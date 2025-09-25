Becamex IDC đăng ký thực hiện quyền mua hơn 125 triệu cổ phiếu IJC

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp- CTCP (Becamex IDC, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu IJC trong đợt chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC).

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 3:2, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua 2 cổ phiếu mới.

Như vậy, với gần 188 triệu cổ phiếu IJC đang sở hữu, Becamex IJC có thể mua vào hơn 125,3 triệu cổ phiếu mới phát hành của Becamex IJC. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 1/10/2025 đến ngày 23/10/2025.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex IDC sẽ phải chi khoảng gần 1.253,2 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Nếu giao dịch thành công, Becamex IDC sẽ tăng sở hữu cổ phiếu IJC từ gần 188 triệu cổ phiếu lên gần 313,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,76% vốn tại Becamex IJC.

Trong một diễn biến khác, mới đây Becamex IDC đã công bố thông tin biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Đối với tờ trình phương án chào bán thêm 150 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, chỉ có 128 phiếu đại diện 2,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và 6 phiếu đại diện 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã không có ý kiến.

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Tổng Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, cổ đông của Becamex IDC đã không thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ nêu trên.

Trước đó, Becamex IDC vừa công bố các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025.

Theo đó, nội dung lấy ý kiến bao gồm việc thống nhất thay đổi tên của công ty từ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp- CTCP (Becamex IDC) thành Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex- CTCP (Becamex Group).

Đồng thời, doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang Tầng 10, Tòa nhà mPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Các cổ đông của Becamex IDC được chốt danh sách ngày 28/8/2025, sẽ gửi phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về công ty chậm nhất trước 17 giờ ngày 29/9/2025.