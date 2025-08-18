Bộ Nội vụ đề xuất xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức

Chuyên viên cao cấp có hệ số lương 6,20

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức.

Tại dự thảo này, Bộ Nội vụ quy định rõ về việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, với trường hợp đang xếp lương theo các bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004 của Chính phủ, thì việc xếp lương được thực hiện tương ứng với từng trường hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trường hợp đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương trong các công ty nhà nước thì việc xếp lương được thực hiện tương ứng với từng trường hợp theo quy định Thông tư số 79/2005, hoặc Thông tư 13/2018 của Bộ Nội vụ.

Công chức được tuyển dụng chuyên viên cao cấp có hệ số lương 6,20. Ảnh minh họa.

Trường hợp không thuộc các đối tượng kể trên thì việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với từng vị trí việc làm được tuyển dụng được áp dụng theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước.

Cụ thể, dự thảo Thông tư này nêu rõ về việc xếp lương khi tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Qua đó, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn lại được tính từ bậc 1, hệ số lương 6,20 công chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) hoặc tính từ bậc 1, hệ số lương 5,75 công chức loại A3 nhóm 2 (A3.2) theo vị trí việc làm tuyển dụng.

Cứ sau thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương. Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương của ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Việc quy định vị trí việc làm tuyển dụng xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương xếp lương công chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) hoặc nhóm 2 (A3.2) được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Công chức là nhân viên có hệ số lương 1,86

Thông tư cũng quy định rõ việc xếp lương khi tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cụ thể, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn lại tính từ bậc 1, hệ số lương 4,40 công chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) hoặc tính từ bậc 1, hệ số lương 4,00 công chức loại A2 nhóm 2 (A2.2).

Thời gian nâng lương cũng áp dụng sau 3 năm (đủ 36 tháng) thì được xếp lên 1 bậc lương.

Đối với ngạch chuyên viên và tương đương sẽ được tính từ bậc 1, hệ số lương 2,34 công chức loại A1 (đối với vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương) hoặc từ bậc 1, hệ số lương 2,10 công chức loại A0 (đối với vị trí việc làm xếp ngạch cán sự và tương đương), cứ sau thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương.

Với vị trí việc làm là nhân viên , dự thảo Thông tư quy định mức tính từ bậc 1, hệ số lương 1,86 công chức loại B, cứ sau thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương của ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 24 tháng thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).