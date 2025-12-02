Biệt thự nghỉ dưỡng của Điền Phác Quân: Tổ ấm ven biển trong mơ của nhiều chị em, bình yên mà sang quá sức

Trên mạng xã hội, mỗi lần vợ chồng Vương Thạch – Điền Phác Quân lộ diện là lại có chuyện để bàn tán: Người khen chuyện tình “chị đẹp cưới đại gia”, người soi khoảng cách tuổi tác, người lại chăm chăm nhìn vào khối tài sản phía sau. Lần này cũng vậy, nhưng thứ khiến dân mạng “đứng hình” không phải drama, mà là căn biệt thự biển mới ở Đại Bằng Loan, Thâm Quyến.

Ngôi nhà do chính Điền Phác Quân tham gia thiết kế, mang phong cách tự nhiên, hiện đại tối giản, nằm sát biển, ôm trọn cảnh quan cây cối hoang sơ. Không cần dát vàng dát bạc, không cần họa tiết cầu kỳ, chỉ với tường trắng, gỗ, đá và rất nhiều ánh sáng, căn nhà vừa có khí chất “resort cao cấp”, vừa mang cảm giác sống chậm, thư thái đúng kiểu tổ ấm mà rất nhiều phụ nữ trung niên thầm mơ: Đủ đẹp, đủ sang mà vẫn ấm và có câu chuyện.

Biệt thự ven biển giữa cây xanh và gió trời

Căn nhà của Vương Thạch và Điền Phác Quân là dạng biệt thự biển liền kề, nằm ở vịnh Đại Bằng, Thâm Quyến. Vị trí sát biển, phía trước là mặt nước mênh mông, xung quanh là thảm cây tự nhiên, không bị bê tông hóa quá mức nên nhìn vào đã thấy dễ chịu. Tinh thần chủ đạo của căn nhà là “sống cùng thiên nhiên” chứ không phải “đè” thiên nhiên xuống để khoe đẳng cấp.

Vì thế, ngay từ mặt tiền đến sân vườn, mọi thứ đều khá giản dị, ưu tiên những khoảng trống để gió và ánh sáng đi qua. Bên trong là không gian hiện đại, nhưng cửa kính lớn, ban công rộng, góc nhìn mở ra cây và biển khiến ranh giới trong – ngoài mờ đi. Bạn có thể tưởng tượng một buổi sáng, chỉ cần kéo rèm là thấy trời xanh, nước lấp lánh, cây lá rung nhẹ trước hiên, cảm giác đó rất khác với việc thức dậy giữa những tòa nhà san sát bê tông – kính.

Phong cách xuyên suốt trong căn nhà là tự nhiên và hiện đại tối giản. Nền tường phần lớn là màu trắng, sàn và đồ gỗ giữ tông màu gỗ tự nhiên, không sơn quá đậm. Trắng giúp không gian sáng và nhẹ, gỗ mang lại cảm giác ấm, không bị “bệnh viện” như nhiều căn nhà trắng nhưng thiếu chất liệu. Phòng khách, phòng ăn và ban công được thiết kế thông với nhau, tạo thành một không gian dài, rộng và thoáng. Không có quá nhiều vách ngăn, cũng không bị nhồi nhét đồ đạc.

Nhìn qua ảnh, có thể thấy một đảo bếp và bàn trà bằng đá cẩm thạch chạy dài, liền mạch với bề mặt tường; thiết kế này vừa tạo điểm nhấn sang trọng vừa gọn mắt, không lo bừa bộn chi tiết. Bộ sofa, bàn ghế đều form dáng đơn giản, không chạm trổ, nhưng tỷ lệ, chiều cao, độ sâu ghế đều được tính kỹ để ngồi xuống là thấy “êm người”. Điều này nghe có vẻ nhỏ, nhưng với những ai ở tuổi 50–70, chuyện ngồi sao cho không đau lưng, nằm sao cho dễ thở là cả một bài toán.

Ban công xanh, ghế mây và giấc mơ nghỉ dưỡng quanh năm

Một trong những góc gây thương nhớ nhất chính là ban công phủ tông xanh cổ điển, kết hợp với ghế mây đan. Tường có thể được sơn màu xanh lục trầm, vừa gợi cảm giác hoài cổ, vừa khiến cây lá ngoài kia như “liền mạch” bước vào nhà. Ghế mây, bàn nhỏ, vài chậu cây bản địa… vậy là đủ để thành góc chill hoàn hảo: Uống trà, đọc sách, ngồi yên nghe tiếng sóng.

Trong lời giới thiệu, đây được gọi là một góc nghỉ ngơi hòa làm một với thiên nhiên, và đúng là nhìn vào là thấy được thả lỏng. Nhiều chị em khi xem ảnh căn nhà này đều chung một cảm nhận: “Không cần phải to, chỉ cần có một ban công nhỏ với ghế mây, chút màu xanh và nắng là đã thấy mình sống chậm lại.” Không phải ai cũng có điều kiện làm villa ven biển, nhưng ý tưởng ban công nhỏ, sơn một mảng tường màu yêu thích, thêm ghế mây, vài chậu cây là điều chúng ta hoàn toàn có thể học theo ở nhà phố hay chung cư.

Kệ sách dài, đồ lưu niệm và kho ký ức của hai người

Một chi tiết rất “đời” trong căn nhà là hệ kệ sách và kệ trưng bày chạy dài theo tường. Trên đó không chỉ có sách, mà còn là ảnh, đồ lưu niệm, những món nhỏ ghi dấu hành trình hai người đi qua. Ở tuổi 74, Vương Thạch đúng nghĩa là “người đã đi qua gần hết mọi cơn sóng lớn nhỏ” trong sự nghiệp. Khi chọn sống ở vịnh Đại Bằng – nơi từng gắn với giai đoạn ông khởi nghiệp, kệ sách và góc trưng bày gần như trở thành “kho ký ức mini” trong nhà.

Người ta hay nói: “Chỉ có người già mới thích kể chuyện cũ”, nhưng thực ra không phải là luyến tiếc, mà là nhu cầu được nhìn lại, được cảm ơn những chặng đường mình đã sống. Với phụ nữ, khả năng sắp đặt những kỷ vật ấy cũng là cách cho thấy cô coi trọng câu chuyện của chồng, của mình và của gia đình. Căn nhà đẹp hay không đôi khi nằm ở việc bước vào, bạn có thấy được hơi người, thấy được câu chuyện, hay chỉ là toàn đồ decor mua theo set.

Chuyện bên lề: Từ “cô gái bình thường” đến người phụ nữ tự tay thiết kế tổ ấm

Trên mạng, nhiều người bình luận về Điền Phác Quân với đủ định kiến: Nào là “cô gái thường vượt cấp cưới đại gia”, nào là “lên kế hoạch xuất hiện trong các môi trường có nhiều người thành đạt”, rồi so sánh với những cái tên như Cấn Bỉ, Đặng Văn Địch hay “hotgirl trà sữa” từng gây bão. Nhưng nếu bỏ hết ồn ào sang một bên, có một sự thật khá rõ: Cô ấy không ngồi yên chờ đợi.

Từ việc làm diễn viên, chuyển sang môi giới bất động sản cao cấp, rồi đi học ở các chương trình quản trị, tất cả đều là những bước khiến cô xuất hiện trong các không gian có nhiều người thành công, học được cách nói chuyện, cách làm việc trong thế giới ấy. Vấn đề không phải là cổ vũ “lấy chồng đại gia”, mà là câu hỏi dành cho chị em: Khi ước mơ về một cuộc sống tốt hơn, bạn có dám chủ động nâng mình lên về kiến thức, gu sống, khả năng kiếm tiền hay chỉ ngồi chờ ai đó đến “cứu vớt”.

Biệt thự ven biển ở Đại Bằng Loan, xét đến cùng, là tài sản của cả hai. Nhưng dấu tay của Điền Phác Quân trong việc thiết kế, chọn phong cách, quyết định cách kết nối nhà với thiên nhiên là thứ thể hiện rõ: người phụ nữ này không chỉ bước vào nhà có sẵn, mà đã thực sự biến nó thành tổ ấm mang cá tính của mình.

Nhìn căn biệt thự biển của Vương Thạch – Điền Phác Quân, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hai chữ “giàu có”. Nhưng nếu tách tiền bạc ra khỏi câu chuyện, chúng ta vẫn học được vài điều rất đời thường: Một là, hãy ưu tiên ánh sáng, gió và cây. Dù nhà nhỏ, chỉ cần đừng bịt hết ban công, đừng che kín cửa sổ, đừng bỏ quên vài chậu cây là đã khác rất nhiều.

Hai là, hãy chọn những thứ bền lâu: Tường trắng, gỗ, đá, ghế mây, kệ sách – những chất liệu này đi qua thời gian vẫn đẹp, không lỗi mốt nhanh như các trào lưu màu mè đột biến. Ba là, hãy để trong nhà có chỗ cho ký ức: Một bức ảnh, một chiếc ly, một cuốn sách cũ, để mỗi lần nhìn thấy, ta nhớ mình là ai, đã đi qua những gì. Nhà trong mơ, xét đến cùng, không phải là nơi để khoe người đàn ông mình lấy, mà là nơi người phụ nữ bước vào, nhìn quanh và thấy: “Đây đúng là cuộc sống mình muốn”.