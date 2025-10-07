Bộ Tài chính đề xuất quy định thời gian nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Bộ Tài chính vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó tập trung vào nghĩa vụ tài chính về đất đai và thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản.



Thời gian thông báo nộp thuế nhà đất tối đa 7 ngày

Theo dự thảo, cơ quan thuế phải ban hành và gửi thông báo nộp thuế cho người nộp thuế kể từ ngày nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và văn bản hợp pháp, đầy đủ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Chậm nhất 7 ngày làm việc đối với tiền sử dụng đất và khoản phải nộp bổ sung của tổ chức, cá nhân là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 ngày làm việc đối với tiền sử dụng đất, khoản bổ sung của hộ gia đình, cá nhân trong nước; 5 ngày làm việc đối với tiền thuê đất và khoản bổ sung; 3 ngày làm việc đối với thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản và lệ phí trước bạ nhà, đất.

Trường hợp có văn bản xác định các khoản được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, cơ quan thuế phải ra thông báo chậm nhất 7 ngày sau khi nhận được văn bản. UBND cấp xã hoặc cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản xác định khoản được trừ cho cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

Dự thảo cũng quy định chậm nhất vào ngày 30/4 hằng năm, cơ quan thuế phải ban hành thông báo nộp tiền thuê đất với trường hợp trả tiền hàng năm.

Các sửa đổi như trên chủ yếu nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Quy định thời gian nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Dự thảo lần này cũng đề xuất nhiều quy định về thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản...

Nghị định số 103/2024/NĐ-CP có quy định về khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tuy nhiên, tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP chưa có quy định về thời hạn cơ quan thuế thông báo, thời hạn người sử dụng đất nộp khoản bổ sung này vào ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo không có khoảng trống pháp lý, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định tại điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Theo dự thảo nghị định, đối với trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm, thời hạn nộp tiền thuê đất, đối với trường hợp cơ quan thuế thông báo nộp tiền theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng đất trong trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, các trường hợp khác điều chỉnh các yếu tố liên quan đến việc xác định lại số tiền thuê đất phải nộp và xác định khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền thuê đất như sau:

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp theo thông báo.

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp còn lại theo thông báo.

Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn nộp tiền thuê đất lần đầu, thời hạn nộp khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền thuê đất như sau:

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp theo thông báo.

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp còn lại theo thông báo.

Thời hạn nộp tiền thuê đất đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế.

Với tiền sử dụng đất và khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung: chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người sử dụng đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp theo thông báo.

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người sử dụng đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp còn lại theo thông báo.

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tổng số tiền phải nộp theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.



