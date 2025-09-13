Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí quyết đầu tư của Warren Buffett, Peter Lynch và Ray Dalio không thể bỏ lỡ

13-09-2025 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Bí quyết đầu tư của Warren Buffett, Peter Lynch và Ray Dalio không thể bỏ lỡ

Đây là cơ hội để nhà đầu tư hình thành tư duy đầu tư đúng đắn và xây dựng chiến lược cá nhân phù hợp với thị trường Việt Nam.

Trong thị trường chứng khoán, ngoài việc theo dõi chỉ số hay xu hướng, những bài học từ các nhà đầu tư huyền thoại thế giới luôn là nguồn kiến thức quý giá. Warren Buffett, Peter Lynch hay Ray Dalio không chỉ nổi tiếng nhờ lợi nhuận khổng lồ, mà còn nhờ cách họ nhìn nhận thị trường, ra quyết định và quản trị rủi ro. Với những nhà đầu tư mới, việc học hỏi từ những huyền thoại này giúp hình thành tư duy đúng đắn ngay từ đầu.

Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, được biết đến với chiến lược đầu tư giá trị. Ông luôn nhấn mạnh việc lựa chọn những công ty có nền tảng vững chắc, lợi nhuận ổn định và triển vọng dài hạn thay vì chạy theo các cổ phiếu “hot”. Một trong những nguyên tắc quan trọng mà F0 có thể học từ Buffett là kiên nhẫn. Thị trường có lúc tăng, lúc giảm, nhưng việc giữ cổ phiếu lâu dài giúp tận dụng sức mạnh của lãi kép. Buffett cũng nổi tiếng với quan điểm không để cảm xúc chi phối quyết định. Ông từng nói rằng “thị trường là cỗ máy chuyển tiền từ những người nóng vội sang người kiên nhẫn”. Với những nhà đầu tư mới, thông điệp này là nhắc nhở rằng chạy theo biến động ngắn hạn không mang lại thành công bền vững.

Trong khi đó, Peter Lynch, huyền thoại quản lý quỹ Fidelity Magellan, nổi tiếng với chiến lược “đầu tư vào những gì bạn biết”. Ông cho rằng nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định chính xác hơn nếu tập trung vào lĩnh vực quen thuộc. Việc quan sát xu hướng từ cuộc sống hàng ngày cũng là cách Lynch tìm ra những cơ hội đầu tư tiềm năng. F0 có thể học cách tận dụng kiến thức cá nhân, quan sát thị trường xung quanh và nhận ra cơ hội từ những điều đơn giản mà nhiều người bỏ qua. Đồng thời, Lynch cũng nhấn mạnh việc đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách hợp lý, để vừa kiểm soát rủi ro vừa vẫn có tiềm năng sinh lời.

Ray Dalio, người sáng lập quỹ Bridgewater, nổi tiếng với chiến lược All Weather – đầu tư theo nguyên tắc cân bằng rủi ro. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản hợp lý và chuẩn bị cho mọi kịch bản thị trường. Một trong những nguyên tắc quan trọng mà F0 có thể học từ Dalio là luôn dựa vào dữ liệu và nguyên tắc đã đặt ra, thay vì quyết định theo cảm xúc nhất thời. Ông cũng coi việc chấp nhận sai lầm là một phần quan trọng trong quá trình học hỏi và hoàn thiện chiến lược đầu tư. Đối với nhà đầu tư mới, việc quản trị rủi ro theo kiểu Dalio sẽ giúp hạn chế thua lỗ và duy trì danh mục ổn định.

Nhìn chung, học hỏi từ những huyền thoại không đồng nghĩa với việc sao chép nguyên tắc của họ một cách máy móc. Thay vào đó, đây là cơ hội để nhà đầu tư hình thành tư duy đầu tư đúng đắn và xây dựng chiến lược cá nhân phù hợp với thị trường Việt Nam.

Từ Buffett, nhà đầu tư học được sự kiên nhẫn và giá trị, từ Lynch, học cách quan sát và tận dụng tri thức cá nhân và từ Dalio, học quản trị rủi ro và tôn trọng nguyên tắc. Khi những bài học này được áp dụng một cách linh hoạt, khả năng ra quyết định thông minh, kiên nhẫn và kiểm soát rủi ro sẽ tăng lên đáng kể, giúp F0 từng bước tiến gần đến thành công trong thị trường chứng khoán.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Chứng Khoán EZ

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt điểm mới tăng chất lượng hàng hóa, thu hút vốn ngoại và thúc đẩy nâng hạng

Hàng loạt điểm mới tăng chất lượng hàng hóa, thu hút vốn ngoại và thúc đẩy nâng hạng Nổi bật

Tin vui: Gần 2.100 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông Chứng khoán SSI

Tin vui: Gần 2.100 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông Chứng khoán SSI Nổi bật

Xuất hiện thông tin quan trọng, chứng khoán diễn biến ra sao?

Xuất hiện thông tin quan trọng, chứng khoán diễn biến ra sao?

21:15 , 12/09/2025
Mã chứng khoán nào là tâm điểm "xả" hàng của tự doanh CTCK trong phiên cuối tuần?

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "xả" hàng của tự doanh CTCK trong phiên cuối tuần?

17:28 , 12/09/2025
Nhiều ví Blockchain bất ngờ thông báo dừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Nhiều ví Blockchain bất ngờ thông báo dừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

17:13 , 12/09/2025
Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.200 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.200 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:45 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên