Bị hỏi thẳng "trên mạng người ta nói xấu chị quá trời", Thuỷ Tiên đáp vội 1 câu

Dù sống kín tiếng và hầu như không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí, Thuỷ Tiên vẫn liên tục bị gọi tên mỗi khi mạng xã hội nhắc lại những lùm xùm cũ. Không phát ngôn, không tranh luận, nhưng nhất cử nhất động của nữ ca sĩ vẫn khiến công chúng chú ý. Mới đây, Thuỷ Tiên bất ngờ để lộ phản ứng khi bị hỏi thẳng chuyện bị nói xấu trên mạng.

Trong một đoạn video được NTK Đỗ Long chia sẻ, ca sĩ Thuỷ Tiên nhận câu hỏi thẳng tưng: "Trên mạng người ta nói xấu chị quá trời luôn đó?". Không né tránh, nữ ca sĩ lập tức trả lời nhanh gọn: "Người ta nói xấu mình thì mình phải im lặng". Ngay sau câu trả lời của Thuỷ Tiên, Đỗ Long lập tức tung hứng bằng câu đùa: "Anh thấy em cũng nói xấu sau lưng người ta mà". Cả hai sau đó bật cười, tiếp tục phân đoạn hài theo đúng tinh thần vui vẻ của clip.

Dù chỉ là một tình huống diễn xuất mang tính giải trí, khoảnh khắc này vẫn thu hút nhiều chú ý vì lộ rõ thái độ của Thuỷ Tiên trước những ồn ào từng bủa vây. Từ sau biến cố từ thiện, vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh sống kín tiếng hơn, hạn chế chia sẻ đời tư. Trên mạng xã hội, Thuỷ Tiên hiếm khi phản hồi các bình luận tiêu cực, và câu nói "im lặng" lần này phần nào cho thấy thái độ nhất quán của cô.

Thuỷ Tiên để lộ phản ứng khi bị hỏi thẳng chuyện bị nói xấu

Thuỷ Tiên bình thản cho biết sẽ giữ thái độ im lặng

Là một trong những cặp vợ chồng biểu tượng của Vbiz, Thủy Tiên - Công Vinh không chỉ được ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa ca sĩ và cầu thủ, mà còn vì hình ảnh luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện. Khán giả nhiều lần thấy vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có mặt, kêu gọi quyên góp và trực tiếp đến tận nơi giúp đỡ bà con gặp khó khăn.

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Thuỷ Tiên gây bàn tán

Thế nhưng, trong đợt bão lũ miền Trung vào năm 2020, vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đối mặt với nhiều tranh cãi. Sau khi công khai hơn 18.000 trang sao kê và khẳng định sự minh bạch, vợ chồng Thủy Tiên chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Cả hai gần như "đóng băng" mạng xã hội suốt nhiều tháng, không cập nhật bất kỳ hoạt động đời thường.

Thuỷ Tiên từng nhấn mạnh: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".