án như khu đô thị Spring Ville quy mô hơn 18ha, dự án căn hộ Fiato Airport City cũng góp phần vào nguồn cung cho khu vực ở giai đoạn này.

Động thái đồng loạt bung hàng của các chủ đầu tư cho thấy, niềm tin lạc quan của doanh nghiệp trước bối cảnh thị trường bước sang giai đoạn mới.

....Đến những con số "biết nói"

Điều đáng nói, đi cùng với nguồn cung rộn ràng là sức cầu tích cực ở các dự án/khu vực. Mặc dù nhu cầu chưa phân bổ đồng đều trên toàn thị trường nhưng sự hào hứng trở lại của người mua thể hiện kì vọng vào bức tranh "sáng sủa" từ nay đến cuối năm 2025.

Dữ liệu báo cáo tháng 7/2025 của Batdongsan.com.vn đã đưa ra những chỉ số đáng chú ý. Trong tháng, mức độ quan tâm bất động sản tăng cao ở cả bất động sản bán và cho thuê. Tín hiệu này tăng đều ở hầu hết các khu vực, nhất là Tp.HCM mới sau sáp nhập.

Đồng thời, mức độ quan tâm bất động sản tại Tp.HCM (cũ) tăng trưởng nổi bật, đặc biệt với bất động sản bán. Trong đó, sự quan tâm thể hiện mạnh nhất ở phân khúc chung cư.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản tại Tp.HCM tăng mạnh ở hầu hết các phân khúc cả bán và cho thuê.

Theo ghi nhận, thời gian qua, thị trường bất động sản đã chứng kiến tâm lý "tất bật" tìm chốn an cư của người mua nhà. Thực tế, tâm lý tranh thủ vào thị trường sớm đã xuất hiện từ cuối năm 2024 khi các thông tin về bảng giá đất mới, hạ tầng, sáp nhập... liên tục xuất hiện trở thành động lực cho thị trường bất động sản. Đến đầu năm 2025, các thông tin quy hoạch, hạ tầng dần hiện hữu khiến tâm lý của người mua trở nên vững bền trước các quyết định an cư, đầu tư.

Người mua nhà hiểu rằng, việc tận dụng thời điểm tốt để vào thị trường sẽ làm tăng cơ hội sở hữu nhà cũng như gia tăng biên lợi nhuận đầu tư ở một giai đoạn được xem là "bước ngoặt" mới. Với tâm thế "đi trước đón đầu" và xác định mục tiêu trung – dài hạn đang trở thành cơ hội "đáng giá" cho nhà đầu tư ở giai đoạn này.

Trong chia sẻ mới đây, ông Trần Khánh Quang, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản cho biết, sau sáp nhập, căn hộ tiếp tục giữ phong độ về sức cầu. Suốt thời gian qua, bất động sản phía Nam chứng kiến mặt bằng giá căn hộ liên tục bị "xô đổ". Đặc biệt, các dự án gần tuyến hạ tầng trọng điểm, mức độ biến động giá tăng nhanh.

Theo đó, ông Quang cho rằng, quan điểm mua căn hộ chung cư mất giá vì tăng chậm gần như không còn đúng trong bối cảnh thị trường hiện nay. Đây là lý do thúc đẩy tâm lý người mua ra quyết định nhanh với các dự án căn hộ.

Còn theo Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Vietnam, trong lúc mô hình chính quyền mới ở giai đoạn đầu vận hành, giá bất động sản chưa "bật tăng" mạnh, đây là thời điểm người mua có cơ hội khi xác định tham gia thị trường sớm.

"Năm 2025 sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho một chu kì mới của thị trường nhà ở, với nguồn cung phong phú và chất lượng sản phẩm được nâng cao hơn bởi cạnh tranh gia tăng từ các chủ đầu tư. Nhu cầu về nhà ở của người dân vẫn rất lớn. Hạ tầng giao thông có sự thay đổi lớn hậu sáp nhập sẽ tạo điều kiện cho thị trường bất động sản TP.HCM phát triển bền vững trong tương lai", chuyên gia CBRE nhấn mạnh.