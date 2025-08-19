Bí thư Thành ủy TP HCM dự lễ khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng

Sáng 19-8, Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) đã được tổ chức.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP HCM đã tham dự buổi lễ.

Đây là một trong hàng trăm công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM dự lễ khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina

Tòa tháp Saigon Marina IFC tọa lạc trên khu đất Ba Son số 2A Tôn Đức Thắng, TP HCM -nơi từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn. Toà tháp gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm. Đây là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam, do HDBank cùng các đối tác đầu tư xây dựng.

Theo Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM - một động lực phát triển mới của cả nền kinh tế Việt Nam, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với thế giới.



Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khánh thành Saigon Marina IFC

Phó Chủ tịch HDBank, TS Nguyễn Thị Phương Thảo, bày tỏ: "Trong khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai, từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay, tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí - niềm tin vào một VIệt Nam thịnh vượng đang vươn ra thế giới".

Nhiều kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đánh giá Saigon Marina IFC không chỉ mở ra một không gian làm việc cho hàng chục ngàn chuyên gia tài chính, mà còn là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại, phát triển kinh tế số, tài chính xanh, gắn kết dòng vốn trong nước với thị trường quốc tế.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời định hướng hệ thống ngân hàng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy tài chính xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên hội nhập" – Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết.

Phó Chủ tịch HDBank, TS Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu từ điểm cầu Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina TP HCM sáng 19-8, trong chương trình lễ khởi công, khánh thành trực tuyến do Chính phủ tổ chức



Tòa tháp Saigon Marina IFC không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới của TP HCM, mà còn là "trái tim" của đô thị – giữ cho nhịp đập kinh tế thành phố luôn mạnh mẽ, mở ra chương mới cho sự phát triển đô thị hiện đại và hội nhập toàn cầu.

Trong tầm nhìn chiến lược, Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM sẽ là nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ và nhân lực từ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành; cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng, triển khai sandbox Fintech, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, phái sinh quốc tế, phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng, logistics và cảng biển.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tham quan tòa nhà Saigon Marina

Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam




